Bezzecchi califica su 3º en Austria como "un domingo maravilloso".

Marco Bezzecchi fue una de las víctimas de la montonera que se formó el sábado en la arrancada de la prueba al sprint, en una acción en la que terminó en el suelo y eliminado de una carrera que pintaba muy bien para él.

Al día siguiente, el piloto de Rimini se quitó de encima la espina y el mal rollo que llevaba poniéndole mucha cabeza al asunto. Colocado el séptimo en la parrilla, ‘Bez’ ganó una plaza en la salida, para después quitarse del medio a Jack Miller, a Luca Marini y a Alex Márquez, en un ejercicio de control que seguramente le servirá de guía para el futuro. Al menos, eso es lo que se desprende de su testimonio al terminar la prueba.

"Las sensaciones fueron positivas. Hay que mejorar la cronometrada, porque allí me dejé llevar por el ansia. De haberme limitado a rodar como el viernes habría bastado. Eso lo debo tener en mente para poder mantener la calma", resumió Bezzecchi.

"Estoy muy contento porque ha sido una carrera que no fue nada fácil. Salía el séptimo, y sabía que me iba a costar. Pude frenar bien y en tracción también exprimí el neumático al máximo", añadió el #72, uno de los corredores que está en boca de todo el paddock, a la espera de que decida si en 2024 permanecerá en el Mooney VR46, o si por el contrario se enfundará en el mono de Pramac Racing. El italiano comentó en la rueda de prensa posterior a la carera que ya ha tomado una decisión, pero que aún no puede comunicarla.

De ello depende la especificación de moto que vaya a llevar, dado que la escudería de Paolo Campinoti tiene adjudicadas las dos Desmosedici GP24 destinadas a los clientes de Ducati. De quedarse en el Mooney conducirá una GP23, un prototipo que no va nada mal si atendemos al dominio demostrado por Pecco Bagnaia.

Con el actual campeón y con Valentino Rossi, el fundador de la academia que les representa a ambos, Bezzecchi celebró con un caballito invertido un resultado que vuelve a poner en valor el efecto de VR46. "Fue un domingo maravilloso", concluyó el tercer clasificado.

