Bezzecchi se pone por delante de Márquez para el título de MotoGP

Se esperan grandes cosas de Marco Bezzecchi en la temporada 2024 de MotoGP. El piloto italiano acabó tercero en el Mundial de Pilotos el año pasado, y la fractura que sufrió en la clavícula derecha en el arranque de la gira asiática le privó de mostrar todo su potencial en la pelea por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Pero, más allá de por su innegable talento, muchos focos estarán puestos en el joven del Pertamina VR46 para ver cómo gestionará la llegada de Marc Márquez al mundo de Ducati. Muchos han apuntado que las ansias de ganar y el carácter del ocho veces campeón puede hacer saltar por los aires el equilibrio interno de la casa de Borgo Panigale, y las miradas se han centrado en cómo podrán coincidir el #72 y el #93 después de cómo acabaron la temporada 2023.

En la última cita de la campaña, el GP de Valencia, ambos fueron protagonistas de un duro cruce de declaraciones. Márquez tiró a Bezzecchi en la última carrera larga del año, lo que no sentó nada bien al transalpino, que afirmó que los comisarios "nunca tocan a Márquez, que es el piloto más sucio de MotoGP". El de Cervera no quiso dar más vuelo a la polémica y se limitó a afirmar que, cuando "madurara", el de la Emilia Romagna "se arrepentiría" de lo que le dijo en el camión. Días más tarde, y con la temporada terminada, Bezzecchi comentó que ese encontronazo ya estaba "aclarado".

Tras la presentación de la renovada Ducati del VR46 para los próximos meses, el nombre del español volvió a salir a la palestra con Bezzecchi. Y es que, aunque el pupilo de Valentino Rossi no quiso pensar a lo grande, sosteniendo que no hablaría de objetivos personales hasta Malasia, sí se mojó a la hora de hacer una lista de favoritos al título de MotoGP en 2024. Y se colocó en cuarta posición, justo por delante de Márquez.

"Pondría primero a Pecco, porque es el vigente campeón del mundo. Luego a Jorge Martín, a Enea Bastianini y a mí", dijo en una rueda de prensa en la que estuvo presente Motorsport.com. Posteriormente, le preguntaron por el #93, y señaló en tono de broma que le colocaría "quinto", justo tras él.

Más allá de eso, el italiano quiso alejarse de polémicas y reconoció que quiere aprender de alguien como Márquez, que además servirá como motivación al resto: "Seguro que será una gran oportunidad para aprender de un piloto muy fuerte. Luego será un gran estímulo para intentar mantener la competición muy alta", explicó. Además, confirmó que irá a Portimao para unos tests de Ducati con una Panigale V4R, en los que también estará el catalán.

De cara a una temporada 2024 en la que "todo el mundo está loco", Bezzecchi reconoció que en general las expectativas están "altas", y que a pesar de esperar a Malasia el deseo es "seguir en la línea" de 2023, un año que le curtió bastante.

"Definitivamente aprendí mucho, pero es difícil decir algo específico. Al final, de muchas cosas sólo te das cuenta cuando te metes en determinadas situaciones. Pero aprendí muchas cosas a nivel personal y a nivel deportivo. He crecido mucho en la forma de trabajar en el box y en la forma de trabajar con mi equipo, intentando tirar de todos cuando las cosas no van bien. Luego, obviamente, en términos de pilotaje pude mejorar un poco".

Además, Bezzecchi se explayó en cuanto a las diferencias que ha notado en la GP23 con respecto a la GP23: "Sin duda, la entrada en curva es una parte de la moto que todavía no he asimilado mejor. He entendido lo que hay que hacer, pero todavía no he conseguido hacerlo con la misma naturalidad que con mi antigua moto. Pero seguro que la GP23 tiene mucho potencial, se pudo ver en los resultados del año pasado".

Por último, 'Bez' reconoció que al principio no le entró por los ojos la nueva decoración de la Ducati del VR46: "Tengo que decir la verdad, al principio no estaba muy convencido del color blanco. Luego Uccio, Vale y Aldo Drudi, sobre todo, me hicieron cambiar de opinión. La moto ha quedado fantástica. Es bonito tener el nombre en el lateral. En la parte trasera del traje escribí 'Simply the Bez', me alegro de que Guido Meda me pusiera este apodo, me gusta mucho, así que decidí usarlo. Espero no tener que darle dinero", finalizó, bromeando con el mote que le dedica el narrador de 'Sky Sport MotoGP', la televisión italiana.