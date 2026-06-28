Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen
Los primeros exámenes no revelaron ninguna lesión tras la fuerte caída de Marco Bezzecchi en el GP de los Países Bajos. No obstante, fue trasladado a un hospital para someterse a exámenes más exhaustivos.
Las primeras noticias son tranquilizadoras para el italiano Marco Bezzecchi tras su fortísima caída en Assen. En la tercera vuelta de la carrera principal, el italiano perdió el control de su Aprilia a muy alta velocidad en la curva 15. Bezzecchi dio varias vueltas en la grava y luego sobre una parte asfaltada.
Pronto se lo vio sentado y consciente en el suelo, antes de pasar por el centro médico. Los primeros exámenes no revelan lesiones, pero como sufre dolores, se decidió trasladarlo al centro médico.
"Tras su caída en el Gran Premio de los Países Bajos, Marco Bezzecchi fue trasladado inmediatamente al centro médico del circuito, donde se le realizó un examen exhaustivo por parte del equipo médico, con la presencia, entre otros, del Dr. Ángel Charte, director médico de MotoGP", indica el equipo Aprilia.
"Los primeros exámenes clínicos confirmaron que el piloto estaba plenamente consciente y presentaba una movilidad normal de las cuatro extremidades, sin signos inmediatos de complicaciones neurológicas o sistémicas importantes."
"Sin embargo, debido a dolores intensos derivados del violento impacto, el equipo médico decidió trasladar a Bezzecchi al hospital de Groninga (Universitair Medisch Centrum Groningen). Este traslado le permitirá someterse a exámenes de imagen completos y a escáneres especializados para descartar definitivamente cualquier lesión subyacente y garantizar una recuperación segura."
"Se comunicarán nuevas informaciones en cuanto estén disponibles los informes médicos oficiales del hospital."
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