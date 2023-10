Bezzecchi viaja al GP de Indonesia tras su fractura de clavícula

En el peor momento de la temporada, cuando el Mundial afronta la recta final con tres carreras consecutivas, Indonesia, Australia y Tailandia, Marco Bezzecchi sufrió una lesión entrenando en moto en el Ranch de Valentino Rossi, fracturándose la clavícula derecha.

El italiano, tercero de la general del campeonato del mundo, a 54 puntos del líder Pecco Bagnaia, mantiene intactas sus opciones matemáticas de luchar por la corona y tras pasar el domingo por el quirófano para operarse de "una fractura limpia" de clavícula ha puesto todos sus esfuerzos en la recuperación, lo que le permitirá estar este jueves ya en Lombok buscando el 'apto' de los médicos de MotoGP para salir a correr el viernes por la mañana.

"Será una auténtica carrera contrarreloj para intentar estar en pista el viernes por la mañana en Mandalika", explica Bezzecchi en un comunicado de su equipo, el Mooney VR46 Racing Team.

"La lesión no era necesaria, especialmente en este momento crucial de la temporada", admite el joven corredor.

"Inmediatamente después de la operación, vimos la posibilidad de intentar participar en el gran premio. Esperamos 48 horas y después de las últimas consultas médicas y un programa de fisioterapia muy intenso hasta el último minuto antes de la salida, con el equipo, decidimos intentar llegar a Indonesia para ponerme en forma para correr. No será fácil, será un fin de semana cuesta arriba y muy exigente, pero me gustaría estar en la pista. Muchas gracias al Ream, al equipo médico, a la Academia y a todos los aficionados que me han apoyado estos días, he recibido muchos mensajes de cariño y apoyo. Sin duda me han dado un impulso extra", añade el de Rimini.

Aunque el jefe del equipo, Uccio Salucci, aseguró que no iban a presionar en ningún momento al piloto para viajar, el hecho de estar jugándose el campeonato es un impulso extra para intentarlo.

El otro piloto del equipo de Valentino Rossi, Luca Marini, está ya en Malasia, donde reaparecerá tras perderse la carrera de Japón. Marini se fracturó la clavícula izquierda cuando se tocó con Bezzechi en la primera curva del GP de la India. Tras operarse y seguir un proceso de rehabilitación, el italiano viajó con la esperanza de poder recibir el apto de los doctores y salir a pista.

"La recuperación de la lesión está progresando bien, después de la operación empecé inmediatamente todos los tratamientos y la fisioterapia y me siento preparado para volver a subirme a la Ducati. Estamos a la espera de la revisión médica (jueves), pero el objetivo es correr las tres carreras seguidas y encontrar las mismas buenas sensaciones de pilotaje que en la India. No será un fin de semana fácil, pero estoy motivado para hacerlo bien", dijo por su parte el de Urbino.

El GP de Indonesia es vital para el VR46 Racing Team a nivel de patrocinios, por lo que tanto el equipo como los pilotos han hecho todo lo posible para estar en primera línea de fuego.