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MotoGP

Marco Bezzecchi volvió a la pista en Misano e intentará correr en Silverstone

Operado dos veces tras su fuerte caída en Sachsenring, Marco Bezzecchi volvió a la pista este miércoles en Misano. El piloto de Aprilia intentará regresar para el Gran Premio de Gran Bretaña, la próxima semana.

Téha Courbon
Editado:
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi volvió a subirse a la moto este miércoles en el circuito de Misano, según anunció Aprilia.

El italiano había estado hasta ahora convaleciente tras su fuerte caída durante la clasificación del Gran Premio de Alemania, hace algo más de dos semanas. Víctima de una fractura de la clavícula derecha, fue operado de inmediato en Módena, Italia.

Una semana más tarde, sin embargo, Bezzecchi tuvo que volver a pasar por el quirófano para tratar una herida en la rodilla izquierda sufrida durante su caída en Sachsenring.

Aprilia indicó este jueves que su piloto había vuelto a la pista el miércoles en Misano, al manillar de una RSV4 de serie, para una sesión compuesta por cuatro tandas. El fabricante italiano también precisó que su rehabilitación se desarrollaba según lo previsto.

"Ayer, Marco Bezzecchi realizó una sesión de cuatro tandas al manillar de su RSV4 en el circuito de Misano. Su programa de rehabilitación continúa conforme a lo previsto", anunció el equipo.

Lesionado justo antes del parón estival, el piloto de Aprilia esperaba aprovechar la pausa del campeonato para acelerar su recuperación y estar en condiciones de volver a la competición ya en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, durante la reanudación.

Un objetivo que parece ir por buen camino, ya que el equipo confirmó que acudirá al circuito británico para pasar la revisión médica obligatoria con los médicos de MotoGP.

"Su próxima cita está fijada en Silverstone, donde se someterá a una evaluación médica realizada por el equipo médico de MotoGP", concluyó Aprilia.

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