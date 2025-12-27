Binder admite que puede hacerlo "mucho mejor" tras un MotoGP 2025 "súper decepcionante"

Brad Binder admitió que la temporada 2025 de MotoGP fue la peor de su carrera en la clase reina, y aseguró que no fue un reflejo real de su potencial.

Binder había sido el piloto más destacado de KTM durante varias temporadas, ganándose una reputación como un corredor fiable en el que la marca austríaca podía apoyarse. Incluso cuando Pedro Acosta sacudió MotoGP en su temporada debut en 2024, Binder superó al joven en puntos para terminar el año como el piloto de KTM con mayor puntaje.

Sin embargo, el rendimiento del sudafricano cayó de manera significativa este año, ya que le costó extraer lo mejor de la RC16, sumando apenas 155 puntos frente a los 217 del año anterior. Por primera vez en su carrera en MotoGP, Binder no logró ningún podio en toda la temporada, mientras que el 11° puesto marcó su peor resultado final en el campeonato desde su campaña de debut en 2020.

Aunque sus resultados mejoraron en la parte final del año, con top cinco en Indonesia y Portugal, no fue suficiente para cambiar la imagen general de su temporada.

Consultado sobre si 2025 fue su temporada menos satisfactoria a nivel de campeonato del mundo, el piloto de 30 años respondió: "En el mundial de grandes premios, quizá, pero en MotoGP, 100%.

"Siento que puedo hacerlo mucho mejor de lo que hice. Está claro que las cosas no terminaron de encajar esta temporada.

"Estoy súper decepcionado de terminar el año donde lo hice en el campeonato. Siento que hicimos algunas pequeñas mejoras al final y que estaba yendo un poco más rápido. Sin embargo, seguíamos sin ser competitivos, así que todavía tengo trabajo por hacer".

Binder prefiere una moto que le ofrezca una fuerte estabilidad trasera, pero en 2025 le costó encontrar esa sensación, quedando a menudo sobrecargado en el tren delantero y luchando contra las limitaciones frontales de la moto.

Para abordar esa debilidad, KTM introdujo un paquete revisado en el test de Valencia del mes pasado, y Binder se marchó alentado por los cambios.

"La moto se sintió bien", explicó. "Probamos un par de paquetes aerodinámicos más, que parecieron darme la sensación de que la moto estaba un poco más equilibrada entre las dos ruedas.

"Simplemente me hizo sentir que estaba un poco más entre las dos ruedas en lugar de ir solo apoyado en la nariz. Así que me gustó esa sensación.

"Los chicos pueden volver y revisar todo a fondo, ver los números y ver desde ahí hacia dónde podemos avanzar".

Añadió: "Desde hace bastante tiempo he sentido que prácticamente estamos pilotando sobre una sola rueda. Así que se sintió muy bien estar asentado entre las dos.

"No tuvimos tiempo para jugar demasiado. Fue literalmente montar piezas y salir a pista. Así que siento que hay un paso ahí, y va a ser bueno una vez que tengamos un poco más de tiempo para trabajar con ello".