"He hecho mi mejor salida", reconoce Binder en Argentina

Brad Binder fue el gran protagonista del sábado en Termas de Río Hondo. El piloto sudafricano no había cuadrado una buena Q1 por la mañana y se había tenido que conformar con la décimo quinta posición. Nada hacía presagiar una victoria, y menos en la carrera al sprint de apenas 12 vueltas. Sin embargo, el de KTM se alzó con la gloria en la manga corta del GP de Argentina tras una remontada prodigiosa, especialmente en una primera vuelta en la que ya era cuarto.

El piloto de 27 años rebasó tras los primeros compases a Franco Morbidelli para hacerse con la primera posición, que ya no soltaría hasta el final de la carrera. Eso sí, en las últimas vueltas tuvo que aguantar los envites primero de Luca Marini y especialmente después de Marco Bezzecchi, que intentó adelantarle en los dos últimos giros para acabar entrando en meta a apenas 72 milésimas, como su propio dorsal.

Al término de la carrera, Brad Binder no pudo mostrarse más contento por su primera victoria en una carrera de MotoGP, larga o corta, desde Austria 2021 y reconoció en declaraciones a DAZN la importancia de ese giro inicial, que catalogó como la mejor salida de su vida.

Así lo explicó: "Creo que he hecho mi mejor salida de siempre. Ya lo venía consiguiendo, pero no tanto como esta. Entré en la curva 1 y me ceñí al máximo. Cuando salí de esa curva no me podía creer que fuera el cuarto o el quinto. Me sentí muy bien desde la primera vuelta, de modo que me puse delante lo antes posible", dijo.

"Hay veces que todo se cuadra. Al final podía escuchar a las Ducati detrás. Al final iban a tener que adelantarme siendo muy agresivos. Voy a intentar repetirlo mañana, pero es completamente distinto cuando hay 25 vueltas por delante, porque no puedes ser tan agresivo como lo fui hoy", sentenció el sudafricano al hilo de su perspectiva para el domingo, cuando la gestión de los neumáticos será de importancia capital.