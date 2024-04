Brivio quiere aprovechar su experiencia en F1 para aplicarla en MotoGP

Brivio, que dice que tenía "curiosidad por ver y entender cómo funciona un equipo de Fórmula 1" después de llevar a Suzuki al título de MotoGP en 2020, ha pasado tres años en Alpine desempeñando diversas funciones. Aunque la experiencia no estuvo a la altura de sus expectativas, sin embargo aprendió mucho de ella, algo que ahora pretende utilizar para enriquecer su nuevo cargo, de director de equipo en Trackhouse.

"Hay ideas que pensé cuando estaba en MotoGP, como ciertas formas de organizar los boxes y la manera de trabajar del equipo de ingenieros, que vi materializadas allí", explicó recientemente el italiano al podcast oficial de MotoGP. "Hay ideas que se pueden tomar del box, de la forma de trabajar del equipo, de los mecánicos y de cómo interactúan los ingenieros entre sí".

"Y luego, también fue interesante ver aspectos desde el lado de la organización y del promotor, cómo llevan el campeonato, cómo es la relación entre las escuderías y entre el promotor y los equipos", añadió Brivio en un comentario que puede tomar relevancia ahora, ya que el Mundial de MotoGP está en proceso de ser adquirido por Liberty Media, la empresa propietaria de la Fórmula 1 desde 2017 y vista como la instigadora de la nueva popularidad de la que goza el Gran Circo.

"¡Hay (cosas) buenas y (cosas) malas! Pero es interesante verlo todo. A veces, la gente dice que deberíamos fijarnos en lo que hace la F1, pero no (se trata de) un copia y pega. Sin embargo, creo que hay algunas ideas que podrían inspirarnos y que podríamos trasladar aquí. Pero también hay cosas que piensan que son buenas en la Fórmula 1 , y (son) mejores en MotoGP. Es muy interesante que los dos mundos se hablen", continuó.

Davide Brivio dirigió el equipo Yamaha de MotoGP durante la era Valentino Rossi. Photo by: Camel Media Service

La carrera de Davide Brivio en el motociclismo floreció a mediados de los 90 en el Mundial de Superbikes antes de dar el salto a MotoGP en 2002, con Yamaha. Figura clave en la casa de Iwata, fue uno de los pilares de la era de Valentino Rossi, antes de tomar las riendas de Suzuki, en 2015, hasta la coronación de Joan Mir. Tras tres años en la F1, regresa a MotoGP con una nueva experiencia, que pretende aplicar para seguir cambiando la forma en la que un equipo gestiona su presencia en la clase mayor.

"Más allá de haber visto cómo hablan los equipos entre ellos, cómo se organiza el trabajo en los boxes y todo eso, probablemente he vuelto con una mentalidad diferente en algunos aspectos. No sé cómo explicarlo, pero quizá más centrado en las prioridades y menos en los detalles", siguió explicando. "¿Cuál es la prioridad? Ganar carreras, tener éxito. Vale, ¿y qué hace falta para conseguirlo? Tienes que hacer estas cosas. Antes, quizá me interesaban más los detalles, lo que la gente dice o piensa. Eso es importante, pero hay que intentar ir más directamente al objetivo, estar más centrado en el objetivo y priorizar lo importante".

La particularidad del equipo al que se ha unido Brivio es que es nuevo en el motociclismo y también a escala internacional, ya que su actividad principal es la NASCAR y el mercado estadounidense. Esto también es una importante fuente de inspiración para la escudería. "Trackhouse está muy interesado en MotoGP, para intentar entenderlo mejor, y queremos intentar tomar lo mejor de ambos lados. Hay cosas que en la NASCAR no se hacen como en MotoGP, y miran a MotoGP y piensan que estaría bien hacer esto o aquello. Y quizás nosotros también podríamos tomar cosas de su experiencia".

"Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo los dos mundos pueden beneficiarse el uno del otro. Cómo Trackhouse en MotoGP puede beneficiarse de Trackhouse en la NASCAR, y viceversa. También trabajo estrechamente con la gente de la NASCAR, hablamos y creo que es interesante, incluso desde mi punto de vista personal. Pienso ir a ver una carrera lo antes posible, para intentar ver qué podemos sacar de ella, y lo mismo para ellos", finalizó Brivio.