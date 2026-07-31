Para Brivio, el título de MotoGP se decidirá verdaderamente a partir de Aragón

Tras media temporada, las diferencias en el campeonato de MotoGP siguen siendo estrechas. El vigente campeón, Marc Márquez, ocupa la tercera posición a 18 puntos del líder.

Por una vez, Ducati aún no ha logrado situar a ninguno de sus pilotos en lo más alto de la clasificación, aunque varios de ellos figuran entre los candidatos plausibles a estas alturas. Ha sido sobre todo el ascenso de Aprilia lo que ha marcado esta primera parte de la lucha por el título, y lo ha hecho con un rendimiento colectivo más sólido que el de las otras marcas.

Así, hemos visto sucederse en la primera posición a Marco Bezzecchi y Jorge Martín, pilotos del equipo de fábrica. Pero también hemos visto a los representantes del team Trackhouse afirmar su solidez, especialmente multiplicando los podios y las victorias desde finales de mayo.

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Raúl Fernández ganó dos carreras sprint, en Mugello y Assen, mientras que Ai Ogura logró su primer triunfo en MotoGP al ganar el GP de los Países Bajos. Eso sitúa hoy al japonés a solo 14 puntos del líder y cambia totalmente las expectativas sobre él, así como las que rodean al equipo de Justin Marks.

La gran pregunta que se plantea ahora es saber si Trackhouse, el equipo más joven de la parrilla, será capaz de mantener esta tendencia en la segunda mitad del campeonato y de luchar de verdad por el título. Una incógnita que hace sonreír a Davide Brivio, el team principal, quien pretende seguir siendo muy prudente ante la feroz competencia que rodea a sus pilotos.

"Cuando empezamos, en 2024, terminamos en la novena posición de la clasificación de equipos. En 2025, progresamos, para terminar en séptima posición. La idea de este año es mejorar esa séptima posición", explica Davide Brivio en una entrevista concedida a la edición italiana de Motorsport.com.

"Por el momento, digamos que vamos camino de ello… Pero el campeonato es muy largo, todavía quedan muchísimas carreras por disputar y aún puede pasar de todo. Vamos a intentar seguir con esa idea."

Davide Brivio, team principal de Trackhouse Racing Photo de : Alexander Trienitz

A pesar de su prudencia, Davide Brivio no se esconde. Como gran conocedor de las dinámicas de un campeonato, considera que habrá que esperar al GP de Aragón, a finales de agosto, para comprender mejor cómo se decantará la situación. ¿Por qué?Porque esa pista bien podría permitir a Marc Márquez, si tiene la capacidad física, sacar la artillería pesada y dar un paso adelante.

"Nuestras opciones de título es algo de lo que no hemos hablado y, por tanto, ¡no queremos hablar!", sonríe Davide Brivio. No obstante, prosigue: "Mi idea es que, cuando miramos la clasificación, estamos cerca, pero aún queda mucho. Creo que el corazón del campeonato empezará en septiembre. A partir de Aragón, que es una pista para Márquez. Creo que habrá carreras bastante mixtas, y luego dependerá de quién sea el más fuerte en la fase final."

"Puede haber siete, ocho, incluso diez pilotos en la lucha por el título. Y es curioso ver cómo Marc Márquez ha podido recuperar unos 60 puntos en el espacio de dos carreras. Creo que eso hace que todo sea más incierto. Da esperanza a quienes están más lejos y también más incertidumbre a quienes van delante, que se asustan un poco."

"Todo esto para decir que todo sigue evolucionando y que es difícil decir quién está en la pelea por el título. Lo veremos en la fase final. Tenemos a un Márquez que estará más en forma tras la pausa veraniega, a Bagnaia que vuelve y remonta con fuerza, Di Giannantonio está muy fuerte, y luego están evidentemente Marco Bezzecchi y Jorge Martín. La lista de candidatos es larga. Ya veremos, no sé si lograremos meternos en la pelea. En mi opinión, todavía es demasiado pronto para hablar de ello."

Où se situeront les pilotes Trackhouse par rapport à Márquez quand le titre se jouera réellement ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En el campeonato de equipos, solo 41 puntos separan hoy al equipo de fábrica Aprilia de Trackhouse. Entre los pilotos, las diferencias también siguen siendo mínimas, con ventaja para Jorge Martín con sus 208 puntos, por delante de Ai Ogura con 194 puntos, luego Marco Bezzecchi con 186 y, por último, Raúl Fernández apenas algo más alejado con 159 puntos en su casillero.

La segunda pregunta que se plantea es, por tanto, saber cómo el clan Aprilia abordará esta lucha interna, inédita para Noale. Mientras ya se pudieron percibir tensiones en primavera, ¿cómo aborda Davide Brivio esta posible confrontación por los objetivos más elevados?

"Pienso y espero que sí", responde cuando le preguntamos si Noale dejaría a los pilotos libres para pelear. "Por ejemplo, debo felicitar a Ducati por lo que ocurrió en su momento entre Bagnaia y Martín. Fueron libres de pelear, y creo que es un buen ejemplo que se repetirá."

"Pero ante todo, sería un sueño llegar a una situación como esa. ¿Llegaremos?Creo que sí. Hablamos a menudo de ello con Sterlacchini [director técnico, ndlr], y él dice:'Mientras sea una Aprilia la que gane, yo estoy contento, sin importar el color de la moto'. No obstante, sigue siendo muy prematuro hablar de ello."

Silverstone, ¿la oportunidad de remachar el clavo?

Antes de llegar a MotorLand Aragón, donde Marc Márquez partirá como favorito, el campeonato vivirá su reanudación en Silverstone, una pista que se adapta más a Aprilia. La moto de Noale ha logrado allí distintos éxitos en los últimos años, con varios pilotos, hasta la victoria en el Gran Premio conseguida el año pasado por Marco Bezzecchi–tras el abandono de Fabio Quartararo, eso sí.

Así que, aunque teme la potencia de Márquez en Alcañiz, Davide Brivio también sabe que sus pilotos todavía tienen una oportunidad de hacer evolucionar el campeonato a su favor.

"Debo decir que me gusta mucho el hecho de que, cuando llegamos a un circuito, gracias a Aprilia, que ha hecho un trabajo muy bueno en Noale, y a todo el equipo en el circuito que nos ayuda mucho, tenemos el potencial de hacer buenas carreras. Ya sea entre los cinco primeros o de otra manera, el potencial siempre está ahí", subrayaba el responsable italiano ante el micrófono de Sky Sport MotoGP en Sachsenring.

"Después, depende de cómo se desarrolle el fin de semana", añadía, cuando Trackhouse venía de una doble victoria en Assen. "Antes de este fin de semana, le dije a todo el equipo:'Guardemos en nuestro corazón lo que pasó en Assen, pero empecemos a trabajar y veremos qué pasa'. Y podemos hacerlo de nuevo en Silverstone: vayamos allí y veremos cómo va."

"A lo largo de una temporada, puedes tener buenos fines de semana, malos fines de semana", recordaba también Davide Brivio al sitio oficial de MotoGP. "Lo más importante es no emocionarse demasiado cuando es un buen fin de semana y no deprimirse cuando el fin de semana es difícil. Simplemente mantenerse estable, conservar un buen equilibrio y seguir avanzando. Y luego hay que intentar sumar tantos puntos como sea posible y haremos las cuentas al final del año."

Declaraciones recogidas por Matteo Nugnes y Giacomo Rauli