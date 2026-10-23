MotoGP

Buenos Aires prepara el Gálvez para MotoGP con 43.000 toneladas de asfalto y la F1 en la mira

La Ciudad detalló la tecnología que utilizará para repavimentar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que recibirá al Mundial de Motociclismo en abril de 2027. Las obras combinan escaneo 3D, control automático de maquinaria y monitoreo térmico.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 23 oct 2026, 19:38

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Avanzan los trabajos en el Autódromo de Buenos Aires para el MotoGP (Foto: Gob. Ciudad de Buenos Aires)

La transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza hacia una de sus etapas centrales: la repavimentación del circuito que recibirá al MotoGP entre el 9 y el 11 de abril de 2027.

Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajos demandarán unas 43.000 toneladas de asfalto y estarán guiados por sistemas diseñados para controlar la geometría de la pista, la colocación de las mezclas y su temperatura.

La intervención forma parte de la preparación del escenario porteño para el regreso del Mundial de Motociclismo, mientras las autoridades mantienen el objetivo de generar las condiciones para una futura visita de la Fórmula 1.

"Esta es la obra de infraestructura deportiva más importante de la Ciudad y marca un antes y un después para el deporte motor argentino. Estamos utilizando tecnología de última generación para poner el Gálvez a la altura de los grandes escenarios del mundo, y en esta etapa se demuestra el nivel de precisión y exigencia con el que estamos trabajando", sostuvo el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

"El objetivo es que Buenos Aires vuelva a ser referencia internacional, que esté lista para recibir al MotoGP en abril y con la infraestructura necesaria para proyectar que vuelva la Fórmula 1", agregó.

Un escaneo 3D para definir la nueva superficie

Uno de los ejes del asfaltado será la utilización de SmoothRide, un sistema que combina escaneo tridimensional, diseño digital y control automático de las máquinas encargadas de fresar y pavimentar.

La tecnología permite relevar la superficie existente a velocidad de circulación y detectar sus deformaciones. A partir de esa información se diseña una repavimentación con espesores variables, se calcula la cantidad de mezcla necesaria y se guía la maquinaria para conseguir una superficie más uniforme.

El proceso utiliza un escáner RD-M1 para capturar la geometría de la calzada y los programas MAGNET Office Resurfacing y MAGNET Construction para procesar los datos y elaborar el diseño de obra. Durante la ejecución, el control de los equipos se realiza mediante sistemas de navegación satelital GNSS y sensores Sonic Tracker.

De acuerdo con la información de la Ciudad, este procedimiento permite reducir los relevamientos topográficos tradicionales, optimizar el consumo de material y minimizar la necesidad de rehacer trabajos. También contribuye a cumplir las especificaciones de regularidad superficial exigidas para un circuito de competición.

Control térmico y pruebas antes de asfaltar la pista principal

Los dispositivos de evaluación térmica permitirán comprobar que el asfalto se aplique dentro del rango previsto, entre los 150 y los 160 grados Celsius.

Photo by: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La temperatura de las mezclas será otro de los parámetros bajo supervisión. Los dispositivos de evaluación térmica permitirán comprobar que el asfalto se aplique dentro del rango previsto, entre los 150 y los 160 grados Celsius, para favorecer su calidad y desempeño.

Como parte de la preparación, los equipos están realizando ensayos en los sobreanchos y sectores periféricos del circuito antes de intervenir la pista principal.

Estas tareas ya se desarrollaron en las zonas de escape de las curvas 3 y 10 y continúan en la banquina de la curva 7. El objetivo es evaluar el comportamiento de la mezcla, verificar el funcionamiento de la maquinaria y entrenar a los operadores que participarán de la pavimentación definitiva.

Tres capas de asfalto para el nuevo Gálvez

La obra contempla tres capas de pavimento que, en conjunto, tendrán 17 centímetros de espesor.

La primera, que actualmente está en ejecución, será una base de ocho centímetros con mezcla AM3 - AC19. Sobre ella se colocará una capa intermedia de cinco centímetros con mezcla AM3 - AC12.

La superficie final de rodamiento estará formada por otros cuatro centímetros de mezcla HIMA - AC12, sobre la que circularán los vehículos. Para completar las tres etapas se estima un consumo total de 43.000 toneladas de asfalto.

Con el MotoGP de abril de 2027 como compromiso inmediato, la Ciudad presenta estas obras como parte de una modernización que también apunta a acercar al Gálvez a su aspiración de volver a recibir a la Fórmula 1.

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