Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
MotoGP

El calendario de pruebas oficiales para la singular temporada 2026 de MotoGP

En un año de transición de la era de los 1000cc a las motos de 850cc en 2027, la temporada de MotoGP que arranca el próximo 1 de marzo en Tailandia, contará con cuatro test oficiales.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing, Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

En los últimos años, el crecimiento del número de grandes premios había llevado a una paulatina reducción de los test oficiales para los equipos y pilotos de MotoGP, llegándose a solo tres días de entrenamientos oficiales en las dos últimas temporadas 2024 y 2025.

Sin embargo, la singularidad de la temporada 2026, con una transición hacia el cambio de reglamento técnico en 2027, cuando entren en liza los nuevos motores de 850cc además de una importante batería de novedades, ha llevado a los constructores y a IRTA a aumentar a cuatro, de nuevo, el número de test oficiales de temporada.

Motorsport.com ha podido saber que serán los circuitos de Jerez, Barcelona, Brno y Spielberg, en Austria, los escenarios de estos entrenamientos oficiales, en los que tomarán parte todos los equipos y pilotos, siempre el lunes después del gran premio que se celebra en ese mismo trazado.

Este aumento de días de ensayos es, en realidad, una especie de reducción, ya que los test de Jerez (27 de abril) y Barcelona (18 de mayo) se llevarán a cabo con los prototipos de 1000cc y los neumáticos Michelin; mientras que los entrenamientos de Brno (22 de junio) y Spielberg (21 de septiembre), estarán destinados a los nuevos prototipos de 850cc con neumáticos Pirelli.

Montmeló, la frontera entre Michelin y Pirelli

Barcelona, el 18 de mayo, por tanto, marcará para la mayoría de equipos la frontera entre el desarrollo de las motos de este año, que acabará en ese test, y enfocarse al cien por cien ya en el progreso de las motos de 2027. Un curso, el del año que viene, que vivirá su primer test de pretemporada en Valencia, como es habitual, justo el lunes después del gran premio, el 23 de noviembre.

Como ya informamos, son tres los fabricantes que han probado el primer prototipo de la moto de 2027: el primero fue KTM en Jerez a principios de diciembre con Pol Espargaró; a continuación lo hicieron Honda en Sepang a mediados de diciembre, repitiendo esta misma semana de nuevo con Takaaki Nakagami; y Yamaha, que lo hizo en un ensayo 'secreto' en Iwata, también a mediados de diciembre.

Ducati y Aprilia, pondrán sus prototipos de 850cc en pista en un test privado en Jerez, los días 11 y 12 de mayo, con Nicolò Bulega y Lorenzo Savadori, respectivamente.

Aluvión de test privados con los Pirelli

Con Pirelli desarrollando su gama de neumáticos para sustituir a Michelin en MotoGP el próximo año, los equipos disponen ya de algunas unidades del fabricante italiano para sus test privados. Además del de Jerez, el 11 y 12 de mayo, en el que pueden tomar parte también otros equipos, están programadas sesiones privadas de entrenamientos con los compuestos italianos, para uno o varios equipos, de nuevo en Jerez (29 y 20 de abril), Mugello (4 y 5 de mayo), Barcelona (20 de mayo), y Misano (26 y 27 de mayo y 17 y 18 de julio), todos ellos con pilotos probadores.

Por si te lo perdiste:

El primer gran ensayo de los Pirelli con piloto titulares y las motos de 2027 será el 22 de junio de Brno, el lunes después del GP de la República Checa.

A partir de ahí, el 30 de junio los equipos de test que así lo deseen volverán a Misano con Pirelli; el 15 y 16 de julio habrá test en Barcelona; y a principios de agosto en Mugello.

El 21 de septiembre, nuevamente test oficial con los pilotos titulares, las motos de2027 y los Pirelli en Spielberg, el lunes tras el GP de Austria. A continuación, vuelta a los ensayos privados con probadores en Barcelona la segunda semana de septiembre; y dos ensayos en Jerez, a principio de octubre y mediados de noviembre, conformándose una apretadísima agenda para los equipos y pilotos de pruebas en el desarrollo de las motos y los neumáticos de 2027.

Calendario de Test oficiales de MotoGP 2026:

Test

Fecha

Circuito

Moto

Neumáticos

Shakedown

29-31 de enero

Sepang

1000cc

Michelin

Pretemporada

3-5 de febrero

Sepang

1000cc

Michelin

Pretemporada

21-22 de febrero

Tailandia

1000cc

Michelin

Oficial de Temporada

27 de abril

Jerez

1000cc

Michelin

Oficial de Temporada

18 de mayo

Barcelona

1000cc

Michelin

Oficial de Temporada

22 de junio

Brno

850cc

Pirelli

Oficial de Temporada

21 de septiembre

Spielberg

850cc

Pirelli

Pretemporada 2027

23 de noviembre

Valencia

850cc

Pirelli
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Valentino Rossi, Pablo Nieto y Alessio Salucci, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio y Valentino Rossi, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
MotoGP
50

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo "VR46 es una posibilidad para Acosta, pero la prioridad es un equipo oficial, sea Ducati u otro"
Artículo siguiente Equipos rivales de MotoGP ofrecen "mucho dinero" para llevarse a pilotos de Aprilia

Comentarios destacados
Germán Garcia Casanova
Más de
Germán Garcia Casanova
Marc Márquez anuncia que renovará con Ducati por dos años más

Marc Márquez anuncia que renovará con Ducati por dos años más

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez anuncia que renovará con Ducati por dos años más
"VR46 es una posibilidad para Acosta, pero la prioridad es un equipo oficial, sea Ducati u otro"

"VR46 es una posibilidad para Acosta, pero la prioridad es un equipo oficial, sea Ducati u otro"

MotoGP
MotoGP
"VR46 es una posibilidad para Acosta, pero la prioridad es un equipo oficial, sea Ducati u otro"
Michelin simplifica la asignación de neumáticos delanteros para MotoGP 2026

Michelin simplifica la asignación de neumáticos delanteros para MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Michelin simplifica la asignación de neumáticos delanteros para MotoGP 2026
KTM
Más de
KTM
Sanders se fractura la clavícula mientras lideraba el Dakar 2026

Sanders se fractura la clavícula mientras lideraba el Dakar 2026

Dakar
Dakar
Dakar
Sanders se fractura la clavícula mientras lideraba el Dakar 2026
Binder admite que puede hacerlo "mucho mejor" tras un MotoGP 2025 "súper decepcionante"

Binder admite que puede hacerlo "mucho mejor" tras un MotoGP 2025 "súper decepcionante"

MotoGP
MotoGP
Test Pretemporada 2026 Valencia
Binder admite que puede hacerlo "mucho mejor" tras un MotoGP 2025 "súper decepcionante"
Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP

Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP

Últimas noticias

Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?

Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?

IMSA
IMSA IMSA
The Roar Before The 24
Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans
Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros