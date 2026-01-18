El calendario de pruebas oficiales para la singular temporada 2026 de MotoGP

En los últimos años, el crecimiento del número de grandes premios había llevado a una paulatina reducción de los test oficiales para los equipos y pilotos de MotoGP, llegándose a solo tres días de entrenamientos oficiales en las dos últimas temporadas 2024 y 2025.

Sin embargo, la singularidad de la temporada 2026, con una transición hacia el cambio de reglamento técnico en 2027, cuando entren en liza los nuevos motores de 850cc además de una importante batería de novedades, ha llevado a los constructores y a IRTA a aumentar a cuatro, de nuevo, el número de test oficiales de temporada.

Motorsport.com ha podido saber que serán los circuitos de Jerez, Barcelona, Brno y Spielberg, en Austria, los escenarios de estos entrenamientos oficiales, en los que tomarán parte todos los equipos y pilotos, siempre el lunes después del gran premio que se celebra en ese mismo trazado.

Este aumento de días de ensayos es, en realidad, una especie de reducción, ya que los test de Jerez (27 de abril) y Barcelona (18 de mayo) se llevarán a cabo con los prototipos de 1000cc y los neumáticos Michelin; mientras que los entrenamientos de Brno (22 de junio) y Spielberg (21 de septiembre), estarán destinados a los nuevos prototipos de 850cc con neumáticos Pirelli.

Montmeló, la frontera entre Michelin y Pirelli

Barcelona, el 18 de mayo, por tanto, marcará para la mayoría de equipos la frontera entre el desarrollo de las motos de este año, que acabará en ese test, y enfocarse al cien por cien ya en el progreso de las motos de 2027. Un curso, el del año que viene, que vivirá su primer test de pretemporada en Valencia, como es habitual, justo el lunes después del gran premio, el 23 de noviembre.

Como ya informamos, son tres los fabricantes que han probado el primer prototipo de la moto de 2027: el primero fue KTM en Jerez a principios de diciembre con Pol Espargaró; a continuación lo hicieron Honda en Sepang a mediados de diciembre, repitiendo esta misma semana de nuevo con Takaaki Nakagami; y Yamaha, que lo hizo en un ensayo 'secreto' en Iwata, también a mediados de diciembre.

Ducati y Aprilia, pondrán sus prototipos de 850cc en pista en un test privado en Jerez, los días 11 y 12 de mayo, con Nicolò Bulega y Lorenzo Savadori, respectivamente.

Aluvión de test privados con los Pirelli

Con Pirelli desarrollando su gama de neumáticos para sustituir a Michelin en MotoGP el próximo año, los equipos disponen ya de algunas unidades del fabricante italiano para sus test privados. Además del de Jerez, el 11 y 12 de mayo, en el que pueden tomar parte también otros equipos, están programadas sesiones privadas de entrenamientos con los compuestos italianos, para uno o varios equipos, de nuevo en Jerez (29 y 20 de abril), Mugello (4 y 5 de mayo), Barcelona (20 de mayo), y Misano (26 y 27 de mayo y 17 y 18 de julio), todos ellos con pilotos probadores.

El primer gran ensayo de los Pirelli con piloto titulares y las motos de 2027 será el 22 de junio de Brno, el lunes después del GP de la República Checa.

A partir de ahí, el 30 de junio los equipos de test que así lo deseen volverán a Misano con Pirelli; el 15 y 16 de julio habrá test en Barcelona; y a principios de agosto en Mugello.

El 21 de septiembre, nuevamente test oficial con los pilotos titulares, las motos de2027 y los Pirelli en Spielberg, el lunes tras el GP de Austria. A continuación, vuelta a los ensayos privados con probadores en Barcelona la segunda semana de septiembre; y dos ensayos en Jerez, a principio de octubre y mediados de noviembre, conformándose una apretadísima agenda para los equipos y pilotos de pruebas en el desarrollo de las motos y los neumáticos de 2027.

Calendario de Test oficiales de MotoGP 2026:

Test Fecha Circuito Moto Neumáticos Shakedown 29-31 de enero Sepang 1000cc Michelin Pretemporada 3-5 de febrero Sepang 1000cc Michelin Pretemporada 21-22 de febrero Tailandia 1000cc Michelin Oficial de Temporada 27 de abril Jerez 1000cc Michelin Oficial de Temporada 18 de mayo Barcelona 1000cc Michelin Oficial de Temporada 22 de junio Brno 850cc Pirelli Oficial de Temporada 21 de septiembre Spielberg 850cc Pirelli Pretemporada 2027 23 de noviembre Valencia 850cc Pirelli