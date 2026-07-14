Ducati, Aprilia y Honda cambian de categoría de concesiones en MotoGP

Desde la temporada 2024, el sistema de concesiones de MotoGP ha sido revisado. Ya no se basa en el número de podios logrados en las temporadas anteriores, sino en los puntos sumados en un año: en la primera mitad de una temporada, es el campeonato anterior el que define las cuatro categorías, y en la segunda mitad, es el total acumulado de una pausa veraniega a la siguiente. Luego, cada categoría ofrece más o menos libertades técnicas.

La mitad de temporada se alcanzó en el GP de Alemania, que fue el último antes del parón del mes de julio. Por tanto, es la ocasión para un nuevo cálculo de los puntos acumulados, y nunca las concesiones habían sufrido tantos cambios desde que se implantó el sistema actual, ya que tres de los cinco constructores van a cambiar de categoría.

Ducati, siempre en categoría A desde 2024, desciende por primera vez a la categoría B tras sufrir los progresos de Aprilia... que por su parte pasa del rango C al B. Honda, por su parte, había luchado mucho para salir de la categoría D el año pasado, pero el constructor japonés ya abandona la categoría C y vuelve a la D.

En detalle, Ducati ha sumado el 84,56% del máximo de puntos posible, cuando necesitaba alcanzar el 85% para mantenerse en la categoría A. El umbral del 60% permitía pasar a la categoría B y Aprilia lo superó, al sumar el 72,20% de los puntos en juego, pero no KTM, con el 49,81%. La barrera estaba en el 45% para caer a la categoría D. Honda vuelve a situarse claramente por debajo, con el 31,79%, y Yamaha permanece ahí con el 23,55%.

Todo cambia... pero pocas cosas deberían cambiar en la práctica. He aquí por qué.

Lo que Ducati va a obtener

Al estar en la categoría A, Ducati tenía restricciones relacionadas con el número de neumáticos disponibles para realizar test fuera de las carreras. Puede parecer algo menor, pero un número reducido de neumáticos implica menos rodaje y, por tanto, una menor capacidad para desarrollar su moto.

Ducati tendrá derecho a 20 neumáticos más de lo previsto inicialmente... pero eso solo afecta a los neumáticos Michelin, utilizados este año, y no a los de Pirelli, que se convertirá en proveedor de MotoGP en 2027. El fabricante milanés ha entregado un número de neumáticos idéntico a cada marca, por razones de equidad antes de este gran cambio, unido al nuevo reglamento. Dado que los recursos de los constructores ya están dedicados en gran parte a la moto de 2027, la situación evolucionará poco para Ducati.

¿Aprovechará Nicolò Bulega una wildcard con Ducati? Photo by: Ducati Corse

El único otro cambio para la marca italiana es que ahora tiene derecho a tres wild-cards, de las que estaba privada desde 2024. Sus pilotos de pruebas, Michele Pirro y Nicolò Bulega, podrían por tanto participar en carreras este año, más aún teniendo en cuenta que Bulega suena para VR46 el año que viene. En cualquier caso, Ducati tendrá que darse prisa para aprovechar posibles wild-cards, ya que serán eliminadas el próximo año.

Lo que Aprilia va a perder

Al pasar de la categoría C a la B, Aprilia queda en las mismas condiciones que Ducati. Esto le hace perder 30 neumáticos Michelin para sus test, pero también tres wild-cards.

Probablemente no sea un gran cambio para las tropas de Noale, ya que Lorenzo Savadori, el piloto de pruebas, solo ha sido alineado con una moto adicional una vez desde el inicio del año, en Jerez.

Lo que Honda va a obtener

Honda había abandonado con orgullo la categoría D el año pasado, sin preocuparse por las ventajas perdidas. Al pasar de la categoría C a la D, el constructor del ala dorada se une a Yamaha y obtiene 40 neumáticos Michelin adicionales, el derecho a hacer participar a sus titulares en test y a organizarlos en todos los circuitos del campeonato (frente a tres hasta ahora), así como a utilizar un tercer carenado diferente este año, frente a dos para Ducati, Aprilia y KTM.

Honda repasse en catégorie D de concessions pour la fin de la saison. Photo de: Steve Wobser / via Getty Images

Como con las otras marcas, es poco probable que esto tenga una incidencia real. Joan Mir dejará el equipo oficial a final de año, Luca Marini también está de salida y Johann Zarco está actualmente lesionado, lo que sobre todo abre la posibilidad de organizar test para Diogo Moreira. Dado que el programa de pruebas está ahora esencialmente orientado a 2027, no es seguro que Honda cambie nada en sus planes, ni que se desarrolle un nuevo carenado.

El regreso a la categoría D significa también que cada piloto Honda tendrá derecho a dos motores más, y que la marca cuenta ahora con autorización para evolucionarlo durante el año, lo que también parece poco probable, ya que sobre todo hay que trabajar en el nuevo motor de la próxima temporada, con una cilindrada que pasará de 1000cc a 850cc.

El próximo cálculo de las categorías de concesiones no se hará hasta dentro de un año. Debido al nuevo reglamento técnico, susceptible de alterar la jerarquía, todos los constructores serán clasificados en la categoría B en la primera mitad de la temporada 2027, independientemente de sus resultados en las últimas carreras de la temporada actual.

Categoría A B C Marca Ducati/Aprilia KTM Porcentaje de puntos ≥ 85% ≥ 60% y < 85% ≥ 35% y < 60% Neumáticos para pruebas 170 190 220 Pilotos autorizados para las pruebas Pilotos de pruebas Pilotos de pruebas Pilotos de pruebas Circuitos autorizados para las pruebas 3 circuitos 3 circuitos 3 circuitos Wild cards por temporada 0 3 6 Motores por temporada 8 8 8 Especificación del motor Congelada Congelada Congelada Carenados autorizados 2 2 2

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