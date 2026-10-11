El campeonato de MotoGP después del GP de Indonesia: Al final no cambia nada entre Martín y Márquez
Jorge Martín retoma la punta del campeonato frente a Marc Márquez e incluso se marcha de Indonesia con la misma ventaja que tenía al llegar al lugar.
Finalmente hubo statu quo en el campeonato de MotoGP tras el GP de Indonesia. Jorge Martín se va de Mandalika con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez, que había recuperado el liderato el sábado gracias a su victoria en el sprint. El piloto de Ducati finalmente lo volvió a perder al quedar algo al margen en la carrera principal, mientras que Martín subió al podio.
Pese a no haber sumado ayer, Marco Bezzecchi realizó por su parte una operación positiva en el conjunto del fin de semana, ya que su regreso a la victoria hoy le permite quedar a 46 puntos del líder, es decir, una ganancia de tres pequeñas unidades respecto a la situación que tenía al llegar a Indonesia.
Ai Ogura le arrebata la cuarta posición del campeonato a Pedro Acosta, con apenas un punto separando ahora a ambos. Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández conservan sus posiciones, mientras que Álex Márquez supera a Pecco Bagnaia en la octava plaza.
Del lado de los franceses, cabe señalar que Fabio Quartararo gana una posición para situarse ahora en el 14° lugar, mientras que Johann Zarco se mantiene 17°.
Aprilia capitaliza un domingo particularmente exitoso, marcado por un histórico póker, para reafirmar su liderazgo. La marca recupera la punta del campeonato de constructores, perdida ayer frente a Ducati. También aumenta su ventaja en la clasificación de equipos después de haber sumado el doble de puntos que la formación oficial de Borgo Panigale en el conjunto del fin de semana.
Campeonato de pilotos tras el GP de Indonesia (17/22)
|Pos.
|Piloto
|Pts
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|355
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MárquezDucati Team
|353
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|309
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|259
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|258
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|245
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|236
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|172
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|166
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|125
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|122
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniHonda HRC
|108
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|104
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|74
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|59
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|51
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|25
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraTeam LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el GP de Indonesia (17/22)
|Pos.
|Constructor
|Pts
|1
|Aprilia
|503
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|491
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|311
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|165
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|97
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|8
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de equipos tras el GP de Indonesia (17/22)
|Pos.
|equipo
|Pts
|1
|Aprilia Racing Team
|664
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|519
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|495
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|362
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|306
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|304
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|147
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|139
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|125
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|99
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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