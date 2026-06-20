Campeonato de MotoGP en Brno: ¡Otra carrera sprint que le cuesta caro Bezzecchi!

Los sprints suelen hacer perder muchos puntos a Marco Bezzecchi desde el inicio de la temporada y eso volvió a verse en Brno. Cuando ocupaba la quinta posición, el líder del campeonato se cayó al final de la prueba. Jorge Martín lo aprovecha para reducir la diferencia a 15 puntos, cuando estaba a 20 unidades al llegar a la República Checa.

Fabio Di Giannantonio sigue tercero por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez, que vuelve a recortarle siete puntos a Bezzecchi. Ai Ogura es sexto por delante de Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Álex Márquez y Fermín Aldeguer.

En el campeonato de constructores, Ducati le recorta tres puntos a Aprilia y lo aprovecha para acercarse a diez puntos. KTM sigue siendo un distante tercero, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia sigue dominando el campeonato de equipos, por delante de la estructura oficial de Ducati y de su equipo satélite, Trackhouse.

Campeonato de pilotos tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)

Campeonato de constructores tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Aprilia 247 32 32 37 24 37 19 37 20 9 2 Ducati 237 19 28 22 37 22 37 23 37 12 3 KTM 157 32 10 23 14 17 18 11 29 3 4 Honda 84 9 7 12 11 10 15 6 14 - 5 Yamaha 49 2 6 1 5 15 11 1 8 -

Campeonato de equipos tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)