Campeonato de MotoGP en Brno: ¡Otra carrera sprint que le cuesta caro Bezzecchi!
Marco Bezzecchi ve reducida su ventaja en el campeonato tras su caída durante la carrera sprint en Brno. Ducati se acerca a Aprilia entre los constructores.
Los sprints suelen hacer perder muchos puntos a Marco Bezzecchi desde el inicio de la temporada y eso volvió a verse en Brno. Cuando ocupaba la quinta posición, el líder del campeonato se cayó al final de la prueba. Jorge Martín lo aprovecha para reducir la diferencia a 15 puntos, cuando estaba a 20 unidades al llegar a la República Checa.
Fabio Di Giannantonio sigue tercero por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez, que vuelve a recortarle siete puntos a Bezzecchi. Ai Ogura es sexto por delante de Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Álex Márquez y Fermín Aldeguer.
En el campeonato de constructores, Ducati le recorta tres puntos a Aprilia y lo aprovecha para acercarse a diez puntos. KTM sigue siendo un distante tercero, por delante de Honda y Yamaha.
Aprilia sigue dominando el campeonato de equipos, por delante de la estructura oficial de Ducati y de su equipo satélite, Trackhouse.
Campeonato de pilotos tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|180
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|165
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|5/5
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|144
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|6/4
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|132
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|5
|M. MárquezDucati Team
|115
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|7/3
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|114
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|9/2
|7
|P. BagnaiaDucati Team
|111
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|12/1
|8
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|97
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|4/6
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|67
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|66
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|2/8
|11
|L. MariniHonda HRC
|57
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|51
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|3/7
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|49
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|1/9
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|40
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|37
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|16
|D. MoreiraTeam LCR
|36
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|15
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|12
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|21
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|22
|T. RazgatliogluPramac Racing
|9
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|-
|23
|M. ViñalesTech 3
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|25
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|247
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|9
|2
|Ducati
|237
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|12
|3
|KTM
|157
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|3
|4
|Honda
|84
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|-
|5
|Yamaha
|49
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|-
Campeonato de equipos tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|345
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|5
|2
|Ducati Team
|226
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|19
|3
|Trackhouse Racing Team
|211
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|13
|4
|Team VR46
|184
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|6
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|181
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|1
|6
|Gresini Racing
|142
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|2
|7
|Honda HRC
|72
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|-
|8
|Team LCR
|70
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|-
|9
|Tech 3
|57
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|3
|10
|Yamaha Factory Racing
|49
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|11
|Pramac Racing
|20
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|-
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