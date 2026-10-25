MotoGP GP de Australia

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras el cancelado Gran Premio de Australia

Luego de que el domingo no hubo actividad por la intensa lluvia y la falta de visibilidad, así queda la clasificación de pilotos, equipos y constructores.

Luis Ramírez

Editado: 25 oct 2026, 5:04

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Vista general pista Phillip Island

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Gran Premio de Australia 2026 de MotoGP llegó a un abrupto y lamentable final en Phillip Island. Las adversas condiciones meteorológicas y una densa niebla obligaron a la cancelación definitiva de la carrera dominical en lo que era la última ocasión del mítico trazado en el calendario en su historia antes de ser reemplazado por un trazado callejero en Adelaida.

El principal problema no fue la pista mojada sino la falta de visibilidad, la cual impidió la operación del helicóptero médico, un requisito indispensable por protocolo de seguridad para evacuar a cualquier piloto a un hospital cercano.

La cancelación de MotoGP se comenzó a ver como una opción cuando las carreras de Moto3 y Moto2 no pudieron disputarse.

Como consuelo para la afición, los pilotos de MotoGP realizaron una vuelta de honor detrás del auto de seguridad para detenerse en la recta principal y despedirse de los fanáticos. Esta fue la última presentación del campeonato en Phillip Island, ya que el Gran Premio de Australia se mudará al circuito callejero de Adelaida.

Marc Márquez deja el circuito como nuevo líder del campeonato, pero no ha logrado obtener la ventaja esperada sobre Jorge Martín. El competidor de Aprilia no correría este domingo luego de una fractura de brazo tras un fuerte accidente en la carrera sprint del sábado, sin embargo, se ve complicado su regreso para Malasia.

Campeonato de pilotos tras el GP de Australia 2026

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 365 2 J. MartínAprilia 355 3 M. BezzecchiAprilia 315 4 P. AcostaKTM 263 5 A. OguraTrackhouse Racing Team 263 6 F. Di GiannantonioVR46 252 7 R. FernándezTrackhouse Racing Team 236 8 A. MárquezGresini 181 9 P. BagnaiaDucati 166 10 F. AldeguerGresini 125 11 E. BastianiniTech3 GasGas Factory Racing 122 12 L. MariniHonda 108 13 B. BinderKTM 107 14 D. MoreiraLCR 75 15 F. QuartararoYamaha 74 16 F. MorbidelliVR46 59 17 J. ZarcoLCR 51 18 J. MirHonda 33 19 J. MillerPramac 30 20 A. RinsYamaha 25 21 T. RazgatliogluPramac 18 22 M. ViñalesTech3 GasGas Factory Racing 12 23 I. LecuonaGresini 9 24 A. FernándezPramac 6 25 P. EspargaróTech3 GasGas Factory Racing 5 26 T. NakagamiHonda 3 27 S. ChantraHonda 3 28 C. CrutchlowLCR 29 J. FolgerTech3 GasGas Factory Racing 30 L. SavadoriTrackhouse Racing Team 31 M. PirroGresini 32 A. EspargaróHonda

Campeonato de equipos tras el GP de Australia 2026

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 670 2 Ducati 531 3 Trackhouse Racing Team 499 4 KTM 370 5 Gresini 315 6 VR46 311 7 Honda 147 8 Tech3 GasGas Factory Racing 139 9 LCR 126 10 Yamaha 99 11 Pramac 48

Campeonato de constructores tras el GP de Australia 2026

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 509 2 Ducati 503 3 KTM 316 4 Honda 166 5 Yamaha 99

¿Cuál es la próxima carrera del calendario 2026 de MotoGP tras el Gran Premio de Australia?

La siguiente fecha del calendario es el Gran Premio de Malasia con el cual se inician las últimas cuatro competencias de la temporada.

El circuito de Sepang será sede de la competencia desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, día de la competencia.

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