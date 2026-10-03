Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Resultados
MotoGP GP de Japón

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón

Jorge Martín mantiene una ventaja de siete puntos sobre Marc Márquez tras la carrera del Gran Premio de Japón. Los dos españoles se distancian de sus perseguidores.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

¿Se está convirtiendo la lucha por el campeonato en un duelo ? En cualquier caso, Jorge Martín y Marc Márquez han sido los grandes ganadores de la jornada en Motegi y siguen respondiéndose mutuamente en el campeonato.

Martín había sumado más puntos que su compatriota en las dos carreras del Red Bull Ring, pero este sábado el triunfo de Márquez en la carrera sprint le ha permitido reducir la diferencia de cinco puntos, hasta situarla en siete.

Tras una carrera corta y difícil, Marco Bezzecchi sigue perdiendo terreno y se encuentra ahora a 45 puntos de su compañero de equipo. Pedro Acosta está a 79 puntos y Fabio Di Giannantonio a 83 tras sus caídas de este sábado. Ai Ogura es sexto, por delante de Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo es 15.º, dos posiciones por delante de Johann Zarco.

Lee también:

El campeonato de constructores sigue muy reñido. La ventaja de Aprilia sobre Ducati se reduce de diez a cinco puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

En el campeonato de equipos, Aprilia solo pierde un punto de su cómoda ventaja sobre Ducati. Trackhouse se mantiene tercero.

Clasificación del campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Japón (16/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 313 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 7/3
2 SpainM. MárquezDucati Team 306 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 12/1
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 268 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 4/6
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 -
5 ItalyF. Di GiannantonioEquipo VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 227 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 5/5
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 205 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 2/8
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 -
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 103 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 6/4
12 ItalyL. MariniHonda HRC 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 -
14 BrazilD. MoreiraEquipo LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9/2
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 62 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 1/9
16 ItalyF. MorbidelliEquipo VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - -
17 FranceJ. ZarcoEquipo LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3/7
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
27 United KingdomC. CrutchlowEquipo LCR   - - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ThailandS. ChantraEquipo LCR   - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del campeonato de constructores tras la carrera corta del GP de Japón (16/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 Aprilia 449 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 7
2 Ducati 444 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 12
3 KTM 283 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 6
4 Honda 155 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 9
5 Yamaha 85 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 1

Clasificación por equipos tras la prueba de velocidad del Gran Premio de Japón (16/22)

Pos. Equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 ItalyAprilia Racing Team 581 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 11
2 ItalyDucati Team 462 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 12
3 United StatesTrackhouse Racing Team 432 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 7
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 -
5 ItalyEquipo VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 -
6 ItalyGresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 -
7 JapanHonda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 -
8 MonacoEquipo LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12
9 FranceTech 3 118 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 6
10 JapanYamaha Factory Racing 86 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 1
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Márquez se impone en el sprint de Japón, gran choque en la primera vuelta y podio para Moreira

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

La parrilla de salida del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
La parrilla de salida del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026

Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"

Márquez aventaja a las Aprilia en la FP1 de MotoGP en Motegi

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Márquez aventaja a las Aprilia en la FP1 de MotoGP en Motegi

Últimas noticias

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

A qué hora y dónde ver la carrera del GP de Bahréin 2026 en Malasia: Guía completa de transmisión de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
A qué hora y dónde ver la carrera del GP de Bahréin 2026 en Malasia: Guía completa de transmisión de la F1

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón

Márquez se impone en el sprint de Japón, gran choque en la primera vuelta y podio para Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
Márquez se impone en el sprint de Japón, gran choque en la primera vuelta y podio para Moreira