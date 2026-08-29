Puntos y posiciones del campeonato de MotoGP tras la sprint de Aragón

Llegado al GP de Aragón con 31 puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi, Jorge Martín conserva 29 unidades sobre su compañero de equipo tras el sprint, ganado por Marc Márquez.

Este último es el gran beneficiado del día: le recorta seis puntos a Martín y aprovecha la ausencia de Ai Ogura, lesionado en el pulgar de la mano izquierda, para subir al podio del campeonato. El español está a 33 puntos de Martín y a cuatro de Bezzecchi.

Ogura es ahora cuarto por delante de Fabio Di Giannantonio, relegado a 46 puntos de la cabeza tras su caída en la sprint. Raúl Fernández ocupa la sexta plaza por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini.

Lee también: MotoGP Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

Pese al doblete de los hermanos Márquez este sábado, Aprilia conserva una buena ventaja sobre Ducati en el campeonato de constructores. La ventaja de la firma de Noale pasa de 29 a 24 puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

En el campeonato de equipos, la estructura oficial de Aprilia sigue por delante de su equipo satélite, Trackhouse, y de Ducati.

Campeonato de pilotos tras el sprint de Aragón (13/22)

Campeonato de constructores tras el sprint de Aragón (13/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Aprilia 374 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 7 2 Ducati 350 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 12 3 KTM 211 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 6 4 Honda 122 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 3 5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 -

Campeonato de equipos tras el sprint de Aragón (13/22)