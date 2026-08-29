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Resultados
MotoGP GP de Aragón

Puntos y posiciones del campeonato de MotoGP tras la sprint de Aragón

Jorge Martín sigue siendo un sólido líder del campeonato tras el GP de Aragón, mientras que Marc Márquez vuelve al top 3 tras su victoria.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Llegado al GP de Aragón con 31 puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi, Jorge Martín conserva 29 unidades sobre su compañero de equipo tras el sprint, ganado por Marc Márquez.

Este último es el gran beneficiado del día: le recorta seis puntos a Martín y aprovecha la ausencia de Ai Ogura, lesionado en el pulgar de la mano izquierda, para subir al podio del campeonato. El español está a 33 puntos de Martín y a cuatro de Bezzecchi.

Ogura es ahora cuarto por delante de Fabio Di Giannantonio, relegado a 46 puntos de la cabeza tras su caída en la sprint. Raúl Fernández ocupa la sexta plaza por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini.

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Pese al doblete de los hermanos Márquez este sábado, Aprilia conserva una buena ventaja sobre Ducati en el campeonato de constructores. La ventaja de la firma de Noale pasa de 29 a 24 puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

En el campeonato de equipos, la estructura oficial de Aprilia sigue por delante de su equipo satélite, Trackhouse, y de Ducati.

Campeonato de pilotos tras el sprint de Aragón (13/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 245 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 5/5
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 216 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 7/3
3 SpainM. MárquezDucati Team 212 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 12/1
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 199 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 -
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2/8
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 169 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 6/4
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 115 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 9/2
10 ItalyL. MariniHonda HRC 86 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 -
11 SpainF. AldeguerGresini Racing 80 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 4/6
12 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 72 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 57 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 3/7
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 35 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 1/9
18 SpainJ. MirHonda HRC 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 23 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 -
25 SpainP. EspargaróTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 -
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el sprint de Aragón (13/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 Aprilia 374 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 7
2 Ducati 350 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 12
3 KTM 211 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 6
4 Honda 122 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 3
5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 -

Campeonato de equipos tras el sprint de Aragón (13/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 461 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 12
2 United StatesTrackhouse Racing Team 389 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2
3 ItalyDucati Team 355 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 12
4 ItalyTeam VR46 252 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 -
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 241 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 6
6 ItalyGresini Racing 204 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 13
7 JapanHonda HRC 115 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 -
8 MonacoTeam LCR 92 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 4
9 FranceTech 3 89 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 -
10 JapanYamaha Factory Racing 76 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - -
11 ItalyPramac Racing 37 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 -

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