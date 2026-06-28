Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!
Después de su tercer puesto y la fuerte caída de Marco Bezzecchi, Jorge Martín se hizo con el liderato del campeonato en el GP de los Países Bajos.
Jorge Martín hizo un gran negocio el domingo en Assen. Aunque no pudo resistir a los pilotos de Trackhouse y tuvo que conformarse con la tercera plaza, el español es el primer beneficiado por la caída de Marco Bezzecchi. Se apodera del liderato del campeonato por siete puntos, después de haber comenzado la jornada con un retraso de nueve unidades.
Fabio Di Giannantonio sigue tercero, pero también como el mejor representante de Ducati, con 16 puntos de retraso respecto al nuevo líder. Aventaja al ganador del día, Ai Ogura, que está a 25 puntos de Martín, y a Marc Márquez, cuyo retraso es de 40 puntos.
Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10.
Llegada a Assen con cinco puntos de ventaja sobre Ducati, Aprilia se marcha con una ventaja de 22 unidades. KTM sigue siendo una lejana tercera, por delante de Honda y Yamaha.
Entre los equipos, Aprilia aventaja a Trackhouse, que aprovecha su segundo doblete en dos días para consolidar su posición, por delante de Ducati.
Campeonato de pilotos tras el GP de los Países Bajos (10/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|193
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|177
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|168
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|5
|M. MárquezDucati Team
|153
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|138
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|133
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|130
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|78
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|70
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|5
|12
|E. BastianiniTech 3
|69
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|60
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|7
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|45
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|15
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|16
|D. MoreiraTeam LCR
|43
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|18
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|6
|20
|J. MillerPramac Racing
|15
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el GP de los Países Bajos (10/22)
|Pos.
|Constructores
|Puntos
|1
|Aprilia
|304
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|2
|Ducati
|282
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|3
|KTM
|175
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|4
|Honda
|100
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|5
|5
|Yamaha
|59
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
Campeonato de equipos tras el GP de los Países Bajos (10/22)
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|379
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|2
|Trackhouse Racing Team
|306
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|3
|Ducati Team
|283
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|4
|Team VR46
|220
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|193
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|8
|6
|Gresini Racing
|163
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|7
|Honda HRC
|96
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|5
|8
|Tech 3
|79
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|9
|Team LCR
|77
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|10
|Yamaha Factory Racing
|63
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|14
|11
|Pramac Racing
|26
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|12
|Yamaha Factory Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Austria de F1 2026
Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!
Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi
Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados