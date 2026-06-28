Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Resultados
MotoGP GP de Países Bajos

Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!

Después de su tercer puesto y la fuerte caída de Marco Bezzecchi, Jorge Martín se hizo con el liderato del campeonato en el GP de los Países Bajos.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín hizo un gran negocio el domingo en Assen. Aunque no pudo resistir a los pilotos de Trackhouse y tuvo que conformarse con la tercera plaza, el español es el primer beneficiado por la caída de Marco Bezzecchi. Se apodera del liderato del campeonato por siete puntos, después de haber comenzado la jornada con un retraso de nueve unidades.

Fabio Di Giannantonio sigue tercero, pero también como el mejor representante de Ducati, con 16 puntos de retraso respecto al nuevo líder. Aventaja al ganador del día, Ai Ogura, que está a 25 puntos de Martín, y a Marc Márquez, cuyo retraso es de 40 puntos.

Lee también:

Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10.

Llegada a Assen con cinco puntos de ventaja sobre Ducati, Aprilia se marcha con una ventaja de 22 unidades. KTM sigue siendo una lejana tercera, por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, Aprilia aventaja a Trackhouse, que aprovecha su segundo doblete en dos días para consolidar su posición, por delante de Ducati.

Campeonato de pilotos tras el GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 193 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 177 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 168 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34
5 SpainM. MárquezDucati Team 153 9 25 11 12 - - 14 37 32 13
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 138 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 78 - 13 15 25 2 12 - - - 11
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 70 6 5 12 4 6 10 3 11 8 5
12 ItalyE. BastianiniTech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 60 13 - 4 11 - 9 5 6 5 7
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 45 2 4 - 5 15 11 - - - 8
15 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 -
16 BrazilD. MoreiraTeam LCR 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 18 1 2 - - 4 2 - 3 - 6
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. Constructores Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37
2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20
3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12
4 Honda 100 9 7 12 11 10 15 6 14 11 5
5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8

Campeonato de equipos tras el GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 ItalyAprilia Racing Team 379 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27
2 United StatesTrackhouse Racing Team 306 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66
3 ItalyDucati Team 283 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16
4 ItalyTeam VR46 220 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 193 45 10 22 17 17 18 16 35 5 8
6 ItalyGresini Racing 163 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11
7 JapanHonda HRC 96 9 5 12 5 10 13 7 11 19 5
8 FranceTech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15
9 MonacoTeam LCR 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2
10 JapanYamaha Factory Racing 63 3 6 - 5 19 13 - 3 - 14
11 ItalyPramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4
12 Yamaha Factory Racing 1 - - - - - - - - - 1

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída

Jorge Martín logra la pole y Aprilia ocupa el top 4 de MotoGP en Assen

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Jorge Martín logra la pole y Aprilia ocupa el top 4 de MotoGP en Assen

Últimas noticias

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Austria de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Austria de F1 2026

Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!

Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen