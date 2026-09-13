Campeonato de MotoGP tras Misano: ¡Márquez iguala en puntos a Martín en lo más alto!

Marc Márquez temía a los pilotos de Aprilia en Misano, pero un fin de semana perfecto, con dos victorias, le permite finalmente alcanzar a Jorge Martín, ¡solo quinto este domingo! Ambos tienen el mismo total de puntos, pero Márquez incluso figura oficialmente por delante, gracias a un mayor número de victorias este año. Marco Bezzecchi queda relegado a 33 puntos tras su caída.

Fabio Di Giannantonio se aleja del trío de cabeza. El piloto de VR46 está ahora a 52 puntos de los dos líderes. Aventaja a Pedro Acosta, que aprovecha la ausencia de Ai Ogura para ganar una posición. Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer completan el top 10.

Entre los constructores, Ducati toma el liderato por primera vez este año. Tras llegar a Misano con 15 puntos de ventaja sobre Aprilia, la marca de Borgo Panigale cuenta ahora con dos unidades de ventaja. KTM sigue en un distante tercer puesto, por delante de Honda y Yamaha.

El equipo oficial de Aprilia sigue dominando entre los equipos, pero Ducati afianza su segunda plaza, arrebatada a Trackhouse el sábado.

Campeonato de pilotos tras el GP de San Marino (14/22)

Campeonato de constructores tras el GP de San Marino (14/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6

Campeonato de equipos tras el GP de San Marino (14/22)