Campeonato de MotoGP tras Misano: ¡Márquez iguala en puntos a Martín en lo más alto!
Marc Márquez volvió a igualar a Jorge Martín al frente del campeonato tras su victoria en el GP de San Marino. Ducati toma ventaja sobre Aprilia entre los constructores.
Marc Márquez temía a los pilotos de Aprilia en Misano, pero un fin de semana perfecto, con dos victorias, le permite finalmente alcanzar a Jorge Martín, ¡solo quinto este domingo! Ambos tienen el mismo total de puntos, pero Márquez incluso figura oficialmente por delante, gracias a un mayor número de victorias este año. Marco Bezzecchi queda relegado a 33 puntos tras su caída.
Fabio Di Giannantonio se aleja del trío de cabeza. El piloto de VR46 está ahora a 52 puntos de los dos líderes. Aventaja a Pedro Acosta, que aprovecha la ausencia de Ai Ogura para ganar una posición. Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer completan el top 10.
Entre los constructores, Ducati toma el liderato por primera vez este año. Tras llegar a Misano con 15 puntos de ventaja sobre Aprilia, la marca de Borgo Panigale cuenta ahora con dos unidades de ventaja. KTM sigue en un distante tercer puesto, por delante de Honda y Yamaha.
El equipo oficial de Aprilia sigue dominando entre los equipos, pero Ducati afianza su segunda plaza, arrebatada a Trackhouse el sábado.
Campeonato de pilotos tras el GP de San Marino (14/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|M. MárquezDucati Team
|274
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|274
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|223
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|209
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|199
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|153
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|105
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|11
|L. MariniHonda HRC
|96
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|12
|E. BastianiniTech 3
|92
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|83
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|37
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el GP de San Marino (14/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Ducati
|412
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|2
|Aprilia
|410
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|3
|KTM
|251
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|4
|Honda
|137
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|5
|Yamaha
|84
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
Campeonato de equipos tras el GP de San Marino (14/22)
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|515
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|2
|Ducati Team
|417
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|3
|Trackhouse Racing Team
|402
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|292
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|5
|Team VR46
|279
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|6
|Gresini Racing
|267
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|7
|Honda HRC
|129
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|8
|Tech 3
|107
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|9
|Team LCR
|101
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|1
|10
|Yamaha Factory Racing
|85
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
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