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Resultados
MotoGP GP de San Marino

Campeonato de MotoGP tras Misano: ¡Márquez iguala en puntos a Martín en lo más alto!

Marc Márquez volvió a igualar a Jorge Martín al frente del campeonato tras su victoria en el GP de San Marino. Ducati toma ventaja sobre Aprilia entre los constructores.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez temía a los pilotos de Aprilia en Misano, pero un fin de semana perfecto, con dos victorias, le permite finalmente alcanzar a Jorge Martín, ¡solo quinto este domingo! Ambos tienen el mismo total de puntos, pero Márquez incluso figura oficialmente por delante, gracias a un mayor número de victorias este año. Marco Bezzecchi queda relegado a 33 puntos tras su caída.

Fabio Di Giannantonio se aleja del trío de cabeza. El piloto de VR46 está ahora a 52 puntos de los dos líderes. Aventaja a Pedro Acosta, que aprovecha la ausencia de Ai Ogura para ganar una posición. Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer completan el top 10.

Entre los constructores, Ducati toma el liderato por primera vez este año. Tras llegar a Misano con 15 puntos de ventaja sobre Aprilia, la marca de Borgo Panigale cuenta ahora con dos unidades de ventaja. KTM sigue en un distante tercer puesto, por delante de Honda y Yamaha.

El equipo oficial de Aprilia sigue dominando entre los equipos, pero Ducati afianza su segunda plaza, arrebatada a Trackhouse el sábado.

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Campeonato de pilotos tras el GP de San Marino (14/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 SpainM. MárquezDucati Team 274 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 274 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 153 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 105 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15
11 ItalyL. MariniHonda HRC 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8
12 ItalyE. BastianiniTech 3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 83 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 37 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 1
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de San Marino (14/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 Ducati 412 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37
2 Aprilia 410 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20
3 KTM 251 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20
4 Honda 137 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6

Campeonato de equipos tras el GP de San Marino (14/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 ItalyAprilia Racing Team 515 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27
2 ItalyDucati Team 417 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37
3 United StatesTrackhouse Racing Team 402 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 292 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25
5 ItalyTeam VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18
6 ItalyGresini Racing 267 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40
7 JapanHonda HRC 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8
8 FranceTech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10
9 MonacoTeam LCR 101 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 1
10 JapanYamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4

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