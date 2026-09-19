El campeonato de MotoGP tras la sprint de Austria: Jorge Martín relega a Marc Márquez
El triunfo de Jorge Martín, al término de un sprint muy animado en el GP de Austria, Marc Márquez, le permite distanciar a Marc Márquez por tres puntos en el campeonato.
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Jorge Martín vio cómo Marc Márquez le alcanzaba en el campeonato en Misano, e incluso pasaba a estar oficialmente por delante gracias a un mayor número de victorias. Parecía que Márquez iba a abrir brecha este sábado en el Red Bull Ring en las primeras vueltas del sprint, pero la remontada del piloto de Aprilia le permitió volver a ponerse por delante de su compatriota, y la caída de Pedro Acosta incluso le dio la victoria.
Martín sumó así tres puntos más que Márquez, que se convierten en su ventaja en el campeonato. Marco Bezzecchi sigue tercero, ahora a 38 puntos del líder. Fabio Di Giannantonio, cuarto, está a 63 puntos. Aventaja a Ai Ogura, que este sábado alcanzó a Pedro Acosta, mientras que Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer completan el top 10.
En el campeonato de constructores, la lucha entre las marcas italianas se intensifica, ya que Aprilia vuelve a ponerse por delante de Ducati por un solo punto. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.
Aprilia aumenta aún más su ventaja en el campeonato de equipos, por delante de la estructura oficial de Ducati y Trackhouse.
Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de Austria (15/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|286
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|12/1
|2
|M. MárquezDucati Team
|283
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|9/2
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|248
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|7/3
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|223
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|-
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|209
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|-
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|209
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|6/4
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|199
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|-
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5/5
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|147
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|4/6
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|107
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|2/8
|11
|L. MariniHonda HRC
|96
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|92
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|84
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|1/9
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|39
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|3/7
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|T. NakagamiHonda HRC
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el sprint del GP de Austria (14/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|422
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|12
|2
|Ducati
|421
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|9
|3
|KTM
|252
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|1
|4
|Honda
|140
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|3
|5
|Yamaha
|84
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
Campeonato de equipos tras el sprint del GP de Austria (14/22)
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|534
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|19
|2
|Ducati Team
|430
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|13
|3
|Trackhouse Racing Team
|408
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|6
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|293
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|1
|5
|Team VR46
|279
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|-
|6
|Gresini Racing
|274
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|7
|7
|Honda HRC
|129
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|-
|8
|Tech 3
|107
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|-
|9
|Team LCR
|103
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|3
|10
|Yamaha Factory Racing
|85
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
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