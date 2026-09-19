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Resultados
MotoGP GP de Austria

El campeonato de MotoGP tras la sprint de Austria: Jorge Martín relega a Marc Márquez

El triunfo de Jorge Martín, al término de un sprint muy animado en el GP de Austria, Marc Márquez, le permite distanciar a Marc Márquez por tres puntos en el campeonato.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

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Jorge Martín vio cómo Marc Márquez le alcanzaba en el campeonato en Misano, e incluso pasaba a estar oficialmente por delante gracias a un mayor número de victorias. Parecía que Márquez iba a abrir brecha este sábado en el Red Bull Ring en las primeras vueltas del sprint, pero la remontada del piloto de Aprilia le permitió volver a ponerse por delante de su compatriota, y la caída de Pedro Acosta incluso le dio la victoria.

Martín sumó así tres puntos más que Márquez, que se convierten en su ventaja en el campeonato. Marco Bezzecchi sigue tercero, ahora a 38 puntos del líder. Fabio Di Giannantonio, cuarto, está a 63 puntos. Aventaja a Ai Ogura, que este sábado alcanzó a Pedro Acosta, mientras que Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer completan el top 10.

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En el campeonato de constructores, la lucha entre las marcas italianas se intensifica, ya que Aprilia vuelve a ponerse por delante de Ducati por un solo punto. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia aumenta aún más su ventaja en el campeonato de equipos, por delante de la estructura oficial de Ducati y Trackhouse.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de Austria (15/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 286 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 12/1
2 SpainM. MárquezDucati Team 283 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 9/2
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 248 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 7/3
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 209 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 6/4
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 -
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5/5
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 147 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 4/6
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 107 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 2/8
11 ItalyL. MariniHonda HRC 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 84 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 1/9
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 39 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 3/7
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 -
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - -
30 JapanT. NakagamiHonda HRC   - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de Austria (14/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 Aprilia 422 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 12
2 Ducati 421 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 9
3 KTM 252 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 1
4 Honda 140 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 3
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de Austria (14/22)

Pos. Equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 ItalyAprilia Racing Team 534 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 19
2 ItalyDucati Team 430 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 13
3 United StatesTrackhouse Racing Team 408 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 6
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 293 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 1
5 ItalyTeam VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 -
6 ItalyGresini Racing 274 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 7
7 JapanHonda HRC 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 -
8 FranceTech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 -
9 MonacoTeam LCR 103 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 3
10 JapanYamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 -

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