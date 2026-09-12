El campeonato de MotoGP tras el sprint en Misano: Martín contiene las remontadas de Márquez y Bezzechi
Jorge Martín conserva gran parte de su ventaja sobre Marc Márquez y Marco Bezzecchi tras el sprint del GP de San Marino.
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Un tono por debajo frente a Marc Márquez y Marco Bezzecchi desde el inicio del fin de semana, al menos cuando utiliza el neumático blando, Jorge Martín limitó perfectamente los daños durante el sprint de Misano, al hacerse con el tercer puesto por detrás de sus dos rivales. Solo pierde cuatro puntos con Márquez y uno con Bezzecchi.
Martín conserva 14 puntos de ventaja sobre Márquez y 22 sobre Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio sigue descolgado, a 49 puntos de la cabeza. El piloto VR46 aventaja a Ai Ogura, ausente por segundo fin de semana consecutivo, Pedro Acosta y Raúl Fernández.
Aunque ya no ha sumado ni un solo punto desde el GP de Alemania, hace dos meses, Pecco Bagnaia sigue octavo por delante de los pilotos Gresini, Álex Márquez y Fermín Aldeguer.
En el campeonato de constructores, la ventaja de Aprilia sobre Ducati pasa de 15 a 12 puntos. KTM sigue tercera, por delante de Yamaha y Honda. En cuanto a los equipos, Aprilia conserva una clara ventaja, pero Ducati aprovecha el éxito de Márquez para alcanzar a Trackhouse, segundo.
Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de San Marino (14/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|263
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|7/3
|2
|M. MárquezDucati Team
|249
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|12/1
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9/2
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|214
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|6/4
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|193
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|4/6
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|189
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|3/7
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|133
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|5/5
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|92
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|2/8
|11
|L. MariniHonda HRC
|89
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|1/9
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|78
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el sprint del GP de San Marino (14/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|399
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|9
|2
|Ducati
|387
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|12
|3
|KTM
|235
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|4
|4
|Honda
|130
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|1
|5
|Yamaha
|78
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|-
Campeonato de equipos tras el sprint del GP de San Marino (13/22)
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|504
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|16
|2
|Ducati Team
|392
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|12
|3
|Trackhouse Racing Team
|392
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|3
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|271
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|4
|5
|Team VR46
|267
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|6
|6
|Gresini Racing
|234
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|7
|7
|Honda HRC
|122
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|1
|8
|Team LCR
|100
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|9
|Tech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|79
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|-
|11
|Pramac Racing
|42
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|-
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