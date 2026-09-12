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Resultados
MotoGP GP de San Marino

El campeonato de MotoGP tras el sprint en Misano: Martín contiene las remontadas de Márquez y Bezzechi

Jorge Martín conserva gran parte de su ventaja sobre Marc Márquez y Marco Bezzecchi tras el sprint del GP de San Marino.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luca Marini, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Giacomo Agostini

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Detalles de la moto Ducati

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing; Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luigi Dall'lgna

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Salida de la carrera

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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Un tono por debajo frente a Marc Márquez y Marco Bezzecchi desde el inicio del fin de semana, al menos cuando utiliza el neumático blando, Jorge Martín limitó perfectamente los daños durante el sprint de Misano, al hacerse con el tercer puesto por detrás de sus dos rivales. Solo pierde cuatro puntos con Márquez y uno con Bezzecchi.

Martín conserva 14 puntos de ventaja sobre Márquez y 22 sobre Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio sigue descolgado, a 49 puntos de la cabeza. El piloto VR46 aventaja a Ai Ogura, ausente por segundo fin de semana consecutivo, Pedro Acosta y Raúl Fernández.

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Aunque ya no ha sumado ni un solo punto desde el GP de Alemania, hace dos meses, Pecco Bagnaia sigue octavo por delante de los pilotos Gresini, Álex Márquez y Fermín Aldeguer.

En el campeonato de constructores, la ventaja de Aprilia sobre Ducati pasa de 15 a 12 puntos. KTM sigue tercera, por delante de Yamaha y Honda. En cuanto a los equipos, Aprilia conserva una clara ventaja, pero Ducati aprovecha el éxito de Márquez para alcanzar a Trackhouse, segundo.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de San Marino (14/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 263 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 7/3
2 SpainM. MárquezDucati Team 249 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 12/1
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9/2
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 214 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 6/4
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 193 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 4/6
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 189 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 3/7
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 133 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 5/5
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 92 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 2/8
11 ItalyL. MariniHonda HRC 89 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 1/9
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de San Marino (14/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 Aprilia 399 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 9
2 Ducati 387 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 12
3 KTM 235 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 4
4 Honda 130 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 1
5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de San Marino (13/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 ItalyAprilia Racing Team 504 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 16
2 ItalyDucati Team 392 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 12
3 United StatesTrackhouse Racing Team 392 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 3
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 271 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 4
5 ItalyTeam VR46 267 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 6
6 ItalyGresini Racing 234 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 7
7 JapanHonda HRC 122 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 1
8 MonacoTeam LCR 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 -
9 FranceTech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 -
10 JapanYamaha Factory Racing 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 -
11 ItalyPramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 -

 

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