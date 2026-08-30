Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera en Aragón; Márquez recorta a Martín

Jorge Martín, el único piloto del top 4 que no se ha perdido ninguna carrera por lesión al llegar al GP de Aragón, sigue líder del campeonato a pesar de un fin de semana complicado, pero Marc Márquez le pisa los talones tras ganar las dos carreras programadas en Alcañiz. En dos días, su diferencia con Martín ha pasado de 40 a 19 puntos !

Márquez aprovecha su victoria de este domingo para subir un puesto más. El sábado había superado a Ai Ogura, ausente por una lesión en la mano izquierda, y este domingo ha adelantado a Marco Bezzecchi, lo que le permite ascender al segundo puesto. Ahora, cinco puntos separan a ambos pilotos. Fabio Di Giannantonio también adelantó a Ogura este domingo y se sitúa ahora a 48 puntos de Martín.

Pedro Acosta aprovecha el abandono de Raúl Fernández para arrebatarle el sexto puesto. Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10.

Las dos victorias de Ducati este fin de semana permiten a la marca reducir su desventaja respecto a Aprilia, que ha pasado de 29 a 15 puntos a lo largo del fin de semana. KTM se mantiene en un distante tercer puesto, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia también lidera el campeonato de equipos, con su equipo oficial por delante de su socio, Trackhouse. Ducati ocupa el tercer puesto. El equipo oficial de Aprilia es incluso el que más puntos ha sumado este fin de semana, ya que Ducati paga las dificultades de Bagnaia.

Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Aragón (13/22)

Campeonato de constructores tras el GP de Aragón (13/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5

Campeonato por equipos tras el GP de Aragón (13/22)