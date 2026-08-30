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Resultados
MotoGP GP de Aragón

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera en Aragón; Márquez recorta a Martín

Marc Márquez vuelve a subir un puesto en la clasificación del campeonato tras su victoria en el GP de Aragón. El piloto de Ducati ocupa ahora el segundo puesto, por detrás de Jorge Martín, mientras que la diferencia también se reduce en la clasificación de constructores.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martín, el único piloto del top 4 que no se ha perdido ninguna carrera por lesión al llegar al GP de Aragón, sigue líder del campeonato a pesar de un fin de semana complicado, pero Marc Márquez le pisa los talones tras ganar las dos carreras programadas en Alcañiz. En dos días, su diferencia con Martín ha pasado de 40 a 19 puntos !

Márquez aprovecha su victoria de este domingo para subir un puesto más. El sábado había superado a Ai Ogura, ausente por una lesión en la mano izquierda, y este domingo ha adelantado a Marco Bezzecchi, lo que le permite ascender al segundo puesto. Ahora, cinco puntos separan a ambos pilotos. Fabio Di Giannantonio también adelantó a Ogura este domingo y se sitúa ahora a 48 puntos de Martín.

Pedro Acosta aprovecha el abandono de Raúl Fernández para arrebatarle el sexto puesto. Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10.

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Las dos victorias de Ducati este fin de semana permiten a la marca reducir su desventaja respecto a Aprilia, que ha pasado de 29 a 15 puntos a lo largo del fin de semana. KTM se mantiene en un distante tercer puesto, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia también lidera el campeonato de equipos, con su equipo oficial por delante de su socio, Trackhouse. Ducati ocupa el tercer puesto. El equipo oficial de Aprilia es incluso el que más puntos ha sumado este fin de semana, ya que Ducati paga las dificultades de Bagnaia.

Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Aragón (13/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 256 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16
2 SpainM. MárquezEquipo Ducati 237 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 232 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23
4 ItalyF. Di GiannantonioEquipo VR46 208 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 189 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 128 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 90 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14
11 ItalyL. MariniHonda HRC 88 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6
14 BrazilD. MoreiraEquipo LCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - -
16 ItalyF. MorbidelliEquipo VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 -
17 FranceJ. ZarcoEquipo LCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 -
25 SpainP. EspargaróTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 -
26 United KingdomC. CrutchlowEquipo LCR   - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de Aragón (13/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 Aprilia 390 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23
2 Ducati 375 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37
3 KTM 231 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26
4 Honda 129 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10
5 Yamaha 78 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5

Campeonato por equipos tras el GP de Aragón (13/22)

Pos. Equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 488 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39
2 United StatesTrackhouse Racing Team 389 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2
3 ItalyEquipo Ducati 380 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 267 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32
5 ItalyEquipo VR46 261 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9
6 ItalyGresini Racing 227 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36
7 JapanHonda HRC 121 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6
8 MonacoEquipo LCR 100 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12
9 FranceTech 3 97 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8
10 JapanYamaha Factory Racing 79 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3
11 ItalyPramac Racing 42 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5

 

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