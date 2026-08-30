Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera en Aragón; Márquez recorta a Martín
Marc Márquez vuelve a subir un puesto en la clasificación del campeonato tras su victoria en el GP de Aragón. El piloto de Ducati ocupa ahora el segundo puesto, por detrás de Jorge Martín, mientras que la diferencia también se reduce en la clasificación de constructores.
Jorge Martín, el único piloto del top 4 que no se ha perdido ninguna carrera por lesión al llegar al GP de Aragón, sigue líder del campeonato a pesar de un fin de semana complicado, pero Marc Márquez le pisa los talones tras ganar las dos carreras programadas en Alcañiz. En dos días, su diferencia con Martín ha pasado de 40 a 19 puntos !
Márquez aprovecha su victoria de este domingo para subir un puesto más. El sábado había superado a Ai Ogura, ausente por una lesión en la mano izquierda, y este domingo ha adelantado a Marco Bezzecchi, lo que le permite ascender al segundo puesto. Ahora, cinco puntos separan a ambos pilotos. Fabio Di Giannantonio también adelantó a Ogura este domingo y se sitúa ahora a 48 puntos de Martín.
Pedro Acosta aprovecha el abandono de Raúl Fernández para arrebatarle el sexto puesto. Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10.
Las dos victorias de Ducati este fin de semana permiten a la marca reducir su desventaja respecto a Aprilia, que ha pasado de 29 a 15 puntos a lo largo del fin de semana. KTM se mantiene en un distante tercer puesto, por delante de Honda y Yamaha.
Aprilia también lidera el campeonato de equipos, con su equipo oficial por delante de su socio, Trackhouse. Ducati ocupa el tercer puesto. El equipo oficial de Aprilia es incluso el que más puntos ha sumado este fin de semana, ya que Ducati paga las dificultades de Bagnaia.
Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Aragón (13/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|256
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|2
|M. MárquezEquipo Ducati
|237
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|232
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|4
|F. Di GiannantonioEquipo VR46
|208
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|189
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|186
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|128
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|90
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|11
|L. MariniHonda HRC
|88
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|78
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|14
|D. MoreiraEquipo LCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|16
|F. MorbidelliEquipo VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|17
|J. ZarcoEquipo LCR
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|26
|C. CrutchlowEquipo LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el GP de Aragón (13/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|390
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|2
|Ducati
|375
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|3
|KTM
|231
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|4
|Honda
|129
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|5
|Yamaha
|78
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
Campeonato por equipos tras el GP de Aragón (13/22)
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|488
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|2
|Trackhouse Racing Team
|389
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|3
|Equipo Ducati
|380
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|267
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|5
|Equipo VR46
|261
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|6
|Gresini Racing
|227
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|7
|Honda HRC
|121
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|Equipo LCR
|100
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|9
|Tech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|Yamaha Factory Racing
|79
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|11
|Pramac Racing
|42
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
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