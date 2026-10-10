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Resultados
MotoGP GP de Indonesia

El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja

Marc Márquez vuelve a ponerse al frente del campeonato tras el sprint de Mandalika, esta vez con algunos puntos de ventaja sobre Jorge Martín.

Léna Buffa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Su victoria en el sprint de Mandalika coloca a Marc Márquez al frente del campeonato, con, por primera vez en la temporada, un puñado de puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. El piloto de Ducati aprovecha en efecto el revés sufrido por Jorge Martín, finalmente excluido del podio, para contar con cuatro pequeñas unidades de margen.

Su caída en la salida deja a Marco Bezzecchi a 59 puntos del líder, mientras que Pedro Acosta queda ahora a 96 unidades después de un sprint marcado por su penalización por haber excedido los límites de la pista. Ai Ogura vuelve a quedar a un solo punto del piloto de KTM, último hombre a menos de 100 unidades de Márquez.

También hay un cambio de líder en el campeonato de constructores, donde Ducati toma la punta por un punto sobre Aprilia. En cambio, sigue siendo la formación de fábrica de Noale la que domina entre los equipos.

Lee también:

Campeonato de pilotos después del sprint del GP de Indonesia (17/22)

Pos. Piloto Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainM. MárquezDucati Team 343 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 12/1 - - - - -
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 339 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 6/4 - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 - - - - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 247 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 4/6 - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 246 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 9/2 - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 237 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 7/3 - - - - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 - - - - - -
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2/8 - - - - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 163 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 5/5 - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3/7 - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 - - - - - -
12 ItalyL. MariniHonda HRC 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 67 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 1/9 - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraTeam LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -

Campeonato de constructores después del sprint del GP de Indonesia (17/22)

Pos. Constructor Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Ducati 481 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 12 - - - - -
2 Aprilia 478 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 9 - - - - -
3 KTM 300 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 - - - - -
4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - -
5 Yamaha 90 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 1 - - - - -

Campeonato de equipos después del sprint del GP de Indonesia (17/22)

Pos. Equipo Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 623 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 6 - - - - -
2 ItalyDucati Team 509 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 14 - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 462 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 9 - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 346 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 4 - - - - -
5 ItalyGresini Racing 297 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 8 - - - - -
6 ItalyTeam VR46 294 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 7 - - - - -
7 JapanHonda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 - - - - - -
8 FranceTech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 - - - - - -
9 MonacoTeam LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 - - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 91 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 1 - - - - -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

 

 

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