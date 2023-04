Las opiniones de los pilotos de MotoGP tras dos carreras sprint

Cargar reproductor de audio

En el Mundial de MotoGP se han disputado ya dos . Tras el estreno, que tuvo lugar el 25 de marzo en Portimao, en el Gran Premio de Portugal, la opinión general de los pilotos fue que la carrera a doce vueltas del sábado había sido "una locura", ya que hubo demasiados toques y accidentes, pero que también había que darle tiempo para poder adaptarse a ella desde el punto de vista del pilotaje.

El sábado del fin de semana en Termas de Río Hondo se disputó la segunda cita al sprint. De nuevo, el formato era de doce vueltas. Todos los pilotos salieron con neumáticos más blandos que los que se utilizarían en una carrera normal. Y de nuevo hubo numerosos toques en toda la parrilla.

Pero no hubo accidentes como en Portimao, donde el piloto oficial de Ducati, Enea Bastianini, fue arrollado por Luca Marini, del VR46. Así que, ¿cuál es la impresión en la parrilla de MotoGP después de dos sprints?

"Cuando empiezas con neumáticos blandos en una carrera que sólo dura doce vueltas, es lógico que el pelotón esté más apretado y haya toques", dice Pecco Bagnaia, el actual campeón del mundo, y recuerda: "El año pasado hubo quejas de que había pocos adelantamientos. Ahora se ve que no era por las motos".

¿La clasificación es más importante que nunca en MotoGP?

El piloto de Aprilia, Maverick Viñales, que partía desde la quinta posición de la parrilla en la sprint de Argentina, contó "al menos siete toques con otras motos" en el transcurso de las doce vueltas y sostiene: "Si cometes un solo error pierdes dos posiciones rápido. Si dejas la puerta abierta un poquito, te embiste alguien enseguida".

¿Qué aprende Viñales de todo esto? "Tenemos que hacerlo mejor saliendo desde delante. Así, con suerte, podremos evitar mejor una situación tan agitada". Cuanto más atrás, más caótico. Augusto Fernández también lo notó: "¡Las primeras vueltas son una locura!", dijo el debutante en MotoGP.

La parrilla según la clasificación es para Sprint (sábado) y Gran Premio (domingo). Foto: Motorsport Images

Uno de los mayores críticos con el formato al sprint desde que se anunció para toda la temporada 2023 de MotoGP ha sido Fabio Quartararo. En Portimao, sintió que se confirmaban sus críticas y advirtió: "Pronto habrá un grave accidente. [...] No tenemos coches que se pueden tocar sin problema".

Tras el sprint de Termas de Río Hondo, el francés sonó algo más relajado. "Ya era la segunda vez, pero al menos no fue un desastre como Portimao. A ver cómo va la próxima [en Austin]".

Adelantamientos difíciles y toques en abundancia

Para Aleix Espargaró, el piloto con más experiencia en la categoría reina este año con más de 200 carreras a sus espaldas, los adelantamientos son uno de los mayores problemas en las carreras cortas de los sábados: "Es difícil adelantar en estas carreras porque todo el mundo lleva el neumático delantero al límite. Todo el mundo frena muy tarde porque no hay que preocuparse por el desgaste. Por eso es difícil adelantar. Eso hace que la clasificación sea aún más importante", dijo el de Granollers.

En los sprints suele haber tanta igualdad Foto: Motorsport Images

Al igual que su compañero de equipo en Aprilia, Espargaró ve las mejores posiciones en parrilla como la clave para evitar parte del caos en las . Y es que Espargaró no cree que pueda cambiar completamente su estilo de pilotaje para las carreras del sábado.

"Podría ser un poco más agresivo, pero al final es una cuestión de ADN. Nunca he sido un piloto demasiado agresivo en mi carrera. Un poco más probablemente sea posible. Pero no es como si pudiera darle a un interruptor y pilotar más agresivo", explicó Aleix.

"El entreno final más intenso que te puedas imaginar".

Para Jack Miller, el sprint, que tiene lugar en los 21 fines de semana del actual calendario de MotoGP, "es básicamente un entrenamiento para el domingo. La diferencia es que el domingo no puedes forzar tanto los neumáticos". Debido al contacto regular en la parrilla, Miller describe la sprint como "el entrenamiento final más intenso que puedas imaginar".

Para hacer sitio en el programa del sábado para el sprint, se eliminó el FP4, el último entrenamiento libre del sábado. Básicamente, el único entrenamiento del sábado (el FP3 previo a la clasificación) es ahora el entreno final. Pero en esta sesión de 30 minutos, que tiene lugar por la mañana, apenas se pueden recoger conocimientos para la Sprint y para la carrera del domingo, ambos por la tarde, debido a las diferentes condiciones de la pista.

A Aleix Espargaró "no le gusta mucho" el formato sprint como piloto Foto: Motorsport Images

Alex Rins señala: "Obviamente, ahora hay menos tiempo para probar cosas y hacer tests. Pero eso no debería ser una excusa. Al fin y al cabo, es así para todos". Y Aleix Espargaró concluye: "Espero que a todo el mundo le guste el nuevo formato de carrera. Creo que para el espectáculo es bueno. Para la televisión, la calidad del espectáculo es realmente fantástica. Aunque no me gusta mucho [como piloto]".