Casey Stoner pide que las motos sean más difíciles de conducir

Casey Stoner se retiró al final de la temporada 2012 tras haber ganado dos títulos de MotoGP: uno con Ducati, en 2007, y otro con Honda, en 2011.

Tras colgar el casco, el australiano ejerció de piloto probador de Honda y Ducati hasta 2018, y también hizo algunas carreras en el campeonato de Supercars de su país.

El de Southport visitó el paddock de MotoGP en los últimos grandes de 2021 y aprovechó para decir que la aerodinámica básicamente está convirtiendo al campeonato en la Fórmula 1 y aseguró que ha contribuido a un aumento de los costes.

También opinó que la electrónica común para toda la parrilla debería ser modificada para que las motos sean más difíciles de conducir.

"Me encantaría que tuvieran en cuenta mi opinión sobre el reglamento técnico", dijo Stoner. "Obviamente, sería controvertido, pero creo que hay elementos que no hacen falta. Desde luego, no es un problema de seguridad, sólo están subiendo el precio y [poniendo] todo por las nubes".

"Estamos tratando de hacer las cosas más rentables, y aun así uno de los elementos que tenemos ahora va a transformar esto en la F1 y los costes se van por las nubes".

"Así que me gustaría que algunas piezas desaparecieran. También en lo que respecta a la electrónica, creo que debe haber una gran reducción. Creo que fue en 2016 o así trajeron una ECU común, era mejor que la del año anterior. Así que no fue el paso atrás que todo el mundo pensaba que iba a ser".

Francesco Bagnaia, Ducati Team with Casey Stoner Photo by: Francesco Bagnaia

"Sinceramente, creo que necesitamos dar un paso atrás. Quiero verles derrapar, quiero ver a la gente luchar con el agarre a la salida de las curvas, que empiece la carrera muy bien pero por la elección de neumáticos tal vez retrocedan y empiecen a ir más lento".

"Todo eso ocurriría con algunas regulaciones diferentes, no haría falta mucho. Creo que los adelantamientos serían mejores que ahora porque no serían sólo frenando. Habría alguien que se equivocaría un poco a la salida y alguien le podría pasar".

"La puesta a punto de la moto sería mucho más crítica también. Creo que si cambiaran algunas cosas, las carreras serían increíbles".

Stoner fue muy crítico con la dirección que estaba tomando MotoGP en 2012 con el reglamento CRT, que acabó allanando el camino para la implantación de la actual electrónica y que ha ayudado a que MotoGP sea tan igualado.

Tras ese cambio en 2016, nueve pilotos ganaron carreras esa temporada, nueve lo hicieron de nuevo en 2020 y ocho pilotos se repartieron las victorias en 2021 -tanto pilotos de fábrica y satélites, así como cinco de los seis fabricantes.