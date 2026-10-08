Casey Stoner quiere "luchar" para que Phillip Island regrese al calendario de MotoGP

Casey Stoner, la estrella retirada de MotoGP, afirma que "luchará" para que Phillip Island vuelva al calendario, a pesar de los planes de trasladar el Gran Premio de Australia a Adelaida a partir de 2027.

Phillip Island es, sin duda, la cuna espiritual de la carrera. Si dejamos de lado las interrupciones por la COVID-19 y las seis ediciones celebradas en Eastern Creek en la década de los noventa, el circuito de Victoria ha acogido la carrera cada año desde 1989.

Pero el Gran Premio de Australia de este año, que se celebra dentro de dos semanas, está llamado a ser el último allí en un futuro previsible. MotoGP ya ha incluido la nueva prueba en el circuito callejero de Adelaida en el calendario de 2027 y la mayoría cree que los días de Phillip Island como sede de MotoGP han llegado a su fin.

El héroe australiano Stoner, que ganó en ese circuito seis veces seguidas entre 2007 y 2012, afirma que no lo aceptará sin luchar.

En un vídeo promocional de YouTube junto a su compañero y ex piloto de MotoGP, Chris Vermeulen, el bicampeón del mundo declaró: "Que Phillip Island quede fuera del calendario es algo que me decepciona enormemente y voy a luchar para que vuelva a formar parte de él".

Casey Stoner adelanta a Nicky Hayden en su camino hacia la victoria en el Gran Premio de Australia de 2008 Foto: Ducati Corse

Stoner admitió de buen grado que el circuito "de la vieja escuela", situado a las afueras de Melbourne, podría necesitar algunas mejoras, pero no creía que eso fuera motivo para abandonarlo en favor del traslado de la carrera a la capital de Australia Meridional.

"Entiendo que hay cosas que deben cambiar en Phillip Island. Necesita una pequeña remodelación de los boxes y esa zona en general. Supongo que tenemos que darle un toque diferente al evento, para darle un poco más de vida.

"Pero año tras año ofrece algunas de las mejores carreras que se pueden ver. Y eliminar algo así del calendario me resulta muy, muy sorprendente. Y sustituirlo por un circuito urbano no es algo con lo que esté realmente de acuerdo".

No está claro cómo Stoner podría lograr volver a la pista, pero no es la primera vez en las últimas semanas que una estrella de MotoGP habla de su influencia personal en el calendario. El actual piloto Toprak Razgatlioglu declaró en el Gran Premio de Austria que estaba presionando para que se volviera a incluir en el calendario una carrera en su país natal, Turquía.