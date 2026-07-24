El CEO de Ducati defiende el dúo español con Márquez y Acosta: "No elegimos según el pasaporte"

Ducati competirá a partir de 2027 con dos talentos españoles excepcionales al frente del proyecto de MotoGP, una decisión que en Italia no despierta entusiasmo en todas partes. El CEO de Ducati, Claudio Domenicali, ha defendido ahora la contratación de Pedro Acosta junto al campeón del mundo Marc Márquez.

Para él, a la hora de formar el equipo oficial cuenta sobre todo una cosa: el rendimiento. "Cuando configuramos el equipo oficial, el primer y más importante criterio es el rendimiento. No elegimos según el pasaporte", aclara Domenicali en conversación con el diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport.

El jefe de Ducati contradice así las críticas de que el fabricante de Borgo Panigale se esté convirtiendo en una especie de selección nacional española. "No queríamos una selección nacional española. Queríamos un dúo de grandes pilotos y elegimos a los dos que pensábamos que nos darían más ritmo."

Al mismo tiempo, Domenicali subraya que Ducati no ha perdido su identidad italiana.: "Por supuesto, nos encantaría tener a un italiano con nosotros." Por eso el fabricante trabaja para facilitar a Nicolo Bulega el camino hacia MotoGP. Sin embargo, el equipo oficial debe luchar ante todo por el título.

"Queremos ganar el campeonato del mundo", dice Domenicali. Si en el futuro Ducati pudiera elegir entre dos pilotos con un talento idéntico y uno de ellos fuera italiano, la decisión estaría clara: "Entonces elegiremos al italiano."

Márquez aún no vuelve a estar a nivel de campeonato mundial

Con Márquez y Acosta, Domenicali ve a Ducati excelentemente posicionada tanto a corto como a largo plazo. El objetivo había sido construir "un equipo con gran potencial en el presente y una fuerte perspectiva de futuro".

En el caso de Márquez, sin embargo, el responsable de Ducati ve todavía margen de mejora. "Lamentablemente, el accidente con Bezzecchi [en Indonesia] el año pasado dejó graves secuelas en Marc, y todavía no vemos al piloto que luchó por el campeonato del mundo", contextualiza Domenicali la situación.

Aunque el español sigue teniendo sus capacidades excepcionales, Ducati aparentemente aún espera la forma absolutamente óptima del multicampeón mundial.

Acosta debe encarnar el ADN de Ducati

Domenicali ya está convencido del nuevo fichaje Acosta. El español pertenece a los pilotos con mayores posibilidades de futuro. No solo su velocidad impresiona a Ducati, sino también su comportamiento fuera de la pista.

"Pedro es uno de los pilotos jóvenes con mejores cartas. También nos gusta mucho su carácter: es muy directo", dice el jefe de Ducati. Además, Acosta encaja de maravilla con la marca. "Es bastante ducatista." En su opinión, los aficionados se identificarían rápidamente con él, "si es que no lo han hecho ya".

Ducati pierde dominio y Aprilia se acerca

En lo deportivo, Ducati afronta actualmente un nuevo desafío. Tras cuatro títulos consecutivos de constructores y de pilotos, la competencia se ha acercado. Especialmente Aprilia ha puesto bajo presión a Ducati. Sin embargo, Domenicali ve en ello un proceso normal en el deporte motor: "Esto forma parte de la competición."

Ducati ha tenido en los últimos dos años más dificultades de lo habitual para seguir desarrollando la moto. Al mismo tiempo, otros fabricantes que tenían problemas han podido resolverlos y así se han acercado más a Ducati.

"Esto forma parte del mundo de las carreras y del desarrollo tecnológico. Felicitaciones a nuestros competidores por el excelente trabajo que han realizado."

Visión de futuro: Ducati debe seguir siendo competitiva

De cara a los próximos cinco años, Domenicali formula un objetivo realista. "Después de cuatro años fantásticos, es difícil pensar que uno pueda repetirse constantemente. Ni siquiera en la Fórmula 1 los ciclos duran para siempre", recordó.

Por ello, para Ducati no solo es importante el número de títulos, sino la competitividad a largo plazo. "Dentro de cinco años sería feliz de ver una Ducati que haya seguido siendo competitiva, que pueda luchar por el podio en cada carrera y que se mantenga fiel a sus propios principios: una marca de la que los aficionados puedan sentirse orgullosos."