MotoGP GP de Portugal

La estrella de Hollywood Christian Bale quiere llevar al cine a los “dioses” de MotoGP

Bale expresó su admiración por Rossi, Agostini y Marc Márquez, a quienes calificó como “dioses sobre motocicletas”

Rachit Thukral

Publicado: 21 nov 2026, 3:41

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Matt Damon and Christian Bale

Foto de: 20th Century Fox

El actor ganador del Oscar Christian Bale dice que le gustaría llevar MotoGP a la gran pantalla, y describió a algunas de las mayores estrellas del campeonato como “dioses”.

Bale nunca ocultó su amor por las carreras de motos, al admitir en una entrevista en 2023 que se ha convertido en fan de MotoGP.

La estrella británica ya apareció en una de las películas más populares del automovilismo, junto a Matt Damon en la premiada Ford v Ferrari, en la que interpretó al fallecido Ken Miles.

Actualmente promocionando su nueva película Madden, donde interpreta al expropietario de un equipo de la NFL Al Davis, Bale ha mostrado interés en más películas centradas en el deporte.

Consultado sobre a qué otro deportista le gustaría interpretar en una entrevista con Sports Illustrated, Bale dijo: “Creo que se hizo una película, pero, lamentablemente, no la he visto. Pero acabo de ver el documental sobre Tyson [Fury] y es un tipo fascinante”, señaló, antes de agregar una frase intrigante para los fanáticos de MotoGP.

“Pero mencionemos también a Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Marc Márquez.”

Cuando el entrevistador no pudo reconocer esos nombres, el exactor de Batman explicó: “Estuvieron en MotoGP. Son pilotos de motociclismo. Dioses sobre motos”.

Bale también reveló que él mismo solía andar en moto, pero tuvo que dejar el hobby después de someterse a varias cirugías, muchas de ellas tras accidentes en motocicleta.

“Tengo demasiado metal en el cuerpo como para seguir haciéndolo, pero solía ser [motociclista]”, dijo.

Márquez respondió positivamente a los comentarios de Bale en el GP de Portugal el viernes, y dijo que era halagador haber sido mencionado siquiera por una de las mayores celebridades del mundo.

“Por supuesto. Si grandes personalidades del mundo solo dicen tu nombre, aunque sea de buena o mala manera, ya te conocen. Así que si es de buena manera, por supuesto, es mucho mejor”.

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