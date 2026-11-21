MotoGP GP de Portugal

Cómo Marc Márquez puede asegurar el título de MotoGP en el Gran Premio de Portugal del domingo

Márquez se quedó sin el título de MotoGP 2026 en la sprint, así que ¿cuál es la ecuación para que lo gane el domingo en el Gran Premio de Portugal?

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 19:15

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Tras su dramática caída tardía en la carrera sprint del sábado en Portimao, Marc Márquez no pudo sellar el campeonato del mundo.

El español también sigue teniendo dos rivales a tener en cuenta después de que Marco Bezzecchi ganara la carrera para mantener vivas sus opciones matemáticas, lo que complica ligeramente el panorama.

Con solo el Gran Premio de Portugal de mañana y la final de Valencia del próximo fin de semana pendientes en el calendario, Márquez tiene ahora una ventaja de 55 puntos sobre Jorge Martín y de 62 puntos sobre Bezzecchi.

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Así que la situación está clara para Márquez: necesita salir de Portimao con una ventaja de 37 puntos sobre los dos pilotos oficiales de Aprilia. En consecuencia, puede permitirse perder hasta 18 puntos con Martín. O, dicho de otra manera, solo necesita sumar siete puntos.

Mientras tanto, puede permitirse perder 24 con Bezzecchi, que debe ganar las tres carreras restantes (tanto los sábados como los domingos) y esperar que Márquez no sume ningún punto en las tres.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Traducido a posiciones de llegada, hay varios escenarios en los que Márquez se proclamará campeón. Lo más importante es que solo necesita terminar entre los nueve primeros en la carrera del domingo en Portugal para asegurar el título, independientemente de cómo rindan Martín y Bezzecchi.

Aquí tienes una selección de escenarios en los que Marc Márquez ganará el título en el GP de Portugal del domingo:

• Termina entre los 9 primeros (independientemente de cómo rindan Martín y Bezzecchi) • Termina entre los 14 primeros, con Martín segundo o peor (independientemente de lo que haga Bezzecchi) • No suma puntos, Martín termina tercero o peor, y Bezzecchi no gana

Clasificación del campeonato antes del GP de Portugal

Pos Rider points 1 Marc MarquezDucati 431 2 Jorge MartínAprilia 376 3 Marco BezzecchiAprilia 369

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