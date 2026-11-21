MotoGP GP de Portugal
Cómo Marc Márquez puede asegurar el título de MotoGP en el Gran Premio de Portugal del domingo
Márquez se quedó sin el título de MotoGP 2026 en la sprint, así que ¿cuál es la ecuación para que lo gane el domingo en el Gran Premio de Portugal?
Richard Asher Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 19:15
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Tras su dramática caída tardía en la carrera sprint del sábado en Portimao, Marc Márquez no pudo sellar el campeonato del mundo.
El español también sigue teniendo dos rivales a tener en cuenta después de que Marco Bezzecchi ganara la carrera para mantener vivas sus opciones matemáticas, lo que complica ligeramente el panorama.
Con solo el Gran Premio de Portugal de mañana y la final de Valencia del próximo fin de semana pendientes en el calendario, Márquez tiene ahora una ventaja de 55 puntos sobre Jorge Martín y de 62 puntos sobre Bezzecchi.
Lee también:
Así que la situación está clara para Márquez: necesita salir de Portimao con una ventaja de 37 puntos sobre los dos pilotos oficiales de Aprilia. En consecuencia, puede permitirse perder hasta 18 puntos con Martín. O, dicho de otra manera, solo necesita sumar siete puntos.
Mientras tanto, puede permitirse perder 24 con Bezzecchi, que debe ganar las tres carreras restantes (tanto los sábados como los domingos) y esperar que Márquez no sume ningún punto en las tres.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Traducido a posiciones de llegada, hay varios escenarios en los que Márquez se proclamará campeón. Lo más importante es que solo necesita terminar entre los nueve primeros en la carrera del domingo en Portugal para asegurar el título, independientemente de cómo rindan Martín y Bezzecchi.
Aquí tienes una selección de escenarios en los que Marc Márquez ganará el título en el GP de Portugal del domingo:
• Termina entre los 9 primeros (independientemente de cómo rindan Martín y Bezzecchi) • Termina entre los 14 primeros, con Martín segundo o peor (independientemente de lo que haga Bezzecchi) • No suma puntos, Martín termina tercero o peor, y Bezzecchi no gana
Clasificación del campeonato antes del GP de Portugal
Pos Rider points 1 Marc MarquezDucati 431 2 Jorge MartínAprilia 376 3 Marco BezzecchiAprilia 369
Lee también:
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Martín admite que sus opciones de título dependen de Márquez tras el sprint de Portugal
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Richard Asher
Bezzecchi rompe su maldición en sprint y mantiene vivo el milagro por el título
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
3 h
Bezzecchi rompe su maldición en sprint y mantiene vivo el milagro por el título
MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
7 h
MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado
MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
1 d
MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2
Más de
Marc Márquez
Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
2 h
Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”
Ducati despeja las dudas sobre el futuro de Marc Márquez para el MotoGP 2027
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
15 h
Ducati despeja las dudas sobre el futuro de Marc Márquez para el MotoGP 2027
Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
23 h
Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"
Últimas noticias
Cómo Marc Márquez puede asegurar el título de MotoGP en el Gran Premio de Portugal del domingo
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
1 min
Cómo Marc Márquez puede asegurar el título de MotoGP en el Gran Premio de Portugal del domingo
Martín admite que sus opciones de título dependen de Márquez tras el sprint de Portugal
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
1 h
Martín admite que sus opciones de título dependen de Márquez tras el sprint de Portugal
Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
2 h
Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”
Aprilia puede celebrar: es el equipo campeón del mundo 2026
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
3 h
Aprilia puede celebrar: es el equipo campeón del mundo 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete