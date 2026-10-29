MotoGP

Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires para la visita del MotoGP en 2027

Los trabajos sobre la pista principal del Oscar y Juan Gálvez arrancaron en la recta opuesta. La obra utilizará 43.000 toneladas de asfalto y un sistema de control digital para ejecutar el diseño de Hermann Tilke.

Federico Faturos

Publicado: 29 oct 2026, 19:20

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Los trabajos de asfaltado en el Autódromo de Buenos Aires. (Foto: Gobierno CABA)

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez dio un nuevo paso en su remodelación con el comienzo del asfaltado de la pista principal. Los trabajos se iniciaron en la recta opuesta, dentro del proyecto que prepara al circuito de Buenos Aires para recibir al MotoGP en abril de 2027 y con el que la Ciudad busca generar la infraestructura para un eventual regreso de la Fórmula 1.

El inicio de esta etapa llegó después de varias semanas de ensayos en las zonas de escape y los sobreanchos de distintas curvas. Esas pruebas permitieron analizar el comportamiento de la mezcla asfáltica, calibrar la maquinaria y entrenar a los operadores antes de intervenir el trazado principal.

La cita de MotoGP está prevista del 9 al 11 de abril y marcará el regreso de la categoría al circuito porteño después de 28 años. La posibilidad de recibir nuevamente a la F1, en tanto, forma parte de las aspiraciones que acompañan la transformación del escenario.

"El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo", sostuvo el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes.

El funcionario destacó que el proyecto busca colocar a Buenos Aires nuevamente entre los escenarios internacionales del deporte motor, con instalaciones capaces de recibir competencias de primer nivel.

Para cubrir el ancho de la pista, el operativo dispone de tres grupos de trabajo que avanzan simultáneamente, uno junto al otro. Cada grupo cuenta con un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos, lo que suma un despliegue de 12 equipos de gran porte.

En total, está previsto utilizar 43.000 toneladas de asfalto distribuidas en tres capas. La primera, actualmente en ejecución, corresponde a una base de ocho centímetros de espesor con mezcla AM3-AC19. Sobre ella se colocará una capa intermedia de cinco centímetros con mezcla AM3-AC12 y, finalmente, una superficie de rodamiento de cuatro centímetros con mezcla HIMA-AC12.

Uno de los elementos centrales de esta fase es la incorporación del sistema SmoothRide por parte de Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa a cargo de la obra. Según informó el Gobierno de la Ciudad, esta tecnología permitirá trasladar con precisión a la pista el diseño elaborado por el ingeniero alemán Hermann Tilke.

El procedimiento comienza con un escaneo continuo de la superficie existente. A diferencia de los relevamientos topográficos basados en puntos aislados, el sistema captura millones de referencias y genera un modelo tridimensional del trazado.

Esa información se procesa mediante un programa especializado para calcular las necesidades de fresado y los espesores de mezcla asfáltica en cada sector, de acuerdo con las pendientes, los peraltes y las zonas de escape previstos en el proyecto.

El diseño digital se carga después en las computadoras de las pavimentadoras, equipadas con el sistema de control RD-MC. Durante los trabajos, sensores ultrasónicos y receptores satelitales permiten determinar la posición de las máquinas y ajustar automáticamente el espesor del material que se coloca.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta tecnología ya fue utilizada en circuitos como Yas Marina, Marina Bay, Shanghái, Miami y Silverstone.

Con el asfaltado de la pista principal en marcha, la remodelación del Gálvez entra en una etapa clave de cara al regreso del MotoGP. El objetivo inmediato es completar la preparación para abril, mientras Buenos Aires mantiene su intención de volver a recibir a la Fórmula 1.

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