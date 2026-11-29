MotoGP GP de Valencia

Cómo Aprilia puede ser campeón de constructores en Valencia el domingo mientras sus pilotos luchan por el subcampeonato

La ecuación en las dos principales batallas por puntos restantes en MotoGP es simple de cara al GP de Valencia

Richard Asher

Publicado: 29 nov 2026, 11:05

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Aprilia se ha preparado para el campeonato de constructores de MotoGP que tanto desea. Esto llega tras la victoria de Marco Bezzecchi en la sprint de Valencia y un día difícil para Ducati.

Mientras Bezzecchi lideró el primer 1-2 de Aprilia en una carrera de sábado, Ducati no pudo lograr nada mejor que una quinta posición, conseguida por Fabio Di Giannantonio. Eso llegó después de una controvertida doble penalización de vuelta larga para el principal piloto de Ducati, Marc Márquez.

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El resultado amplió la ventaja de Noale en la clasificación de fabricantes a 16 puntos. Significa que si cualquiera de los cuatro pilotos de Aprilia puede terminar dentro de los seis primeros en el gran premio de mañana, su título quedará confirmado. Eso será así incluso si Márquez (u otra Ducati) gana la carrera.

Con el piloto oficial Bezzecchi saliendo desde la pole, Raúl Fernández (Trackhouse) tercero y el otro piloto oficial, Jorge Martín, largando quinto, hará falta un desastre de proporciones notables para que Aprilia fracase en su tarea.

Si todo lo demás queda en nada, también hay una póliza de seguro en forma de Ai Ogura. El piloto japonés de Trackhouse sale undécimo, pero suele avanzar en las carreras y terminó la sprint cuarto después de que una remontada de ese tipo lo llevara a superar a los mejores candidatos de Ducati en la parte final de la prueba del sábado.

Mientras tanto, en la pelea por el segundo lugar en el campeonato de pilotos, Bezzecchi se ha puesto por delante de Martín por un punto. Eso lo convierte casi en un duelo directo entre ambos en el gran premio del domingo. El piloto que termine por delante probablemente se quedará con el subcampeonato.

Si la pareja de alguna manera consigue terminar empatada en puntos, algo que solo puede ocurrir si inesperadamente terminan peleando por posiciones del quinto lugar hacia abajo, entonces las siete victorias de Bezzecchi serían más que suficientes para convertirlo en subcampeón por criterio de desempate.

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