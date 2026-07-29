Cómo los avances de Álex Márquez dan esperanza a Bagnaia

Cuando comenzó el parón del campeonato, en la noche del GP de Alemania, Pecco Bagnaia arrastraba una sensación de decepción debido a un fin de semana en el que sufrió mucho por la falta crónica de adherencia en la parte trasera de su Ducati.

Aunque sus progresos han sido evidentes desde el año pasado, con varios podios y una victoria en carrera sprint en su haber, hacía una valoración negativa de su primera mitad de temporada. "No entro en el parón de verano satisfecho, porque sé de lo que soy capaz y no lo estamos haciendo, así que eso me molesta un poco", declaró el piloto italiano a la prensa internacional reunida en Sachsenring, donde estuvo Motorsport.com.

La nota que se pone dice mucho:"Cinco y medio." Y Bagnaia explicó lo que le molesta: "Estamos progresando mucho, pero todavía no hemos resuelto el problema que tenemos desde la primera carrera, que es el agarre trasero. […] Siempre tengo el mismo problema desde la primera carrera: no tengo agarre trasero, no puedo usar la parte trasera para hacer girar la moto y acelerar."

"El único otro piloto en Ducati que tiene el mismo problema es Álex [Márquez]. Tenía los mismos problemas que yo antes de Jerez, y luego los resolvieron, así que realmente espero que el parón de este verano ayude al equipo a entender qué hacer", añadió Pecco Bagnaia.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Si bien Álex Márquez vio sus opciones en el campeonato muy mermadas por su accidente de Barcelona, efectivamente logró desmarcarse un poco de Pecco Bagnaia. Primero ganando el Gran Premio de España, un punto de inflexión para él, que hasta entonces se había quejado de las mismas dificultades con la GP26. Luego volviendo a los puestos de cabeza en Alemania, poco después de su regreso tras la convalecencia.

Su actuación en Sachsenring, donde él mismo decía tener la impresión de rodar sobre hielo, impresionó–e interesó–especialmente a Pecco Bagnaia. "Marc marcó la diferencia, como siempre en esta pista", observaba el italiano, "pero Álex rodaba más fuerte, tenía más margen. Me sorprendió ver la velocidad que conseguía tener."

Ducati lo admite: "Nos toca a nosotros trabajar"

En Ducati saben muy bien que Pecco Bagnaia no está actualmente en condiciones de expresar todo su potencial. "Durante todo el fin de semana, le faltó confianza en el tren delantero y algo de agarre en el trasero, sobre todo en las curvas 6, 7 y 8. Eso marcó una diferencia en su caso, en negativo", observaba así Davide Tardozzi para GPOne.

"Lamentablemente, no logró adelantar a Martín, pero la agresividad que puso y el hecho de que lo intentara cuando no tiene la moto a su gusto como le gustaría, eso nos gustó", quiso subrayar, no obstante, el team manager del equipo oficial Ducati.

Y Tardozzi añadió:"Está claro que nos toca a nosotros trabajar para intentar darle ese pequeño extra que necesita para recuperar algo de confianza. Sabemos perfectamente que es un piloto rápido, así que debemos encontrar la manera de resolverlo."

Según Davide Tardozzi, se harán todos los esfuerzos para dar a Pecco Bagnaia las mejores opciones de luchar en la mitad de temporada que le queda por disputar con la Desmosedici. "Esperamos darle algo a Pecco para que progrese, gane carreras y quizá llevarlo más a menudo al podio", afirmaba también ante el micrófono de Sky Sport MotoGP, emisora italiana, a la llegada del GP de Alemania.