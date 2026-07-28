Cómo el conflicto con Maverick Viñales deja al descubierto la mayor debilidad de KTM

La ilusión y el bombo que KTM le dio a la contratación de Johann Zarco con vistas a la temporada 2019 fue directamente proporcional al estruendo que provocó su fulminante despido, solo unos meses después y con el campeonato en marcha, una vez que el de Cannes asumiera su incapacidad para adaptarse a la moto austríaca y a las formas de sus jefes.

El caso Zarco ya dejó entrever el particular enfoque del fabricante de Mattighofen en lo que respecta a la relación con sus corredores, a quien considera sus empleados más ilustres, a la vez que exige de ellos una entrega total, sin matices.

El conflicto con el francés fue solo el primero de los que han ido cayendo después, en cascada, a lo largo de los últimos seis años. El último es el que afecta a Maverick Viñales, que muy probablemente asiste a las que serán sus últimos grandes premios en el Mundial de MotoGP.

El español esperó hasta la última carrera antes del parón, en Alemania, para denunciar la falta de humanidad en el trato recibido por parte de la compañía, probablemente presa de la frustración de verse sin asiento, cuando unos meses antes se le había prometido uno en el equipo oficial.

El paso de Johann Zarco por el equipo Red Bull KTM Factory Racing fue tan efimero como rocambolesco Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La limitación que arrastra en el hombro izquierdo, fruto de la lesión que sufrió el año pasado, le ha condicionado competitivamente en la primera mitad del curso; precisamente, el tramo en el que se han resuelto las últimas piezas del mercado de 2027.

KTM ha configurado su estructura oficial con Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que reemplazarán a Pedro Acosta y a Brad Binder. En Tech3 GasGas Factory Racing, a su vez, todo parece dispuesto para que coincidan bajo el mismo techo Senna Agius y Luca Marini, dos operaciones que dejan fuera a Enea Bastianini, rumbo a Trackhouse Racing Team, y a Viñales, que tiene completamente asumido que se irá a su casa, y pondrá fin a una etapa en el campeonato que inició hace 15 años, y que seguramente dejará como grandes éxitos el título de Moto3 en 2013 y sus diez victorias en MotoGP, con tres marcas distintas (Suzuki, Yamaha y Aprilia).

En cuanto a los peores momentos, el desplante a su equipo de Moto3 en aquel Gran Premio de Malasia de 2012 va de la mano del surrealista episodio de Austria, en 2021, que terminó con su despido de Yamaha. Inmediatamente después figura la crisis con KTM, que veremos cómo acaba.

Según la versión de Viñales, las señales que le mandó KTM durante el pasado invierno le llevaron a dar por sentado que en 2027 pasaría al garaje de fábrica. Su falta de competitividad en la primera mitad del calendario, a raíz de sus problemas en el hombro, dieron paso a un periodo de silencio por parte del constructor, quien, a su vez, salía del colapso económico que casi lo lleva a la ruina.

El catalán se enteró por la prensa de los fichajes del menor de los Márquez y de Diggia, y cuando reaccionó, la nueva jefatura de Tech3, con Guenther Steiner al frente, tampoco quiso comprometerse a firmar un contrato "muy perjudicial para mis intereses", según reconoció el propio corredor, que le mandaron durante el Gran Premio de Italia.

La constatación de sus sospechas fue el no ser requerido para participar en el test de los nuevos prototipos, proyectados para 2027, que se celebró después del Gran Premio de la República Checa. "Ya tengo asumido que me quedaré fuera del Mundial. No me quiero quedar aquí, en KTM. Me enviaron un contrato, lo firmé, y dos semanas después me dijeron que no era válido", lamentó en Sachsenring, antes de irse de vacaciones.

Independientemente de las particularidades del caso del muchacho de Roses (Girona), no hay ninguna marca que acumule más salidas traumáticas que KTM, que parece haber hecho de ello su sello de identidad.

Entre medio de las riñas de Zarco y Viñales se desencadenaron otras, con Remy Gardner, Iker Lecuona y Raúl Fernández, y el detonante de todas ellas fue el mismo. "La falta de empatía", coinciden varios agentes que han estado en litigio con la casa de las motos naranjas desde su desembarco en MotoGP, hace ahora una década.

Raúl Fernández y Remy Gardner, vivieron una salida traumática de KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El problema es que KTM, en lo que se refiere a su relación con los pilotos, quiere tener todas las cartas a su favor. Es abusivo. Y eso, evidentemente, coloca a la otra parte en una situación muy desfavorable", reconoce a Motorsport.comuno de estos representantes.

Esa escasez de empatía en el componente humano da pie a situaciones surrealistas como la que se dio en 2024, cuando KTM contrató a cinco pilotos para solo cuatro motos disponibles. Un despropósito que derivó en la retirada prematura de Pol Espargaró, que se había lesionado de gravedad en aquel terrible accidente sufrido en Portimão, en marzo de 2023, y que renunció a su papel de titular de GasGas en 2024, para dejar espacio para el estreno de Acosta. "Ha sido un error de gestión absoluto por parte de KTM. Me sabe mal, porque no me gusta criticar a la fábrica por la que trabajo, la que me paga y me cuida. Pero lo ocurrido deja a la vista muchas carencias en el tema contractual y la gestión de pilotos", lamentó ‘Polyccio’, que sigue vinculado a KTM como probador.

Cuando uno charla con los agentes que tratan de entenderse con los ejecutivos de la firma, una persona y dos cláusulas monopolizan el discurso. Por un lado, Pit Beirer, el director de la gestión de la división deportiva. Beirer es un expiloto de motocrós alemán que sufrió un accidente durante el Gran Premio de Bulgaria de 2003, tras haber firmado con KTM en 2002, que le dejó sentado en una silla de ruedas. Según quienes han tenido que sentarse a negociar con él, la misma resiliencia que le permitió superar aquel tremendo golpe es la que le lleva a mostrarse implacable en las conversaciones.

Pit Beirer, director de Motorsport de KTM Racing, tiene fama de ser un negociador implacable Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En los acuerdos vinculantes aparecen dos condiciones que reflejan esa voluntad de KTM de tener siempre las de ganar, aunque no siempre lo consiga. La naturaleza de su contrato tipo es de dos años, más uno tercero, opcional, aunque siempre a favor de la marca, y ligado a una fecha de caducidad.

Así es cómo KTM ha tenido inmovilizados a Bastianini y a Viñales hasta el pasado 30 de junio. En ninguno de esos casos ejecutó el derecho que se había reservado. En un año en el que el mercado se ha cerrado tan rápido, así se explica que Viñales se haya quedado en fuera de juego, al no haber alternativas disponibles.

Por si eso fuera poco, la casa austríaca se reserva la posibilidad de igualar cualquier oferta de fuera que reciba uno de sus corredores, que no haya podido eliminar esa cláusula de su contrato. Motorsport.com entiende que eso, precisamente, es lo que hizo Acosta cuando pactó su última renovación, en un movimiento que le permitió poder firmar con Ducati para 2027.

Con todo lo anterior en mente, hará bien KTM en dulcificar su estrategia y tender puentes con sus principales estrellas, si no quiere tener todavía más dificultades en reclutarlas.