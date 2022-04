Cómo hizo Espargaró para que la Aprilia sea una moto ganadora

Cargar reproductor de audio

En la previa del GP de Indonesia, después de que en la carrera anterior de Qatar Pol y Aleix Espargaró cruzaran la meta tercero y cuarto, separados por 9 décimas, le preguntaron al mayor de los hermanos de Granollers, quién iba a ser el primero de los dos en lograr una victoria en la clase reina. “Voy a ser yo”, respondió con seguridad Aleix.

Hasta el domingo, Espargaró acumulaba 199 carreras en MotoGP, por 139 de su hermano Pol, sin pisar el escalón más alto del podio, una racha a la que puso fin el piloto de Aprilia, poniendo en valor el trabajo de la casa de Noale, que con esta victoria deja atrás, por fin, la etiqueta de equipo perdedor que le ha perseguido desde su regreso a la primera clase de forma precipitada en 2015, un año antes de lo que tenían planificado, asociándose con Fausto Gresini.

La llegada de la marca del Grupo Piaggio a MotoGP vino dada por la necesidad de Gresini de disponer de motos para su estructura privada. Aprilia se había marcado el objetivo de regresar al Mundial en 2016 como fábrica, pero la normativa del campeonato en aquel momento obligaba a cualquier constructor que quisiera entrar en MotoGP, a hacerlo asociado a uno de los equipos con plaza en propiedad.

Con cierta improvisación, Gresini y Aprilia firmaron un acuerdo para arrancar la temporada 2015 con Marco Melandri y Alvaro Bautista como pilotos, el propio Fausto como responsable deportivo y Romano Albesiano como jefe técnico, empezando una relación que acabó abruptamente en diciembre de 2020, cuando ambas partes anunciaron su separación definitiva de cara a 2022.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing, Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: MotoGP

La llegada de Massimo Rivola a finales de 2018, procedente de la Fórmula 1, donde desempeñó cargos de dirección deportiva en Minardi, Toro Rosso y Ferrari, fue un punto de inflexión en la historia de Aprilia. El ejecutivo italiano empezó a cortar lazos con Gresini, reforzó la estructura técnica del departamento de carreras de Noale, fichó personal con experiencia en la F1 y apostó por la aerodinámica.

“La llegada de Rivola subió el nivel de Aprilia, se convirtió en una estructura más profesional y trajo técnicos con experiencia, también un aerodinamista de la F1, para trabajar en un campo en el que los rivales estaban apostando muy fuerte”, explica a Motorsport.com un ingeniero de la casa.

En 2021, Rivola se centró en la gestión del equipo, mientras que Albesiano lo hizo única y exclusivamente en el desarrollo técnico de la RS GP, con la libertad de ser el único equipo que goza de concesiones plenas en el campeonato, una condición que perderán este año con una nueva victoria más, o dos podios.

La tercera pata del proyecto, y quizá la más importante, ha sido el incansable trabajo de Aleix Espargaró en el desarrollo de la moto. El catalán llegó a Aprilia en 2017, después de perder su asiento de forma inesperada, para él, en Suzuki.

Sus primeros años en la casa de Noale no fueron sencillos. “Ha sido un camino muy difícil”, reconocía este domingo. “Hubo un punto de inflexión hace un par de años”.

“Pero si hay una cosa cierta es que nunca he tirado la toalla, siempre he trabajado y siempre he creído en este proyecto por malos que fueran los resultados, creo que he demostrado a Aprilia que nunca han tenido un piloto más trabajador que yo, y estoy muy feliz de que lo hayamos conseguido”.

Un trabajo que no siempre se vio respaldado por el reconocimiento que Aleix creía merecer, viéndose constantemente comparado con otros pilotos llegados a Aprilia.

“Cada vez que llega un compañero de equipo nuevo la gente cree que irá más rápido que yo. Y cuando llega otro, lo mismo. Bradley Smith venía de ser quinto del mundo con Yamaha. Luego Scott Redding, que fue campeón de Moto2, o Andrea Iannone, que había ganado carreras con Ducati… He superado a pilotos muy rápidos”, recordaba Aleix en Indonesia hace dos semanas, cuando aún era el único piloto de la parrilla de MotoGP que nunca había ganado una carrera en el Mundial.

Fue allí, precisamente, donde Aprilia le comunicó al español su intención de renovarle para la próxima temporada, una oferta que el corredor llevaba esperando desde hacía meses y que tardó mucho en llegar, tanto que había creado cierto malestar en Aleix.

Una continuidad que ahora parece clara, pero que hace cuatro hizo dudar al propio piloto.

“Todo lo que consigo es gracias a mi mujer. La estabilidad que me da es brutal. Hace un tiempo le dije: ‘Laura, no soy feliz, hago el 18º en cada carrera y me estoy haciendo daño, vamos a hacer otra cosa’. Y lo hablé con Aprilia, pero llegó Rivola y cambió bastante Noale”, confesaba el corredor este domingo.

El ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing con el equipo Photo by: Aleix Espargaro

Fue un momento complejo para Aleix y su familia, con el nacimiento de sus gemelos, Max y Mia, y los delicados problemas de salud de la niña.

“Nos unió más. Para cualquier padre su familia es lo más importante, pero en mi caso más aún, soy una persona muy pasional, estoy súper unido a ellos, son mi fuerza y motivación”.

“Si no hubieran nacido los gemelos, y sin duda que ha sido difícil con mi hija, quizá no estaría aquí, no habría seguido corriendo porque no habría tenido esa energía positiva que me transmiten. Sobre todo el primer y segundo año tras nacer, que fueron muy difíciles para mí en Aprilia”, reconoció un emocionado Aleix.

La llegada de su buen amigo Maverick Viñales ha sido otro factor motivacional para Espargaró y para Aprilia. Para Aleix es un desafío más luchar contra un campeón del mundo (Moto3) y ganador de carreras con Yamaha.

En Aprilia, con la llegada de un piloto top pensaron que iba a subir el nivel de los resultados y bajar la dependencia casi exclusiva que tenían con Espargaró, haciendo un efecto llamada a otros pilotos punteros que, hasta la llegada de Maverick, habían descartado sistemáticamente el proyecto de Noale por no considerarlo ganador. Lo dejo bien claro Andrea Dovizioso, que firmó un suculento contrato de probador para hacer dos test y, sin embargo, declinó convertirse en piloto de la marca para irse al equipo satélite de Yamaha.

“Para Espargaró ha habido dos puntos de inflexión en los últimos meses, el podio de Silverstone (2021), donde se desbloqueó y vio que podía luchar por ganar, y el fin de semana de Mandalika, hace quince días”, asegura un técnico de Aprilia a quien escribe estas líneas. “Cambiamos el settup de la moto y todo mejoró. En Qatar, Aleix lo dio todo, el máximo, y solo pudo ser cuarto. Había que cambiar algo para dar un paso más, y con la puesta a punto de Indonesia, lo dimos”.

Aquello abrió los ojos de Rivola y Aprilia, Viñales no lograba elevar el nivel, rodaba y rodaba y el domingo por la mañana pedía a los técnicos que le montaran el settup de Aleix, lo que le reforzaba al de Granollers, aún más, como centro del proyecto.

¿Quién será el primero de los Espargaró en ganar una carrera de MotoGP? “Voy a ser yo”, dijo Aleix. Lo que no dijo, entonces, es que ya había dado con la tecla, que en ese momento ya sabía que la Aprilia estaba para ganar. Como así ha sido.

