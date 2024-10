Cómo Pedro Acosta se inspira en Michael Jordan para hacer campeón a KTM

La carrera en el Mundial de Pedro Acosta ha sido meteórica. Debutó en Moto3 en 2021 y ganó el título en su primer intento. Dio el salto a Moto2 en 2022, sin demora, y aunque necesitó una temporada para tomarle el pulso a la categoría, dominó en su segunda intentona en la clase media (2023), acumulando siete victorias y 14 podios de 20 posibles.

En 2024, con apenas tres años en el paddock, Acosta es el único debutante en MotoGP y solo necesitó tres carreras para demostrar que tenía el nivel adecuado para estar en la clase de los mayores.

Su pelea con Marc Márquez en el gran premio inaugural, en Qatar; su primer podio, en Portimão, en la segunda carrera; y el segundo puesto en Austin confirmaron al joven español como el 'elegido' al que muchos se referían desde su aparición. Esa explosividad inicial, sin embargo, desaceleró al paso de la temporada por su ecuador, para volver a dispararse después, en Aragón y en Indonesia, donde volvió a pisar la tarima de los honores.

Los motivos de esa 'desaparición' se pueden buscar en muchas partes. Pero la realidad menos cuestionable es el dominio de la maquinaria que Ducati ofrece a sus corredores. Quienes comparan a Acosta con Valentino Rossi, Marc Márquez o Jorge Lorenzo, que ganaron en su primer curso en MotoGP, probablemente no tengan en cuenta que estas tres leyendas debutaron subidos a la mejor moto disponible en aquel momento, por más que la competencia entre fabricantes era mucho mayor que ahora.

En su debut en MotoGP, en Qatar, Pedro Acosta, mantuvo una buena lucha con Marc Márquez durante la carrera Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En la actualidad, MotoGP se divide en dos grupos claramente diferenciados. En el primero se juegan el título, las victorias y las pole position, los pilotos que circulan subidos a uno de los prototipos de Borgo Panigale. El resto se miden por lo que deja Ducati, que lleva años sacando rédito de una estrategia muy bien pensada y mejor ejecutada.

"Lo de KTM ya no va de contratos"

Motorsport.com habló con Acosta en Indonesia este pasado fin de semana sobre el dominio de las motos italianas, y sobre la dificultad para el resto de pilotos de poder competir con ellas. Una tiranía que no tiene visos de terminar de la noche a la mañana, y que, inevitablemente, ha provocado tímidos rumores sobre la posibilidad de que el español busque, a final de 2025, una salida de KTM para buscar acomodo entre la tropa de ducatistas.

¿Hasta cuándo aguantará la paciencia de Acosta en la actual situación de KTM antes de intentar subirse a una Ducati? Es el propio corredor quien responde a la pregunta: "El tema es que lo mío con KTM ya no va de negocio o contratos; ahora ya es una cuestión de corazón", dice el murciano, llevándose la mano derecha a la zona del pecho. "KTM ya es una familia para mí", añade con un tono casi solemne.

Tras conseguir su priemr podio en Portimao, Pedro Acosta fue segundo en Austin, en la tercera carrera, su mejor resultado hasta ahora, que lo repitió en Indonesia Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Acosta ganó la Red Bull Rookies Cup en 2020. Eso le acercó a la marca energética y le colocó en la órbita de KTM, que mediante la estructura de Aki Ajo, le dio una plaza en el Mundial de Moto3 de 2021, en un gesto que el corredor agradece dado que en aquel momento no tenía hueco.

En 2022, su primera experiencia en Moto2, firmó un contrato como piloto del fabricante de Mattighofen, que le garantizaba dar el salto a MotoGP en 2024 y una moto en el equipo oficial en 2025, tal y como está previsto. Allí volverá a encontrarse con Ajo, que este lunes fue anunciado como nuevo team manager de la división de MotoGP del constructor austríaco, en sustitución de Francesco Guidotti.

La alianza entre Acosta y KTM contiene una opción para seguir juntos en 2026 y 2027 si se cumplen ciertas condiciones, en aquello que ahora se conoce como un vínculo multianual. Un acuerdo que contiene cláusulas muy precisas que, según entiende Motorsport.com, permitirían al piloto quedar liberado al final de cada ejercicio.

Brad Binder y Pedro Acosta formarán en 2025 el equipo oficial de KTM en MotoGP Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Los sentimientos ahora están por delante de los contratos", sentencia Acosta. "Me he propuesto tirar de la marca y llevarla para adelante. Ojalá ganemos un Mundial de MotoGP juntos", advierte.

Michael Jordan como inspiración

La historia de Acosta y KTM recuerda, salvando las distancias, a la de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Cuando la franquicia eligió al jugador de Carolina del Norte con el número 3 del draft de 1984 era uno de los peores equipos de la liga. Jordan fue máximo anotador en su primer año, pero el equipo perdió la mayoría de partidos y le llovieron las ofertas para cambiar de ciudad, incluso desde entidades dominantes y con gran jerarquía. "Hubiera sido muy fácil irme a un equipo ganador y ser campeón. Lo difícil era llevar el anillo a Chicago", recordaba Jordan.

"Nadie creía en ese equipo (los Bulls), pero lograron hacer un grupo alrededor (de Jordan) y lo sacaron para adelante", explica Acosta, que recuerda ‘The last Dance’, la famosa docuserie de Netflix que narra la trayectoria del fenómeno del baloncesto y aquellos Chicago Bulls que encadenaron seis coronas entre 1990 y 1998. "Hay una frase del documental en la que Jordan recuerda el momento en que dejó de pensar en solo anotar puntos, y empezó a usar al equipo para ganar campeonatos. Allí fue cuando de verdad pasó de ser un gran jugador a convertirse en la leyenda que hoy conoce todo el mundo”, esgrime el muchacho de Mazarrón, que con solo 18 años impresiona por su madurez.

Pedro Acosta peleando con los pesos pesados de la clase el pasado domingo Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Acosta no piensa en dejar KTM a corto o medio plazo para buscar una Ducati a la que subirse. Un paso que probablemente entendería todo el mundo, y que sería completamente licito. Similar al que dio Marc Márquez, que dejó Honda, el equipo de toda su vida, su Chicago Bulls particular, para irse a una modesta estructura satélite como Gresini. En un solo curso, esa vía le ha terminado abriendo al catalán la puerta al equipo oficial de las motos rojas. Lo que ocurre es que el momento del #31 y el del #93 no tienen nada que ver, aunque ya se hayan encontrado en pista varias veces.

"En KTM, con todo el equipo que tenemos y poniendo de mi parte, podemos hacer un gran grupo humano de trabajo para intentar sacarlo adelante y hacer campeona a esta fábrica", concede 'el Tiburón': "Mi gran sueño es ser campeón del mundo, pero mi mayor desafío es conseguirlo con KTM", deja Acosta una frase para la hemeroteca.