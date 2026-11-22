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Cómo se planearon los festejos de Márquez por su título para poner fin al debate sobre el mejor piloto de la historia

Marc Márquez celebró por todo lo alto su último campeonato el domingo en Portimao.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 22 nov 2026, 20:05

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Aunque necesitó de hasta tres bolas de campeonato, Marc Márquez cerró este domingo en Portimao, el único circuito del calendario actual donde nunca ha ganado ni una carrera, su décima corona de campeón del mundo, superando las nueve de Valentino Rossi, para convertirse en el piloto con más títulos de la máxima categoría, empatado con el legendario Giacomo Agostini, una de las figuras que apareció en la celebración del corredor de Ducati, entregándole el casco de campeón, a modo de traspaso de la corona como mejor piloto de la historia.

La celebración del décimo título de Márquez se empezó a gestar, en completo secreto y sin que el piloto supiera nada, entre la empresa que lleva la representación del piloto, Vertical, el departamento de comunicación de Ducati, y el departamento de logística del campeonato, hace más un mes, tras el fin de semana de Indonesia, donde el catalán asaltó el liderato del mundial.

La primera bola de partido supuso todo un resto, ya que llegó tras la carrera de Malasia, en plena ebullición sobre si el GP de Qatar se iba a celebrar. En Doha, el departamento de logística de MGPSEG desplegó una labor titánica para tenerlo todo preparado por si, la remota posibilidad de ser campeón allí, salía adelante. Al final, todo el trabajo resultó ser en vano.

Dos semanas más tarde, en Portimao, llegaba la segunda y más real bola de campeonato, el sábado, con todo preparado de nuevo y, una vez más, teniendo que posponer la celebración. La tercera iba a ser la vencida.

Este domingo, Márquez aprovechó la oportunidad y cerró, finalmente, su décimo título, convirtiéndose en el protagonista de una celebración de la que desconocía los detalles, pero que se había ido gestando con mimo al milímetro.

La idea en la que trabajaron Vertical y Ducati era hacer un paralelismo, un guiño, a lo sucedido en 2022, cuando Leo Messi ganó la Copa del Mundo en Qatar y su octavo balón de oro, un logro que acabó con la discusión de quién era el auténtico GOAT del fútbol mundial entre el argentino y su alter ego antagónico, Cristiano Ronaldo.

Ahora, el título de GOAT del motociclismo debía dilucidarse entre Valentino Rossi, ganador de nueve títulos, siete de la clase reina, hasta 2009, y Márquez, que desde 2010 acumula ya diez coronas, ocho de MotoGP.

Tras cruzar la meta y proclamarse campeón, Márquez realizó una primera parada entre las curvas 1 y 2 de Portimao, donde estaba la grada con sus fans. Allí había preparada una gran pantalla de video y una escalera, también con pantallas led, que a medida que iba subiendo apareció la imagen de una cabra que acompañaba al nuevo GOAT. En lo más alto, Giacomo Agostini, el piloto que más Mundiales ha ganado de toda la historia (15), le entregaba el casco edición especial de Campeón del Mundo con el eslogan 'H1STORY'.

Tras esta primera celebración, Márquez seguía dando la vuelta de honor completa al circuito de Portimao subido a su Ducati, donde le esperaba una nueva sorpresa, una conexión desde el box a través de la radio instalada en su casco y con las primeras palabras que le llegaban del Director General de Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, que lo felicitaba.

A su llegada al Parc Fermé, para encontrarse por primera vez con los miembros de su equipo y después del podio, la ceremonia oficial se trasladó a la recta principal del trazado donde MGPSEG tenía preparada la celebración institucional, igual que la del año pasado en Motegi. Es ahí donde Carmelo Ezpeleta entregó la pieza de Campeón del Mundo a Marc, para colocarla en la Torre de Campeones, por octava vez en su carrera, entre fuegos artificiales y confeti para inmortalizar este histórico décimo título Mundial.

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