Concluyen las pruebas de Pirelli en Austria: "Comentarios positivos sobre el agarre y la estabilidad"

Ha sido una jornada productiva en la que nada menos que 18 pilotos se han dado cita en el Red Bull Ring para una sesión de pruebas destinada al desarrollo de los neumáticos Pirelli para la temporada 2027 de MotoGP, cuando la empresa italiana sustituirá a Michelin como proveedor único, precisamente en el año en que la categoría reina experimentará una revisión radical del reglamento, con la reducción de la cilindrada de 1.000 cc a 850 cc, la disminución del impacto de la aerodinámica y la prohibición de los rebajadores.

En la pista no solo se vieron las nuevas motos de 850 cc que llenarán la parrilla el próximo año, sino también algunas de 1.000 cc adaptadas para simular la configuración técnica de 2027. De hecho, el número de pilotos presentes en Austria superaba el de prototipos de la próxima temporada disponibles actualmente.

La prueba se desarrolló en condiciones meteorológicas estables y soleadas, con temperaturas del asfalto que oscilaron entre los 19 y los 38 grados. Pirelli puso a disposición neumáticos con compuestos blandos, medios y duros, tanto para la rueda delantera como para la trasera, dejando en manos de los equipos la definición de sus respectivos programas de trabajo, pero sugiriendo un enfoque progresivo que previera comenzar la actividad con las soluciones blandas.

El balance que ha esbozado Giorgio Barbier, director de competición de motos de Pirelli, ha resultado bastante positivo: "La jornada de hoy en el Red Bull Ring supone un paso más en el programa de desarrollo de la gama Pirelli destinada a la próxima temporada del Campeonato del Mundo de Gran Premio de la FIM, en la que ampliaremos también a la categoría reina el papel de proveedor único que ya desempeñamos con éxito en Moto2 y Moto3. Se trata de un proceso complejo, que incluye tanto pruebas colectivas como la de hoy como actividades de desarrollo privadas llevadas a cabo por los fabricantes, y que culminará con las primeras pruebas oficiales de 2027, programadas en Valencia a principios de diciembre, con la participación de todos los pilotos titulares de la próxima temporada", afirmó.

"Estamos satisfechos con el resultado de la prueba realizada en Austria: los pilotos, incluidos algunos novatos que han sido de gran ayuda al aportar diferentes estilos de conducción, han tenido la oportunidad de evaluar neumáticos lisos con compuestos blando, medio y duro, tanto en la rueda delantera como en la trasera, utilizando en algunos casos los prototipos de las futuras 850 cc y en otros las motos actuales debidamente adaptadas", continuó.

Un neumático Pirelli

"Los comentarios recabados, que en general son positivos y confirman el buen nivel de rendimiento de las soluciones probadas, en particular en lo que respecta al agarre y la estabilidad, nos proporcionan indicaciones valiosas para continuar con el desarrollo y definir con cada vez mayor precisión las características de la gama que pondremos a disposición para la próxima temporada. "Agradezco, como siempre, a los fabricantes, a los equipos y a los pilotos su colaboración activa", concluyó.

Entre otras cosas, en esta ocasión la empresa italiana tuvo la oportunidad de recabar comentarios diferentes a los de la prueba anterior de Brno. Por ejemplo, esta vez se subieron a la Honda Johann Zarco y Diogo Moreira, acompañados por el piloto de pruebas Takaaki Nakagami, mientras que en la República Checa habían rodado los dos pilotos titulares actuales de la marca, es decir, Luca Marini y Joan Mir.

También en Ducati, Franco Morbidelli, que el año que viene dará el salto a SBK, ha compartido pista con Marc Márquez y Fermín Aldeguer. Pero también en Yamaha, además de Toprak Razgatlioglu y el piloto de pruebas Augusto Fernández, también se ha podido ver a Jack Miller e Izan Guevara, quien el año que viene debutará en MotoGP con el equipo Prima Pramac, aunque no era su primera salida sobre una moto de la categoría reina, ya que el año pasado realizó una prueba especial en Valencia.

En cambio, el de Senna Agius sí que fue un auténtico debut: será uno de los novatos de la parrilla de 2027 con Tech3 y pudo probar por primera vez la KTM en la que también se subieron los titulares Pedro Acosta y Brad Binder, a pesar de que el año que viene dejarán de formar parte de la escudería de Mattighofen, así como el piloto de pruebas Pol Espargaró y Maverick Viñales, quien aprovechó esta oportunidad para evaluar el estado de su hombro izquierdo de cara a un posible regreso en Japón.

Por su parte, Aprilia ha confirmado a los mismos pilotos que estuvieron en Brno,a saber , Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y el piloto de pruebas Lorenzo Savadori. No obstante, aún son varios los pilotos que tendrán que esperar hasta el 1 de diciembre en Valencia, con motivo de la primera prueba de pretemporada de la próxima temporada, para conocer los neumáticos italianos. Se trata de muchos de los pilotos que en 2027 cambiarán de marca y, de hecho, la lista es importante porque incluye al líder del campeonato, Jorge Martín, a Pecco Bagnaia y a Fabio Quartararo, por citar solo los ejemplos más destacados.

Al igual que en la prueba realizada antes de la pausa estival, también en este caso la sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, pero se han filtrado algunos rumores sobre los tiempos no oficiales. Según informan nuestros colegas de GPOne.com, el más rápido habría sido Diogo Moreira, que ya conocía los neumáticos Pirelli desde su etapa en Moto2 y habría marcado un tiempo de 1'28"4, más rápido, por tanto, que la vuelta más rápida registrada en carrera por Pedro Acosta con la KTM de 1.000 cc. Precisamente el ganador del GP del domingo habría quedado tercero con un tiempo de 1'28"9, por detrás del piloto de Ducati Fermín Aldeguer, que habría registrado un 1'28"7. Más rezagado, en cambio, Marco Bezzecchi, que, no obstante, habría logrado su 1'29"1 con neumáticos duros, mientras que Marc Márquez solo se habría permitido un par de vueltas bastante cortas.