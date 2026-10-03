Piero Taramasso, directo de Michelin en MotoGP, informó este sábado por la tarde que el fabricante francés ha retirado de la asignación de neumáticos para el Gran Premio de Japón el compuesto blando, que acabó destruido en muchas de las motos que lo utilizaron en la sprint celebrada en Motegi.

"La gestión de los neumáticos fue clave: el impacto varió considerablemente entre los pilotos. Algunos sufrieron un blistering (ampollas) importante", admitió. A partir de los datos recabados y las evidencias, Michelin ha retira la goma más blanda. "Michelin ha retirado el neumático trasero blando de la asignación para la carrera. El medio sigue disponible, aunque requerirá una gestión cuidadosa, mientras que el trasero duro -que cuenta con una carcasa reforzada- es la opción recomendada por Michelin para los pilotos que busquen mantener un ritmo sólido durante toda la carrera", añade.

Cuando el certamen entra en su fase decisiva arrancando la gira asiática, los neumáticos se convierten en un factor determinante.

La sprint del GP de Japón se resolvió con la victoria de Marc Márquez por delante de Diogo Moreira, Jorge Martín y Enea Bastianini, estos dos últimos sancionados con una posición por pisar los límites de la pista en la última vuelta.

El de Aprilia pisó por milímetros la pintura verde, casi de forma imperceptible, pero en las revisiones de las imágenes, en cámara lenta, lo que más llamaba la atención no era si pisaba fuera de la pista, sino es pésimo estado del neumático trasero de su moto, completamente destruido.

"No sé ni cómo he terminado, pensaba que no iba a poder acabar la carrera", dijo Martín, que fue el más lento de toda la parrilla en la última vuelta, en la que perdió más de un segundo respecto a Bastianini y Moreira. Si la carrera dura cien metros más, le hubiera pasado los dos.

Pero si la imagen de la Aprilia era dolorosa, más aún lo fue la del neumático trasero de Pecco Bagnaia, que se pudo ver completamente partido por el centro de la goma, algo que no solo impidide pilotar, sino que es muy peligroso.

Toda la parrilla optó por el compuesto blando trasero para la sprint, excepto Marco Bezzecchi y Jack Miller, que apostaron por el medio.

"Elegí la opción media, funcionaba bien, especialmente en el lado derecho. Pero en el centro del neumático presentaba bastantes ampollas (blistering). No al nivel del de Pecco, pero cerca. Así que mañana todos tendremos que usar el compuesto duro. Casi puedo garantizarlo", indicó por donde pueden ir las cosas el australiano.

Aunque desde Yamaha y otros equipos se sugirió una ampliación del Warm Up del domingo por la mañana, que normalmente dura 10 minutos, de momento MotoGP mantiene el plan, ya que tras la sesión de calentamiento está programada una carrera de karts con los pilotos.

"Seria interesante tener más tiempo en el Warm Up, simplemente para entender la situación, ya que el mapa del motor será completamente distinto", apoyaba Miller esa opción.

Pese a que el australiano tiene tan clara la situación, otros como Fabio Quartararo no son tan tajantes. "No sé qué decidirá Michelin respecto a los neumáticos. Para ser sincero, creo que el blando será la opción para la carrera. Si podemos elegir, creo que me decantaré por el blando. Pero habrá que ver cuál es el plan", dijo el francés. También Marc Márquez aseguró que "no descarto el blando como opción para la carrera", aunque en este caso, parecía una especie de 'cebo' del de Ducati a ver si alguien pica.

Marc Márquez no tuvo problemas con la goma blanda, a diferencia de Martín, que casi no acaba Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La situación, sin embargo, se volvió más tensa a medida que entraba la tarde en Motegi, hasta que Michelin tomó la decisión de descartar el blando y recomendar el duro reforzado.

Precisamente el compuesto que ha traído Michelin este fin de semana no es más que el compuesto blando, pero con la carcasa reforzada, una opción utilizada en Tailandia, Brasil y Austria, donde las Aprilia fueron muy rápidas y las Ducati sufrieron muchísimo.

"Elegí la goma media porque ayer, con la blanda, era rápido pero iba un poco justo con la temperatura. Lo que pasa es que no me ha salido todo lo bien que esperaba. Era una estrategia para hoy. Espero que para mañana vaya mejor", se aventuró Bezzecchi tras la sprint, en la solo pudo ser sexto.

Una situación, en general, que deja muchas dudas de cara a la crucial carrera de este domingo y que recuerda al GP de Australia de 2013, cuando el entonces suministrador, Bridgestone, impuso una parada en boxes para cambiar de moto, ya que no tenían la certeza de que las gomas aguantaran todas las vueltas. Aquel día, Márquez entró una vuelta tarde a cambiar de moto y le sacaron una bandera negra que casi le cuesta su primer título de MotoGP.