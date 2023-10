Cronología del divorcio entre Márquez y Honda

Honda anunció en febrero de ese mismo curso la extensión del vínculo con quien, por aquel entonces, ejercía de dueño y señor de MotoGP, con una fabulosa racha de seis coronas de siete posibles desde su debut en la categoría de las motos pesadas, en 2013. La vigencia del contrato se fijó en un periodo de cuatro años, hasta final de 2024, con un salario que en su integridad alcanzaría una cifra cercana a los cien millones de euros.

Unas condiciones tan extraordinarias no eran más que el reflejo de una alianza que gozaba de una salud de hierro. Sin embargo, la historia ha dejado claro que nada es eterno, como pocos meses después comenzó a quedar claro, en el primero de una serie de episodios que, por desgracia para ambas partes, han marcado el divorcio entre la fábrica más potente del campeonato y quien todavía hoy es su cara más reconocible.

Domingo, 19 de julio de 2020. Circuito de Jerez. Empieza el calvario de lesiones.

La pandemia hizo estragos a nivel planetario y también en el Mundial de MotoGP, que no tuvo más remedio que adaptarse a las restricciones de movimiento impuestas, y circunscribir el calendario al ámbito europeo. En Jerez, durante la primera carrera, Márquez se fracturó el húmero derecho en una caída que le impidió culminar una de las remontadas más brutales que se recuerdan. Tras pasar por el quirófano el martes siguiente, el piloto decidió ponerse a prueba cuatro días después, de nuevo en el circuito andaluz, aunque las sensaciones que le transmitió el brazo le llevaron a no tomar parte más allá del cuarto ensayo libre de aquella segunda cita.

Difícilmente podía intuir entonces que acababa de cruzar el umbral de la puerta hacia el lugar más oscuro en el que nunca ha estado. La placa de titanio que le fijaba el hueso no soportó el estrés por el esfuerzo al que se la sometió, y se partió en una acción doméstica. Después llegaron otras dos operaciones que le mantuvieron de baja intermitente durante un año y medio. Durante su ausencia Honda pierde su brújula, y la evolución de la RC213V toma una vía distinta a la que había seguido con él.

Domingo, 21 de junio de 2021. Circuito de Sachsenring. Un respiro a tanto dolor.

A pesar de correr con una limitación de movimiento considerable en su brazo derecho, el español vuelve a ganar una carrera en Alemania, hasta entonces su circuito talismán junto al de Austin. Tanto en el podio como en las entrevistas posteriores al triunfo, el de Honda, un corredor que hasta ese momento sabía crear una pantalla para camuflar sus sentimientos, se derrumba y no puede evitar ponerse a llorar. Antes de dar por finalizado el Mundial antes de tiempo –se le reprodujeron los problemas de diplopía a raíz de una caída mientras se entrenaba–, el #93 sumó otras dos victorias, en Texas y en Misano.

Jueves, 2 de junio de 2022. La operación definitiva.

Marc Márquez decide viajar hasta Minnesota, en Estados Unidos, para someterse a una cuarta intervención en la Clínica Mayo, donde el doctor Joaquín Sánchez Sotelo le corrige la rotación de más del 30% que presentaba su húmero, y que le impedía conducir de forma más o menos convencional. La intervención se considera un éxito, y después de perderse seis grandes premios, el corredor de Cervera reaparece en Aragón. El de Honda se toma aquel tramo final de ejercicio como de preparación, para llegar físicamente bien a la pretemporada siguiente.

Pretemporada y primeras carreras de 2023. Saltan las alarmas.

Márquez aparece en los ensayos de Sepang con la necesidad de ganar músculo en el brazo, pero poco a poco va fortaleciendo la zona. A pesar de no estar al 100% de su capacidad, empieza a sentirse más limitado por la falta de tracción de su moto que por su condición física. Esa relación irá subrayando cada vez más las carencias de la RC213 con el paso de los días. El podio en la primera prueba al sprint, en Portugal, anticipa una caída, ya el domingo, que serviría de metáfora de lo que vendría después: Márquez pilotando por encima de las posibilidades de su moto.

La fractura en la mano consecuencia de aquel accidente le lleva de nuevo a perderse tres citas –reaparece en Francia–, donde vuelve a caerse. Ese mismo desenlace (accidente) se repite en las dos siguientes pruebas, en Italia y en Gran Bretaña. Sus mensajes hacia la falta de reacción de Honda empiezan a ser cada vez menos subliminales y más directos: "Es difícil saber qué está pasando en Japón, pero desde que hemos comenzado la temporada solo hemos recibido un chasis nuevo, poco más".

Domingo, 11 de junio de 2023. El principio del fin.

Tras múltiples advertencias a la jefatura de HRC y algún que otro rapapolvo en público, Márquez se reúne en Mugello con Shiniji Aoyama, el segundo ejecutivo de mayor rango de Honda Motor, a quien transmite que su frustración tiene un límite. "La reunión fue bien; las reuniones siempre van bien. Luego veremos qué pasa", respondió Márquez, cuando Motorsport.com le preguntó por el encuentro.

Se sucedieron dos reuniones más (Silverstone y Austria) con Hikaru Tsukamoto, máximo responsable de la división de dos ruedas de la compañía, a quien el multicampeón le pidió cambios estructurales dentro de la división técnica de HRC, para poder medirse a los fabricantes europeos. "No soy yo quien tengo que elegir al personal técnico; yo solo soy el piloto", subrayó cada vez que se le preguntó por ello.

Domingo, 18 de junio de 2023. La catarsis de Sachsenring.

En uno de los escenarios favoritos de Márquez es donde precisamente toca fondo, al sufrir cinco caías en dos días y medio de ensayos. Después de la quinta, durante el warm up, decide bajarse de la moto y no tomar parte en la carrera larga. "La balanza no compensaba. Arriesgar por un podio sí vale la pena, pero por acabar séptimo o décimo, no", declaró.

Esa renuncia supone un cambio muy relevante en el enfoque tradicional de un corredor que nunca antes había cortado gas por miedo a caerse o a hacerse daño. El replanteamiento general todavía coge más peso en Assen, una semana más tarde, de donde también se va sin correr al descubrírsele una fisura en las costillas.

Agosto y septiembre de 2023. Una incertidumbre agónica.

La negativa de Gresini a cerrar quién será el compañero de Alex Márquez en 2024 empieza a levantar sospechas. En un primer momento, el protagonista se limita a tirar balones fuera y a repetir, por activa y por pasiva, que él tiene contrato con Honda por otra temporada. No obstante, el paso de los días y las carreras y la falta de reacción por parte de Honda le llevan a reconocer abiertamente estar considerando no seguir enfundado en el mono de HRC.

Desde su posición simplemente repite que trabaja "para mejorar el proyecto con vistas al futuro", aunque no especifica si formará parte de él. El test posterior al Gran Premio de San Marino es, en boca de un miembro del garaje de Márquez, "un auténtico desastre". El piloto no ve acertado el prototipo proyectado para 2024 y su salida cada vez parece más factible.

Gran Premio de India y Japón de 2023. Se consuma el divorcio.

Los responsables de Honda no logran culminar el plan de contrataciones, básicamente de ingenieros europeos, con el que esperaban convencer al leridano de que, al menos, respetara el año de contrato que le quedaba. En India se consuma la destitución de Shinichi Kokubo como director técnico general, y su reemplazo por Shin Sato, otro miembro de la bolsa de ingenieros de HRC, que hasta entonces se encargaba de la carpeta de desarrollo de la RC213V.

Después de interpretar que ese cambio de cromos no va a cambiar nada, Márquez aterriza en Tokio con la intención de poner fin a su relación de 11 años con Honda. La marca respeta la palabra dada y no le retiene. Después de varias reuniones en Motegi, ambas partes pactan "de mutuo acuerdo" poner fin a la asociación más exitosa de la historia del constructor.