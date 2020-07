Crutchlow cree que es malo para Alex Márquez ir a LCR

El fichaje de Pol Espargaró por Repsol Honda a partir de 2021 y el movimiento de Alex Márquez al LCR ha provocado la salida de HRC de Cal Crutchlow al final del presente curso. El británico afrontará su sexta campaña con la marca del ala dorada, las cuatro últimas con material oficial.

Junto al equipo de Lucio Cecchinello ha logrado tres victorias y otros nueve podios, siendo el único piloto de Honda que ha ganado una carrera desde 2018, al margen de Marc Márquez.

HRC proporcionará material oficial a Alex Márquez en el LCR, pasando a heredar el rol que hasta ahora ha desempeñado el piloto de Coventry.

Para Crutchlow, que cumplirá 35 años en octubre, no ha sido ninguna sorpresa la decisión de Honda de prescindir de sus servicios, aunque sí lo ha sido la elección de su sustituto.

"No me tomó por sorpresa, lo sabía hace mucho tiempo", explica Crutchlow. "También sabían hace mucho tiempo que quería hablar con otros equipos. Me sorprendió más a quién eligieron. No es por ser irrespetuoso, pero la realidad es que si eligen a alguien como Dovi, creo que sería un escenario diferente".

Crutchlow difiere de las opiniones que sostienen que el movimiento de Alex Márquez del equipo oficial a uno satélite sea positivo.

"Movieron a Alex, lo cual, obviamente, es una mala situación para él salir del equipo de fábrica. A lo largo de los últimos cuatro años he sido el único piloto de Honda que ha podido estar cerca de Marc. Creo que he hecho un buen trabajo y mi equipo también".

Antes de abandonar Honda, el campeón del mundo de Supersport de 2009 espera seguir desarrollando su trabajo como hasta ahora.

"Saben lo importantes que han sido mis comentarios estos años. Creo que continuarán apoyándome y seguiré haciendo el mejor trabajo que pueda para ellos", finalizó.