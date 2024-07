Crutchlow tampoco podrá estar en Silverstone por lesión

Yamaha no termina de hacer realidad los wildcards previstos para Cal Crutchlow de cara a esta temporada 2024 de MotoGP. La casa japonesa anunció a principios de año que su piloto probador correría como invitado en los grandes premios de Italia, Gran Bretaña y San Marino, pero ni pudo realizar el primero ni tampoco cumplirá con el segundo.

Antes de la visita del Mundial a Mugello, los de Iwata confirmaron que el británico no podría estar allí por una lesión, por "dolores en la mano derecha", que le obligaron a "someterse a un procedimiento" para solucionarlo, aunque finalmente no pudo viajar al país transalpino por "complicaciones". Y este lunes 15 de julio, Yamaha confirmó que tampoco estará en su cita de casa, también por una lesión en la mano, aunque la fábrica japonesa no ha dado más detalles que esos al respecto.

Así, Crutchlow no estará en Silverstone en el regreso de MotoGP tras el parón veraniego, el fin de semana del 2 al 4 de agosto, en el que el campeonato celebrará su 75º aniversario con varios eventos especiales. Pero Yamaha sí que contará, si todo sigue según lo previsto, con tres pilotos, ya que Remy Gardner será quien se suba a la M1 extra en pista. El australiano viene de sustituir a Alex Rins en Sachsenring después de las lesiones que el español sufrió en Assen, pero se espera que el barcelonés pueda estar en Inglaterra ya recuperado, y sin mayores problemas.

"Yamaha lamenta anunciar que Cal Crutchlow no podrá correr como wildcard en el Gran Premio de Gran Bretaña debido a una lesión en la mano. Crutchlow será sustituido por Remy Gardner, que ya adquirió cierta experiencia en el GP de Alemania cuando sustituyó a Álex Rins. Se espera que Rins se haya recuperado completamente para Silverstone", explicó la marca en un escueto comunicado en sus redes sociales.

De esta forma, Crutchlow, de 38 años -39 el próximo mes de octubre- y piloto probador de Yamaha desde 2020, seguirá esperando para volver a las pistas, algo que no hace de forma continuada desde finales de 2022 y particularmente desde el GP de Japón de la pasada campaña, en la que fue su única aparición como invitado, en la cita de casa de Yamaha y en la que fue 13º en una carrera larga pasada por agua.