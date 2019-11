Crutchlow: "Me quitaron tres ingenieros para dárselos a Alex Márquez"

Tras el fichaje a última hora de Alex Márquez por Honda, la marca decidió que el catalán se estrenase este martes y miércoles en el test de Cheste dentro del box del LCR, donde estaba ausente Takaaki Nakagami, aún convaleciente de su reciente operación. La segunda plaza en el garaje de Repsol fue para el probador de HRC, Stefan Bradl.

En Jerez, la semana que viene, el menor de los hermanos de Cervera ya compartirá equipo con Marc Márquez, después de que en su debut lo haya hecho con Cal Crutchlow. El español dedicó las dos jornadas a acoplarse a su nueva montura, mientras que el británico ha estado colaborando en el desarrollo de la moto de 2020.

Márquez confirmaba que su equipo técnico estará formado en su mayoría por el mismo que ha trabajado con Jorge Lorenzo este año. En él se incluyen tres miembros que trabajaron con Crutchlow hasta 2018 y que abandonaron el staff cuando llegó el balear. Al de Coventry no le ha sentado bien que con la retirada del #99 no se los hayan devuelto.

"Honda me quitó a tres de mis chicos el año pasado y ahora son del equipo de Honda", dijo Crutchlow. "Los sacaron del equipo y los pusieron en Honda. Fue decepcionante. No me los han devuelto. No creo que le supongan mucha diferencia a Alex. A mí sí me haría una gran diferencia. Él está aprendiendo. Pero es así y tengo que aceptarlo".

El británico, descartado por Repsol, reivindicó que es el único piloto que ha subido al podio y ganado carreras con Honda junto a Marc Márquez en los dos últimos años.

"Soy el único que puede subir al podio con Marc. Este año, el año anterior y probablemente el próximo. Espero que Taka dé un paso y creo que lo hará, pero el más cercano a Marc soy yo, así que seguramente deberían reforzarme, no debilitarme. No tengo ni idea de qué va a cambiar el próximo año, pero algo va a cambiar", señala.

Posible operación

Tras su grave lesión en el Gran Premio de Australia 2018, Crutchlow se enfrentó a un duro proceso de rehabilitación el pasado invierno que a punto estuvo de obligarle a la retirada. El piloto del LCR tenía previsto pasar de nuevo por el quirófano tras la carrera de Cheste para retirar las placas que tiene en el tobillo, pero el apretado calendario de test de final de temporada pone en duda que pueda llevarse a cabo.

"Me iba a perder el test de Jerez, pero ahora parece que no es factible porque no podemos garantizar que el hueso estará bien cuando tenga que montar en bici de nuevo. No quiero estar en invierno en rehabilitación. Creo que lo mejor sería quitarlos, pero con Jerez en menos de 10 días no puedo hacerlo. Me habría arriesgado si no tuviéramos el test. No tengo dolor. Pero hace dos días fue horrible", comenta.

"En una semana podría estar bien o peor. Si quitan la placa, ¿empeorará el próximo año? No lo sé. Podría ser un riesgo porque tocan el nervio. Si llega al punto en el que no puedo lidiar con el dolor o me obstaculiza, lo quitaré. Podría retrasar un poco el entrenamiento de invierno este año. Normalmente comienzo el 1 de diciembre y hago unas 100 horas en diciembre y otras 100 en enero. Puedo tomarme una semana y comenzar un poco más tarde, pero depende de cómo me sienta", zanja Cal, que acabó el test de Valencia con el cuarto mejor tiempo.

↓ Las mejores fotos de los test ↓