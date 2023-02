Crutchlow lidera un shakedown marcado por la lluvia en Sepang

Cargar reproductor de audio

Si la primera jornada del shakedown de probadores y novatos de MotoGP que se está celebrando en Sepang se vio condicionada, en la parte final, por la lluvia, este lunes, en all segundo día de trabajo, el trazado amaneció completamente empapado, y una ligera pero persistente lluvia obligó a los pilotos a trabajar con los compuestos para mojado.

En esas condiciones, durante gran parte de la jornada, los tiempos fueron muy lentos y los pilotos no dieron excesivas vueltas, aunque el único novato de la clase reina para 2023, el español Augusto Fernández, pudo empezar a adaptarse a estas complicadas condiciones con la GasGas Tech3, una KTM Rc16 vestida de rojo.

Por la mañana los más rápidos fueron Michele Pirro y Lorenzo Savadori, probando el de Aprilia una nueva cúpula en su moto con nuevas soluciones para el flujo de aire. También la Ducati de Pirro apareció con una nuevas pequeñas aletas en el lateral del carenado.

A medida que avanzó el día la pista se pudo ir secando y solo a última hora de la tarde los corredores pudieron calzar neumáticos de seco y empezar a bajar los tiempos. En esas condiciones, Crutchlow, con la tercera moto del Yamaha Test Team, marcó un crono de 2.02.0, casi un segundo más lento que el día anterior, superando por más de medio segundo a Pirro y Fernández, que en su condición de novato no está desentonando lo más mínimo en estos ensayos.

Stefan Bradll, el probador de Honda, lideró la tabla de tiempos en algunos momentos de la mañana en condiciones de agua, pero por la tarde no salió con slicks y acabó muy retrasado en la clasificación final.

Como ya pasó el domingo, Dani Pedrosa, el piloto de pruebas de KTM, no puso en marcha el transponedor de su moto, por lo que no hay tiempos del español, al menos sobre el papel, por que, en un momento dado, al final de la jornada, apareció su nombre en la pantalla tras marcar un crono de 2.02.807 con la pista aún mejorando, por lo que se supone que aún iba a mejorar ese tiempo, aunque no se ha informado al respecto.

Este martes se celebrará la tercera y última jornada del shakedown antes de dar paso, a partir del viernes del primer test oficial de pretemporada MotoGP 2023, con todos los pilotos titulares en pista. De momento se ha podido ver ya a algunos corredores, en sus redes sociales, viajando a Sepang y Aleix Espargaró, el 'capitano' de Aprilia apareció ya este lunes por el circuito, para empezar a preparar la pretemporada con su equipo.

Resultados del Shakedown de MotoGP 2023 en Sepang: día 2

# Piloto Equipo Tiempo/dif. 1 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team 2.02.079 2 Michele Pirro Ducati Test Team 0.519 3 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM 0.691 4 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team 0.869 5 Jonas Folger KTM Test Team 2.046 6 Michele Pirro Ducati Test Team 4.805 7 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team 5.378 8 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM 10.176 9 Stefan Bradl Honda Test Team 11.340 10 Yamaha moto T2 Aprilia Test Team 11.666