Las cualidades que hacen que Marc Márquez sea diferente de cualquier otro piloto de MotoGP

Han pasado 14 años desde que Marc Márquez llegó a MotoGP y empezó a reescribir los libros de récords.

Lo que la estrella de Ducati puede hacer en la pista ha sido analizado hasta la saciedad. Desde sus espectaculares salvadas y sus famosos adelantamientos con bloqueo, hasta su impresionante manejo de carrera, Márquez se ha convertido en una parte importante del folclore de MotoGP.

Las lesiones lo han hecho más decidido que nunca a regresar, y su triunfo en el título de 2025 fue una prueba más de su tenacidad. Con la experiencia, Márquez también se ha vuelto menos propenso a errores y caídas, dejando su estado físico como el único punto débil de su arsenal.

El hecho de que Márquez siga en la lucha por el campeonato a pesar de no estar completamente en forma —y de haberse perdido dos carreras— dice mucho sobre su nivel en MotoGP.

Pero las mayores fortalezas de Márquez no se limitan a la pista. Pocas personas están mejor situadas para explicar qué lo hace especial entre bastidores que su jefe de equipo Marco Rigamonti.

El italiano unió fuerzas con Márquez cuando este pasó al equipo oficial Ducati en 2025. Aunque quizá solo hayan trabajado juntos durante menos de dos años, ambos construyeron rápidamente una buena relación, y Márquez ahora cuenta a Rigamonti entre su grupo principal.

Rigamonti ha trabajado con varios ganadores de carreras durante su etapa en MotoGP, pero considera que el área en la que Márquez destaca es su feedback técnico. En una categoría donde los márgenes son tan estrechos, las aportaciones precisas de Márquez facilitan a Ducati corregir puntos débiles y centrarse en fortalezas clave.

"Sabe muy bien lo que pasó en la moto. Lo entiende muy bien", dijo Rigamonti a Motorsport.com.

"Es capaz de revisar los datos y [marcar] el punto en el que está pensando: 'Tengo este problema en ese punto'.

"Así que, para nosotros, es más sencillo entenderlo e intentar encontrar una solución. Pero él siempre dice: 'Sentí esto, pero quizá sentí algo equivocado'. Así que nos ayuda a entender lo que pasó en la moto.

"Y si le pedimos algo más, es más preciso en comparación con otros pilotos para ayudarnos a analizar y quizá solucionar el problema".

Marc Márquez junto a Marco Rigamonti. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Rigamonti dijo que Márquez es excepcionalmente bueno señalando dónde gana o pierde tiempo, ayudando a Ducati en su lucha contra Aprilia en 2026.

"Básicamente, es capaz de analizar dónde pierde en comparación con los demás", dijo Rigamonti.

"Luego, si pierde porque es él o por su moto, ese es nuestro trabajo. Pero es preciso al analizar dónde somos fuertes y dónde estamos perdiendo.

"Así que esto nos ayuda mucho a intentar mejorar la moto".

Rigamonti también considera que Márquez nunca se deja nada, extrayendo el máximo de la moto cada vez que sale del pitlane.

"[Con] un piloto, lo que es muy bueno y nos gusta mucho es que cuando se pone el casco, sabes que da el 100%. Siempre, en cada situación.

"Esto es lo mejor para nosotros porque si el resultado no llega, nunca puedes decir: 'quizá el piloto podría hacer algo más'. En su caso, no. Siempre mantiene el 100% del potencial de la moto.

Siempre sincero

Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En los últimos 18 meses, Rigamonti vio a Márquez dominar el campeonato, sufrir dudas sobre sí mismo debido a otra lesión de hombro y volver a ponerse en pie gradualmente tras la cirugía.

Durante todo ese periodo, dice que Márquez nunca intentó ocultar lo que realmente estaba pasando.

"Si la falta de rendimiento en alguna curva estaba relacionada con su condición física, era honesto y decía: 'no, no estoy pilotando de una buena manera'. Así que esto siempre está claro", explicó.

"Además, el año pasado, cuando estaba en forma, si el problema en una curva estaba relacionado con su estilo de pilotaje, no tenía problema en decirlo.

"[Este año], lo único que vimos fue su cara. No estaba contento. Así que eso significa que pensaba que había algo que no estaba bien en su cuerpo. Esto está claro.

"En Mugello, empezamos a ver en su cara que estaba bastante contento porque entendió que quizá había solucionado el problema. La mentalidad se puede ver inmediatamente en su cara, porque es un tipo honesto. Así que, si no está contento, es fácil de entender".

Esta honestidad también crea un ambiente más amistoso dentro del equipo oficial, algo que Rigamonti aprecia.

"Y como persona, es honesto. Así que sabes en todo momento lo que piensa, lo que está haciendo. "Le gusta mucho disfrutar con nosotros porque sabe que si todos a su alrededor están contentos, entonces el ambiente también es bueno y esto también ayuda al rendimiento.

"Así que es un buen tipo al que le gusta mucho disfrutar estando con nosotros".