¿Cuánto cuesta un neumático de MotoGP y quién los paga?

En un deporte en el que sigue habiendo un gran hermetismo por lo que se refiere al dinero que cobran los pilotos, que pagan los fabricantes o que reparte el propio campeonato, la llegada de una nueva propiedad norteamericana, una cultura en la que hablar de dinero no es tabú, acabará aportando una mayor transparencia en torno a qué, cómo y quién paga las cosas.

Uno de los gastos más importantes en cualquier campeonato del motor es el de los neumáticos. Antiguamente había una competencia entre fabricantes, lo que hacía escalar las inversiones y el gasto. Desde hace ya unos años, la figura del 'suministrador único' se ha instaurados en competiciones como la F1, Nascar, IndyCar, WRC, WorldSBK y, desde 2009, en MotoGP.

El primer fabricante en convertirse en proveedor exclusivo del campeonato de motociclismo fue la marca japonesa Bridgestone, que asumió el reto entre 2009 y 2015; le siguió la francesa Michelin, que entró en 2016 y completará, este año, su undécima y última temporada; en 2027, con la llegada del nuevo reglamento técnico y las motos de 850cc, la italiana Pirelli tomará el relevo, convirtiéndose no solo en único proveedor de la clase reina, también de Moto2 y Moto3, completando así todo el espectro del Mundial.

Llegados a este punto, es un buen momento para desvelar algunas preguntas que siempre se han hecho los aficionados: ¿Pirelli paga a MotoGP para ser suministrador, o es al revés?; ¿Quién paga los neumáticos? y ¿Qué cuesta un neumático de la clase reina?

¿Los equipos, pagan por los neumáticos?

Motorsport.com habló con Giorgio Barbier, Director de Competición de Motos de Pirelli, para intentar obtener respuestas fiables a todas estas cuestiones.

"Siempre. En todas las competiciones de motos o de Fórmula 1, en todas, el fabricante de neumáticos paga al promotor", explica el ejecutivo italiano la existencia de un canon, pero con matices. "Yo entiendo que el fabricante diga: Soy el suministrador único de MotoGP y pago una cuota. Seis millones, por ejemplo. Pero luego añado: todos los neumáticos me cuestan 36 millones. Y esos 36 millones los pagáis vosotros", habla sobre hipotesis.

Los equipos de MotoGP no pagan los neumáticos Foto de: Pirelli

La pregunta es ¿cómo?. A través de los equipos, del promotor… "son negociaciones", avisa Barbier que no habrá una respuesta clara. "Eso forma parte de los acuerdos con el promotor. Porque una cosa es el coste de los neumáticos, pero también está el servicio, el personal, toda la organización. Son costes importantes. El canon es una cosa. Luego están todos los costes accesorios, que también son importantes. Cómo tienes que organizarte en la fábrica, los procesos, etcétera. Entonces puedes decir al promotor: ¿Me ayudas a sostener parte de estos costes? o bien: Esta es la cantidad de costes y esta es la cuota. Son negociaciones".

Y luego están los equipos, ¿pagan los neumáticos? "En Superbike sí", explica el ejecutivo, al que le preguntamos si los equipos de MotoGP pagan también los neumáticos. "En MotoGP, en este momento, no está previsto. Eso sucede en Moto3 y Moto2, pero en MotoGP no está previsto", desvelando que en las clases pequeñas también los equipos pagan por los neumáticos, igual que en SBK.

¿Se puede poner precio a un neumático de MotoGP?

El fabricante italiano produce y vende a sus clientes neumáticos de competición, los mismos que se utilizan en SBK. Sin embargo, MotoGP impide, por contrato, comercializar sus neumáticos.

La razón es sencilla, el campeonato exige un neumático concreto que no se pueda adquirir en ningún lugar, porque no quiere que los equipos puedan comprarlos y hacer entrenamientos por su cuenta. El control, en ese sentido, es estricto, de ahí que los fabricantes dispongan de un limite de unidades para hacer test durante el año, que va de los 170 a los 260, en función del rango de concesiones.

Giorgio Barbier, director de Pirelli en MotoGP, habla con Marco Bezzecchi en un test reciente de neumáticos Foto de: Pirelli

"No podemos vender los neumáticos de MotoGP, pero sí podemos garantizar a nuestros clientes que los Pirelli deportivos están fabricados por los mismos ingenieros y técnicos, en la misma planta de Breuberg (Alemania) en la que elaboramos los compuestos de carreras, y con el mismo espíritu deportivo que caracteriza a nuestra marca", expone Barbier qué sin embargo, no puede darnos el precio de una unidad. "Está claro que el precio exacto no te lo puedo decir, pero te voy a dar una pista: ¿Cuánto cuesta el neumático de tu moto?", pregunta el ejecutivo.

Un neumático trasero modelo Diablo Superbike cuesta en torno a los 300 euros.

"Los prototipos de MotoGP los hacemos en las mismas máquinas y en la misma fábrica en la que hacemos ese neumático (de 300 euros). Solo cambio los materiales. Puedo cambiar alguna cosa en el proceso. Pero mi coste nunca será enormemente diferente", da la pista final.