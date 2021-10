Lo que necesita Fabio Quartararo para ser campeón de MotoGP en Misano

Gracias al segundo puesto que logró Fabio Quartararo en Austin, el piloto de Yamaha aumentó su ventaja en el campeonato sobre su más inmediato perseguidor, Pecco Bagnaia, hasta los 52 puntos. El italiano solo pudo ser tercero y dijo prácticamente adiós a sus opciones.

Cuando quedan 75 puntos por repartirse, ya solo Quartararo y Bagnaia pueden proclamarse campeones en 2021. El tercer clasificado en la tabla, Joan Mir, se quedó a 78 del liderato después de ser octavo en el Circuito de las Américas y se despidió matemáticamente de la posibilidad de revalidar el título.

El piloto de Ducati tampoco lo tiene sencillo a priori. Necesita dos pinchazos (sin sumar) de El Diablo en las tres carreras que restan, teniendo en cuenta que el francés ha sido el único piloto en puntuar en todas las citas de 2021 hasta la fecha.

Así pues, Quartararo ya tendrá su primer match ball para proclamarse campeón del mundo de MotoGP en el próximo Gran Premio de Emilia-Romagna, que se disputará dentro de tres semanas en el circuito de Misano.

Allí, el piloto de 22 años dependerá de sí mismo y no necesitaría esperar a ver qué hace Bagnaia. Las cuentas son sencillas: si gana Quartararo, se convertirá en el primer francés en proclamarse campeón del mundo de MotoGP.

A partir de ahí, con el resto de resultados, Quartararo necesitaría salir de Misano con al menos 50 puntos sobre Bagnaia, o lo que es lo mismo, no ceder más de dos, ya que en caso empate el turinés no igualaría las cinco victorias del líder, que darían al galo el mundial. En cualquier caso, si Bagnaia no suma al menos tres puntos, el título se decidirá allí.

Las combinaciones para que Quartararo se proclame campeón de MotoGP en Misano

Quartararo será campeón si... Y Bagnaia... Gana No importa su resultado Es 2º Termina 3º o peor Es 3º Termina 4º o peor Es 4º Termina 5º o peor Es 5º Termina 4º o peor Es 6º o 7º Termina 5º o peor Es 8º Termina 6º o peor Es 9º Termina 7º o peor Es 10º Termina 8º o peor Es 11º Termina 9º o peor Es 12º Termina 10º o peor Es 13º Termina 11º o peor Es 14º Termina 12º o peor Es 15º o no puntúa Termina 13º o peor