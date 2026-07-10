La curva con la que los pilotos de MotoGP deben tener cuidado en el GP de Alemania

Hace un año, fue la complicada primera curva de Sachsenring la que causó el caos durante el Gran Premio de Alemania, cuando la curva a derechas se alió con el viento para sorprender a varios pilotos el día de la carrera.

Pero si las pruebas del viernes sirven de referencia, la trampa que espera atrapar a los competidores este año se ha desplazado un poco más adelante en el singular circuito de Sachsenring, y está directamente en la trazada de carrera.

Un nuevo bache ha aparecido en el segundo ápice de la larga y lenta curva Omega, e incluso el experimentado Marc Márquez cayó víctima de él durante la jornada inaugural de entrenamientos.

Un total de tres caídas durante las sesiones de Moto3 y Moto2 que abrieron el viernes ya eran una señal de que algo no iba bien en esa curva a derechas. Pero eso no fue suficiente para librar a Márquez de una caída casi cómicamente a baja velocidad apenas un par de vueltas después de iniciar su jornada de trabajo.

"Fue mi error no analizar correctamente las caídas de Moto2", admitió Márquez al final del día.

"Era un bache muy grande; incluso el asfalto se levantaba un poco. Hay que tener mucho cuidado ahí. Porque si tomas ese bache con algo de inclinación, te caes. Así que no puedes usar la trazada correcta."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Más tarde en la sesión, el piloto de VR46 Franco Morbidelli se unió a Márquez como víctima de Omega, mostrándose comprensiblemente perplejo cuando su Ducati lo escupió sin previo aviso. El compañero de equipo de Márquez, Francesco Bagnaia, también tuvo un susto en la curva, aunque logró mantenerse sobre la moto.

Mientras los pilotos de MotoGP se mantuvieron fuera de problemas en Omega durante la tanda de la tarde, y tanto Márquez como Morbidelli pasaron a la Q2 del sábado, se registraron otros tres accidentes en la curva en las categorías inferiores.

El piloto de LCR Honda Diogo Moreira reveló que el bache no era nuevo, pero que había empeorado en los últimos 12 meses.

"Es extraño, porque el año pasado recuerdo que este bache no era tan alto", dijo el brasileño. "En la primera vuelta de esta mañana, vi que el bache está súper alto. No sé por qué está ahí.

"Pero, en cualquier caso, está justo en la trazada perfecta, así que tenemos que ir o más por fuera o más por dentro."

Aunque los pilotos ya son conscientes de la zona problemática y adaptarán sus trazadas durante el resto del fin de semana, el bache de Omega añade una peculiaridad extra a una pista que nunca ha estado escasa de idiosincrasias.

La curva en cuestión es una de las solo tres curvas a derechas de todo el circuito, todas las cuales deben afrontarse con cautela, dado que los lados derechos de los neumáticos tienden a perder temperatura en este trazado tan peculiar.

Junto con la ya mencionada curva 1, la otra curva a derechas es la rápida Ralf Waldmann Kurve, que sorprendió al atribulado Maverick Viñales durante los Libres 1 de esta mañana.