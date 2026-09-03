Dall'Igna apela a la unidad para ayudar a Bagnaia a levantarse

Mientras Silverstone parecía destinado a ser el Gran Premio más duro de Pecco Bagnaia esta temporada, Aragón lo hundió aún más. A unas actuaciones flojas se sumó una caída en carrera, e incluso un cero absoluto en el conjunto del fin de semana que no hizo más que remachar el calvario que ya había sido la cita británica.

Una situación que, en la pista que había visto al italiano estrenar su casillero de victorias con brillantez hace cinco años, resultó especialmente dolorosa. Y eso se notó, hasta tal punto que el nerviosismo de Bagnaia era palpable, impactando lógicamente en su equipo, tanto que Gigi Dall'Igna volvió a alzar la voz para llamar a la unidad.

Ante el micrófono de Sky Sport MotoGP, emisora italiana del campeonato, el director general de Ducati Corse puso palabras ya el domingo a esa necesidad de mantenerse unidos, y ello mientras la prensa transalpina se preocupa cada vez más por las tensiones percibidas en el box.

"Esperamos conseguir encontrar una manera de devolverlo a ser el campeón que es, porque Pecco es sin duda un gran campeón", recordó el responsable. "Creo que es importante permanecer unidos. Lo digo desde hace mucho tiempo, pero creo honestamente que es la única receta seria en este momento porque es del interés de todos que todos intentemos dar lo mejor de nosotros para llevarlo a obtener el mejor resultado posible".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia, por su parte, no ocultaba nada de su abatimiento al término del fin de semana de Aragón, y sin embargo también subrayó la motivación que se esforzará por recuperar durante los pocos días de pausa y de preparación de la próxima cita, en casa para él.

"Estamos aquí, hacemos lo máximo, todo lo posible, y lo que lograba hacer fácilmente hace unos años ahora parece imposible, así que es difícil", admitió el piloto a Sky Sport MotoGP, en eco a un intercambio muy honesto con la prensa escrita.

"Es difícil de aceptar. Creo que en el plano deportivo es uno de los puntos más bajos que he conocido personalmente. Vengo a las carreras y doy el máximo, pero eso me permite ser décimo o 12º. Veo en los datos que es sobre la base de mis sensaciones que no piloto la moto. La moto me lleva porque cuando intento hacer algo más, me caigo, e incluso yendo despacio me caigo".

Bagnaia, "un optimista incorregible" que aún quiere creer

"Afortunadamente, están los datos, y también está aquello de lo que soy consciente [de saber hacer]. Y eso me reconforta porque todas las dificultades, todo lo que no consigo hacer, que veo en particular en los datos de los otros pilotos Ducati, son cosas que hacía fácilmente hace unos años. Es algo que sé que no he perdido, pero en este momento realmente no consigo rendir como espero". "Soy sobre todo un optimista incorregible", añadió el piloto cuando se le preguntó con qué enfoque afrontaría el GP de San Marino, "y siempre salgo de casa con la sensación en la cabeza de que dispongo de una moto que entiendo, que puedo pilotar de manera natural, e intento dar el máximo".

"Desgraciadamente, a veces llega y a veces no, y últimamente, sobre todo en las dos últimas carreras, ha pasado algo extraño porque realmente ya no consigo avanzar. Así que llegaré a Misano con toda la motivación del mundo, es una pista que conozco bien. Será muy difícil, porque en Misano, si la situación sigue igual, se vuelve realmente aún más difícil, pero daremos el máximo".