Entrevista

MotoGP GP de Portugal

Dall'Igna defiende el fichaje de Márquez tras su décima corona mundial

Nadie apostó más fuerte que Gigi Dall'Igna para que Marc Márquez acabara en el equipo oficial Ducati, una decisión que levantó controversia en su momento y que ha terminado siendo, seguramente, la más decisiva del ingeniero italiano.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 24 nov 2026, 21:33

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Cerrada la lucha por el campeonato 2027 de MotoGP con la décima corona mundial de Marc Márquez, y la quinta consecutiva de pilotos para Ducati, no hay que tener grandes conocimientos en la materia para entender que, sin la presencia del piloto español en su equipo, este año la casa de Bolonia difícilmente hubiera podido alargar su dominio en la máxima categoría del motociclismo mundial.

La batalla entre el fabricante de Borgo Panigale y su actual gran rival en MotoGP, Aprilia, tuvo momentos diversos durante el año, en los que la balanza fue decantándose de uno y otro lado. Sin embargo, el poderío de Noale dio algunas imágenes muy potentes, como el primer triplete de la historia en MotoGP, en Le Mans, o el aún más vistoso resultado de Indonesia, donde colocó sus cuatro motos por delante del resto.

En total, a falta del cierre en Valencia, Aprilia se ha impuesto en diez de las veinte carreras disputadas en domingo, con victorias para Marco Bezzecchi (7), Jorge Martín, Raúl Fernández y Ai Ogura; unos números muy similares a los de Ducati, que se impuso en nueve ocasiones, con siete triunfos para Márquez. Peroel catalán marcó la diferencia los sábados, donde decantó el campeonato con 10 victorias al sprint, casi la mitad de las celebradas, mientras que los triunfos del domingo de Bezzecchi, contrastaron con sus errores el sábado, donde no logró su primera victoria del año hasta Portimao.

Aunque Aprilia lidera ahora el campeonato de constructores y ganó en Portugal el título por equipos, Ducati se llevó el plato fuerte, la corona de pilotos, un triunfo que Gigi Dall'Igna sabe que le debe a su piloto estrella, Márquez.

"He perdido algún campeonato del mundo por culpa de Marc. Así que si gano uno gracias a él, probablemente no le estamos robando nada a nadie", dijo el domingo, tras la conquista de la corona en referencia a la supuesta superioridad técnica de Aprilia.

Gigi Dall'Igna y Marc Márquez celebran el título en Portimao

Foto de: Ducati Corse

Motorsport.com pudo hablar con el ingeniero de Venecia en el box del equipo italiano, aún con la camiseta conmemorativa mojada por el champán, recordando como se le criticó por elegir a Marc y hasta dónde ha llegado con su decisión.

"Ciertamente Marc es el mejor piloto de la historia, no creo que haya ninguna duda", soltó el italiano, que reivindicó la polémica decisión tomada a mediados de 2023. "No es que fuera un sorteo y nos tocó Marc. Fue una elección nuestra, muy criticada por muchos. Demostrar que fue la decisión acertada también es algo importante", añadió.

Para Dall'Igna Márquez logra marcar la diferencia con el resto por su mentalidad, por su fortaleza mental. "Marc solo tiene la victoria en mente, de hecho, no le importa nada más y está decidido a lograr la victoria siempre, así que pase lo que pase, sabe que ser el número uno es lo único que importa", valora.

Además de ser un piloto brillante, Dall'Igna destaca la capacidad del español en hacer mejores a los que trabajan con él. "También marca la diferencia en esto, porque la forma en que logra presionar, motivar a todos es increíble.Es un piloto que sabe reconocer incluso cuando comete pequeños errores, es capaz de decir 'me equivoqué', lo cual no es normal en un campeón como él y creo que esto realmente marca la diferencia porque te aseguro que hace que los demás lo demos todo para intentar que haga lo que tiene que hacer".

Pese a que la carrera de Portimao fue dramática, ya que Marc jugó con las posiciones al límite, Dall'Igna aseguró que haber sufrido en exceso. "No, sabía que Marc lo estaba haciendo con cierta dificultad porque, obviamente, todos somos humanos y él también lo es, así que fue una carrera difícil donde, en primer lugar, tenías que llegar, especialmente después de la caída del sábado, así quehizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien sabíamos que lo iba a hacer".

Marc Márquez celebra el título en Portimao

Foto de: Ducati Corse

Cerrado el título principal de pilotos para Ducati, y el secundario de equipos para Aprilia, en Valencia este próximo fin de semana se decidirá el de constructores, importante para las fábricas, que ahora lidera la casa de Noale por nueve puntos.

"Lo intentaremos. Es un campeonato importante. El de equipos, honestamente, nunca me ha interesado tanto, pero el de constructores sí e intentaremos ganarlo, aunque será difícil", admite el ingeniero, que no es ajeno al paso adelante dado por Aprilia. "Sin duda, los demás han trabajado bien, eso es un hecho, pero las concesiones nos han perjudicado, quizá incluso más de lo que podíamos pensar. En cualquier caso, tengo que felicitarles, porque han desarrollado una moto muy buena", concedió.

Este fin de semana, en Valencia, Ducati vivirá también un momento emotivo, con la despedida de Pecco Bagnaia, que tras ocho temporada, dos campeonatos y muchas victorias se irá, precisamente, a Aprilia.

"Adoro a Pecco, le debo muchísimo. Gané mi primer Campeonato del Mundo de MotoGP con él y es un momento que jamás olvidaré. Me hubiera gustado que las cosas fueran más fáciles, incluso hacia el final, pero lamentablemente no fue así y lo siento mucho. A veces la vida no te deja elegir cómo va, sino que va hacia donde quiere".

Un Bagnaia que dejará su asiento a Pedro Acosta, el joven y talentoso piloto español que llega para convertirse en compañero de Márquez los dos próximos año."Digamos que para mí son los dos pilotos más fuertes de la parrilla del año que viene", subió el listón Dall'Igna.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Bezzecchi admite haber cometido “demasiados errores” tras perder el título de MotoGP 2026

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Viñales se perderá Valencia por lesión y Pol Espargaró ocupará su lugar en Tech3



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



7 h



Viñales se perderá Valencia por lesión y Pol Espargaró ocupará su lugar en Tech3





Cómo se planearon los festejos de Márquez por su título para poner fin al debate sobre el mejor piloto de la historia



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 d



Cómo se planearon los festejos de Márquez por su título para poner fin al debate sobre el mejor piloto de la historia





Marc Márquez confiesa que "la gente de mi alrededor creyó más en mí que yo mismo"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 d



Marc Márquez confiesa que "la gente de mi alrededor creyó más en mí que yo mismo"

Más de

Marc Márquez





Mientras Márquez hace historia, Rossi sigue repasando la suya



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



9 h



Mientras Márquez hace historia, Rossi sigue repasando la suya





Marc Márquez: "Controlar mis instintos fue clave para ganar el título de MotoGP 2026"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Marc Márquez: "Controlar mis instintos fue clave para ganar el título de MotoGP 2026"





Los pilotos de MotoGP rinden homenaje a Marc Márquez y lo consideran el mejor de todos los tiempos



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Los pilotos de MotoGP rinden homenaje a Marc Márquez y lo consideran el mejor de todos los tiempos

Más de

Ducati





Marc Márquez deja atrás a Valentino Rossi y solo tiene a Nieto y Agostini por delante



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 d



Marc Márquez deja atrás a Valentino Rossi y solo tiene a Nieto y Agostini por delante





MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1



MotoGP



MotoGP 2 d



MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Dall'Igna defiende el fichaje de Márquez tras su décima corona mundial



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 min



Dall'Igna defiende el fichaje de Márquez tras su décima corona mundial





IndyCar suma Kansas Speedway al calendario de 2027 en un fin de semana conjunto con NASCAR



IndyCar



Indy IndyCar 2 h



IndyCar suma Kansas Speedway al calendario de 2027 en un fin de semana conjunto con NASCAR





Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



2 h



Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar





El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete