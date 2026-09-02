Dall'Igna elogia a Márquez: "Demostró lo gran campeón que es en un momento clave del año"

Como hace siempre después de un fin de semana de carreras, el jefe de Ducati Corse aprovechó su cuenta de Linkedin para hacer un repaso de los sucedido el fin de semana de gran premio, en este caso, en Aragón, donde Marc Márquez logró el pleno a los 37 puntos, ganando las carreras del sábado y el domingo, aunque a diferencia de lo dos últimos años, esta vez no pudo hacerlo desde la pole, por lo que tuvo que "trabajar un poquito más", como el mismo piloto reconoció tras la victoria del domingo.

"Tras nuestro fin de semana poco inspirado en Silverstone, Marc regresa a la victoria, su cuarta este año, en un fin de semana brillante que le asegura su vigésima victoria en carreras sprint, un récord histórico, y su octava victoria en MotoGP en este circuito", glosa Gigi Dall'Igna en su comentario.

"Un circuito que le queda como un guante, donde su talento siempre brilla claramente, pero que sigue siendo un circuito difícil y desafiante para una carrera especialmente complicada porque siempre está lleno de expectativas y presión. En una etapa crucial de la temporada, Marc aseguró los 37 puntos disponibles, demostrando lo gran campeón que es realmente", señaló.

Dall'Igna, como la mayoría de analistas, identificaron el GP de Aragón como un fin de semana clave: si Marc salía con 37 puntos se convertiría en máximo favorito al título; una derrota hubiera puesto un interrogante muy grande.

Marc Márquez, Ducati Team, celebra la victoria en su grada de Aragón Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Aparte de las estadísticas, Marc aprovechó una oportunidad que absolutamente debía aprovecharse", subraya el ingeniero. "Dominó ambas carreras en un escenario que fue más duro de lo que parecía al final. Marcó un ritmo que los demás no podían seguir, decidiendo cómo tomar la delantera y cuándo escaparse", que fue la clave.

"Celebremos con alegría estos resultados que están lejos de estar garantizados y que nos hacen volver a subir en la clasificación", añade.

Un fin de semana más, el papel de Márquez contrastó con los problemas de un Pecco Bagnaia que, incluso, llegó a reconocer que está en el momento "más bajo de mi carrera deportiva".

Dall'Igna tuvo también palabras para el italiano. "En cuanto a Pecco, sé que estoy siendo repetitivo, pero estos son los únicos conceptos que se pueden expresar con honestidad y seriedad: tenemos que seguir trabajando y comprometiéndonos juntos para arreglar esta situación y devolverle la actuación que merece, para el beneficio de todos, nuestro y suyo", dijo.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Por lo que respecta a Alex Márquez, el de Gresini logró acabar segundo el sábado, pero el domingo se vio 'cerrado' en la salida por el propio Marc y ya luego no pudo recuperar.

"Alex hizo un gran trabajo por su equipo y por Ducati en general. Tras el excelente segundo puesto del sábado, en la carrera larga no estuvo entre los principales candidatos solo por un pequeño problema en las primeras curvas que le impidió alcanzar al grupo de los primeros clasificados que subieron al podio. En cualquier caso, es invaluable, rápido y siempre 'atento'", valoró.

La reaparición de Fermín Aldeguer tras dos meses de baja por una fuerte lesión de vértebras, fue otro de los puntos positivos del fin de semana para Ducati. "También quiero destacar el excelente sexto puesto de Fermín en su regreso", apuntó, antes de hacer un resumen de sus reflexiones tras el fin de semana de Aragón.

"Ha sido un campeonato mundial fantástico hasta ahora, será una lucha dura hasta el final. La nuestra es una batalla que debemos seguir luchando y ganando con la cabeza despejada, evitando errores, optimizando nuestro rendimiento en los circuitos menos favorables y aprovechando al máximo en aquellos que mejor nos vayan", se sumó el ingeniero a la tesis de Marc Márquez.